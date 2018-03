Một ngày bình thường của ông chủ Tesla

Mặc dù cuộc sống khá bận rộn, Musk cũng dành cho bản thân nhiều thời gian để đọc sách. Một số tác phẩm yêu thích của ông bao gồm "The Lord of the Rings", tiểu sử của Benjamin Franklin và Albert Einstein, đặc biệt là một quyển sách lịch sử có tuổi đời đã 87 năm về những cuộc thám hiểm bí ẩn có tên gọi "Twelve Against the Gods" (Mười hai vị thần).