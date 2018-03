Sai lầm thường gặp của người sử dụng iPhone

Dùng máy khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh

iPhone có thể hoạt động tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 độ C đến 35 độ C. Do đó, người dùng không nên sử dụng nhiều khi nhiệt độ môi trường vượt ngoài phạm vi này để tránh ảnh hưởng tới độ bền.