Bộ BlackBerry Porsche Design P'9981 hiếm có của dân chơi Sài Gòn

Khi để lên dock sạc, bản BlackBerry Porsche Design P'9981 thương mại cũng khít hơn so với bản thử nghiệm đợt đầu do nhẹ hơn và khớp giữ to hơn. Trên thực tế, hai khớp này một bên to và một bên nhỏ nhằm cố định máy trên dock. Bên trong là khay sim cũng như nhãn ghi thông số. Về cơ bản, vị trí khe sim, chân tiếp xúc với pin giống nhau, nhưng độ hoàn thiện của bản thương mại tốt hơn rất nhiều. Anh Hùng nhấn mạnh đây là chiếc máy khó mua nhất bởi ban đầu người chủ ở Canada không bán. "Sau khi thấy tôi quá nhiệt tình, người này mới để lại nhưng với giá khá cao, bắt chuyển khoản trước. Phải cả tháng sau, máy mới đến tay. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm", anh kể lại.