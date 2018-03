LG LA6910 - TV thông minh 'hiểu tiếng Việt'

LA6910 là chiếc TV thông minh Cinema 3D 2013 đầu tiên vừa được LG giới thiệu tại Việt Nam. Sản phẩm có 3 kích cỡ (42, 47 và 55 inch) với giá bán từ 31 triệu cho tới 63 triệu đồng

Thiết kế

Thiết kế mỏng không gờ viền cùng chân đế kim loại thanh mảnh nhưng chắc chắn là điểm nổi bật của LG Cinema 3D Smart TV đời mới.

Mẫu Cinema 3D Smart TV LA6910 thế hệ mới sở hữu những nét thiết kế tương đồng với dòng sản phẩm năm ngoái của LG, đi theo hướng làm mỏng màn hình và tạo cảm giác không đường viền bao quanh TV, giúp cho việc hiển thị hình ảnh trở nên rộng và đẹp mắt hơn. Thay đổi đáng chú ý trên LA6910 là viền bên dưới màn hình được làm mỏng hơn nữa. Logo LG nhỏ gọn với đèn nền có thể phát sáng (tùy chỉnh) trong tối được đặt nổi bật ở chính giữa

Điểm hấp dẫn trong thiết kế ở mẫu TV mới của LG là chân đế kim loại trông thanh mảnh với kiểu dáng được uốn cong hình chữ U. Chân đế được gắn vào TV khá đơn giản nhưng chắc chắn. LA6910 trông đẹp và bắt mắt hơn khi đi kèm với chân đế và được đặt lên kệ. Trong khi không có chân đế khi treo tường, màn hình lại tạo cho người xem một cảm giác giống như một khung tranh, cho khả năng trình diễn phim ảnh khá thú vị.

Các cạnh của TV đều được bọc kim loại màu ghi xám, cắt thành nhiều rãnh chạy dọc. Thiết kế này khiến sản phẩm trông sang hơn nhưng cũng dễ bám bẩn. Hệ thống cổng kết nối được đặt ở mặt sau và nằm hơi lệch về bên phải. Loạt cổng HDMI và USB được đặt quay ngang, khá thuận tiện cho việc kết nối với nguồn phát hay ổ cứng, phụ kiện khi TV được đặt sát hay treo trên tường.

LA6910 được tích hợp sẵn bộ thu Wi-Fi nên không cần phụ kiện rời, tuy nhiên, người dùng cũng có thể dùng thêm cả cổng Ethernet LAN. Giắc tai nghe 3,5 mm cùng với cổng quang Optical cho âm thanh được đặt ở mặt lưng và nằm sát nhau.

Điểm mới của LA6910 so với dòng Smart TV của LG năm ngoái là điều khiển thông minh (Magic Remote) mới có thiết kế nhẹ, nhỏ và tiện dụng hơn. Các phím bấm điều hướng kích thước lớn, có con lăn giúp cuộn trang khi duyệt web. Dùng thử, thao tác điều khiển bằng Magic Remote tỏ ra nhạy và chính xác hơn.

Ngoài ra, điểm đặc biệt nhất của Magic Remote là có thêm một phím kích hoạt nhanh tính năng nhận diện giọng nói, với micro tích hợp ngay trên điều khiển. Bên cạnh đó, đi kèm với TV còn có một miếng sticker Tag On, cho phép chạm mặt lưng của điều khiển và tạo ra kết nối nhanh TV tới smartphone hay tablet hỗ trợ NFC.

Ảnh thực tế LG LA6910 phiên bản 47 inch

Hình ảnh và âm thanh

So với dòng Cinema 3D năm ngoái, LA6910 năm nay không có nhiều khác biệt về chất lượng hình ảnh. Dòng Cinema 3D này vẫn được LG trang bị công nghệ thụ động, thể hiện hình ảnh 3D ổn định với loại kính phân cực gọn nhẹ, không dùng pin và giá thấp hơn nhiều loại màn trập, khoảng 120.000 đồng mỗi kính. Lợi thế của 3D thụ động là còn có tính năng Dual Play, cho phép TV có thể trình chiếu đồng thời 2 hình ảnh khác nhau trên cùng 1 màn hình TV khi chơi game với Xbox 360 hay PlayStation 3.

Về thông số kỹ thuât, LA6910 với công nghệ đèn nền LED ở viền, độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel với chỉ số MCI 400Hz (Tru Motion100Hz), thể hiện các nội dung chuyển động nhanh khá mượt, không bị giật cục như trên model tần số thấp. LG cũng trang bị cho sản phẩm tính năng làm mờ cục bộ Micro Pixel Control, loại bỏ khá tốt được hiện tượng hở và loang sáng trong khung cảnh tối thường gặp trên màn hình LED viền.

LA6900 cho khả năng trình diễn phim ảnh tốt.

