Những công nghệ ấn tượng tại FPT Techday 2018

13/9 là ngày kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn FPT. Theo thông lệ từ 2013, cũng ngày này, FPT tổ chức ngày hội công nghệ Techday. Ngày hội năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với cách trình diễn hoàn toàn khác biệt.

Theo đó, Tập đoàn công nghệ phô diễn nhiều công nghệ theo chủ đề Thành phố thông minh trong tầm mắt - The AI city in your sight, khách tham dự sẽ trở thành những nhà du hành thời gian bước lên con tàu, xuất phát từ sân ga "Quá khứ" để trở về những ngày đầu thành lập, nhìn lại hành trình 30 năm tiên phong của FPT, đi qua "Hiện tại" và đến trải nghiệm công nghệ của "Tương lai".