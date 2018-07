Những mốc đáng nhớ của Yahoo

Đầu năm 1994, hai sinh viên David Filo (bên phải) và Jerry Yang (trái) gặp nhau tại một khuôn viên bên trong Đại học Stanford. Họ nhanh chóng kết thân vì nhận ra có nhiều mục tiêu chung, đặc biệt là về Internet. Trong năm đó, một công ty với cái tên rất dài - Jerry and David's Guide to the World Wide Web - ra đời. Một năm sau, tháng 3/1995, công ty đổi tên thành Yahoo! và phát triển nhanh "như diều gặp gió. Đến năm 1998, Yahoo đã trở thành một trong những website được truy cập nhiều nhất thế giới. Năm 1996, Yahoo lên sàn chứng khoán. Giá cổ phiếu của công ty đã tăng 154% sau ngày đầu tiên, chạm mốc 43 USD mỗi cổ phiếu. Năm 2000, cổ phiếu của hãng đạt đỉnh với 457 USD.