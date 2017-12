Cựu binh 64 tuổi làm streamer game

Medal of Honor là game bắn súng đầu tiên mà ông trải nghiệm. Tiếp theo đó là series Call of Duty, tuy nhiên, ông không thích các phiên bản mới có chủ đề tương lai mà thích các nội dung liên quan tới thế chiến. Ngoài FPS, GrndPaGaming cũng chơi một số game nhập vai như Dark Age of Camelot và EverQuest. Còn gần đây, ông thường chơi các game trực tuyến và mới ra như PUBG, League of Legends, Hearthstone, Diablo 3, Overwatch, ArcheAge, Division, Sniper Elite... Mặc dù có vấn đề về tay, nhưng điều này không ngăn ông thích các game đòi hỏi tính cạnh tranh cao giữa các game thủ với nhau. "Tôi có thể hòa nhập với những người trẻ, và đôi khi tôi chơi tốt hơn họ", ông cho biết.