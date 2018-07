Bên trong biệt thự của Mark Zuckerberg

Khu vực quanh nhà, Mark Zuckerberg đã cải tạo lại thành sân chơi, các công trình nhỏ để có thể dẫn con cái và thú cưng đi dạo cũng như nghỉ ngơi trong một không gian mở. Tuy nhiên, vấn đề an ninh vẫn luôn được đảm bảo. Theo báo cáo, quanh nhà của ông chủ Facebook luôn có 16 vệ sĩ làm công việc bảo vệ 24 giờ mỗi ngày. Một số hàng xóm của Mark phàn nàn rằng hai chiếc xe của đội ngũ an ninh liên tục chiếm chỗ đậu xe công cộng trên phố. Tuy nhiên, điều này không gây ảnh hưởng gì bởi theo luật, việc bảo vệ an ninh không phải là hành vi bất hợp pháp. Ảnh: Facebook/Mark Zuckerberg.