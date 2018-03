Kinh nghiệm sử dụng nhanh Galaxy Note8

Live Message là tính năng lần đầu được trang bị cho Galaxy Note8. Ngoài việc truy cập thẳng vào tính năng này từ Air Command, người dùng còn có thể sử dụng Live Message từ bàn phím thay vì dùng viết bằng cách bấm và giữ nút micro và chọn Live Message từ một cửa sổ pop up.

Thủ thuật với camera trên Note 8

Với những người thích chụp ảnh, màn hình lớn như Note8 sẽ gây khó khăn cho việc bấm vào nút chụp ở giữa màn hình nếu chỉ cầm máy bằng một tay. Do đó, tính năng cho phép giữ và kéo nút bấm chụp đến bất kỳ chỗ nào trên màn hình của Note 8 sẽ giúp người dùng dễ dàng chụp hình bằng một tay, nhất là với chụp selfie. Bạn cũng có thể dùng nút chụp để zoom hình ảnh trên Note8 bằng cách giữ nút chụp và kéo lên để zoom in hay kéo xuống để zoom out. Chọn bộ lọc màu bằng cách sử dụng ngón tay hoặc Spen và trượt từ cạnh phải sang trái của màn hình. Lúc này, các bộ lọc màu sẽ xuất hiện.