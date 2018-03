Viễn cảnh rùng rợn khi công nghệ phát triển

"Thế giới màu xám" do nano

Công nghệ nano đã và đang giúp ích cho con người, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực như điện tử, y học, công nghệ sinh học... Tuy nhiên, nguy cơ "tận thế" do công nghệ này cũng rất lớn.Giả thuyết "Chất nhờn xám" (grey goo) từng cảnh báo về nguy cơ diệt chủng do công nghệ nano, trong đó cho rằng các robot nano tự tái tạo và tiêu thụ toàn bộ vật chất trên Trái đất. Chuyên gia về công nghệ nano Kim Eric Drexler trong cuốn sách Engines of Creation đã mô tả về tương lai khi công nghệ nano mất kiểm soát: "Hãy tưởng tượng... một chai hóa chất chứa phân tử nano tự tạo ra bản sao của chính nó. Bản sao đầu tiên được tạo trong 1.000 giây, sau đó nhân bốn, nhân tám... Sau 10 giờ, con số nhân bản đã lên tới hàng tỷ. Chưa tới 2 ngày, tổng khối lượng của chúng lớn hơn Trái đất". Giả thuyết này đã khiến Hoàng gia Anh lo ngại, yêu cầu kiểm soát công nghệ nano kỹ hơn.