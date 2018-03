Hơn 10.400 ảnh chụp miễn phí cho người nghèo

Chương trình chụp ảnh miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn (Help Portrait) năm nay có số lượng nhiếp ảnh gia và tình nguyện viên thấp hơn so với năm ngoái (1.100 người so với 1.500 người). Tuy nhiên, số lượng ảnh chụp được nhiều hơn với 10.464 bức ảnh (năm ngoái dưới 10.000 ảnh chụp). Tại TP HCM, có hơn 300 nhiếp ảnh gia và tình nguyện viên tham gia, nhưng chỉ có số ít tham gia khai mạc do năm nay đến các khu vực xa trung tâm hơn. Sau đó, toàn bộ tỏa đi các địa điểm chụp hình đã lên lịch trình trước đó.