Bộ Nokia 8800 Arte giá trăm triệu đồng của dân chơi Sài Gòn

Nokia 8800 là chiếc điện thoại di động thuộc phân khúc hạng sang của Nokia, được sản xuất từ 2007 đến 2009. Máy được chế tác từ những chất liệu cao cấp và quý hiếm như kim cương, vàng, titan, sợi carbon, sapphire, bạch kim... do đó giá bán cũng cao hơn so với các thiết bị cùng thời dù không có tính năng nổi bật. Hiện nay, giá trị của chúng vẫn không giảm nhiều, thậm chí đắt đỏ hơn so với smartphone. Tại Việt Nam, máy có giá từ 7 triệu đến 10 triệu đồng (chỉ máy) hoặc 30 triệu đến hơn 100 triệu đồng nếu đầy đủ hộp, phụ kiện và mức độ hiếm, tuy nhiên, người mua không cẩn thận dễ mua phải hàng đã bị làm lại vỏ hoặc thay linh kiện bên trong.