LA6910 có hệ thống loa 2.1 với loa bass được đặt ngay ở mặt lưng, tổng cổng suất 24 watt cho chất lượng âm thanh khá lớn và tạo được độ trầm bỗng khi thưởng thức. Tuy nhiên, chất lượng chưa thể sánh bằng những dàn âm thanh thực thụ.

Ngoài khả năng giải mã tín hiệu âm thanh Dolby Digital, ở mặt lưng của LA6910 cũng cho biết sản phẩm hỗ trợ tín hiệu DTS, và với cổng quang tích hợp LA6910 có thể xử lý được hầu hết các định dạng âm thanh đa kênh được người chơi HD sử dụng hiện nay, cũng như tương thích với các Receiver và bộ Home Theater phổ biến trên thị trường.

Tính năng thông minh Smart TV

Smart TV là ưu điểm lớn nhất trên mẫu Cinema 3D Smart TV đời mới LA6910 của LG. Một trong những tính năng gây chú ý đầu tiên đó là việc sản phẩm có thể nhận diện được tiếng Việt. Công nghệ nhận diện ngôn ngữ và giọng nói không lạ với người dùng smartphone, thậm chí đã xuất hiện trên 1 số mẫu TV thông minh. Nhưng LA6910 là model hiếm hoi có thể nhận diện được tiếng Việt, thay vì tiếng Anh và một số ngoại ngữ khác.

Người dùng có thể kích hoạt tính năng tìm kiếm bằng giọng nói chỉ với một nút bấm nhanh trên điều khiển.

Thử nghiệm cho thấy, LA6910 có thể "hiểu" khá tốt được người dùng khi nói tiếng Việt, không phân biệt vùng miền, giọng Bắc, Trung hay Nam. Các kết quả mà TV đưa ra khá chính xác và nhanh, tuy nhiên, khi nói nhanh và câu dài thì vẫn gặp kết quả không đúng ý.

Khả năng nhận diện tiếng Việt hiện mới được LG tích hợp vào tính năng tìm kiếm và chưa mở rộng thêm vào các chức năng khác. Ngay ở màn hình chủ hoặc đang xem chương trình TV, người dùng có thể bấm nhanh phím hình micro trên điều khiển Magic Remote và nói để TV nhận diện, hoặc có thể bấm vào phím ảo trên trình duyệt web của TV.

Khi thử nói "thời tiết", TV nhận diện câu nói và lập tức truy cập luôn vào trình duyệt và đưa ra dự báo thời tiết từ Google. Với một số câu lệnh khác như "Việt Nam, Sầu riêng hay Ngọc Trinh"... LA6910 cũng đưa ra các tìm kiếm đúng từ Google.

Video thử tính năng tìm kiếm bằng giọng nói trên LG LA6910

Bên cạnh đó, tính năng thông minh mới trên LA6910 cũng tỏ ra hấp dẫn với các tín đồ mê công nghệ. Nhờ vào việc tích hợp NFC, người dùng có thể chạm để thực hiện kết nối với TV thông qua Miracast, Wi-Fi Direct hay Tag On với một tấm thẻ (Sticker) được đính kèm theo TV. Sau khi kết nối, tất cả nội dung đang hiển thị trên điện thoại có thể chuyển nhanh lên màn hình rộng của TV qua kết nối không dây. Với một số dòng smartphone không hỗ trợ NFC, người dùng cũng thể sử dụng cáp HDMI gắn vào LA6910 để trình chiếu hình ảnh và sạc pin đồng thời qua công nghệ MHL.

Trình duyệt Web trên LA6910 với giao diện và tính năng tương tự như phần mềm trên máy tính.

Trình duyệt tích hợp sẵn trên Smart TV của LG vẫn là một trong những trình duyệt trên TV tốt nhất hiện nay. Giao diện được bố trí hợp lý và dễ sử dụng, được tích hợp sẵn các công cụ như trên máy tính và smartphone, như lưu và đánh dấu trang, khá tiện. Bên cạnh đó, tốc độ tải trang tốt, và việc có thể mở nhiều tab và hỗ trợ định dạng Flash cũng giúp cho việc lướt web trên LA6910 thú vị và dễ chịu.

Một tính năng mới trên dòng Cinema 3D Smart TV 2013 của LG là TimeMachine, cho phép ghi lại những nội dung truyền hình đang xem trực tiếp trên TV thông qua bộ nhớ ngoài (USB hoặc HDD tối đa 2TB) . Tính năng này giúp người dùng có thể tua lại thời điểm muốn xem khi cần, như một tình huống gây cấn trong trận bóng đá bị bỏ lỡ, hoặc một chương trình yêu thích mà không kịp xem.

Giao diện Smart TV trên LA6910.

Kho ứng dụng trực tuyến dành riêng cho TV được hãng Hàn Quốc bổ sung thêm các ứng dụng mới, ngoài các ứng dụng cao cấp quen thuộc như đọc tin từ Vnexpress, nghe nhạc, xem phim HD trực tuyến hay hát Karaoke, truy cập mạng xã hội. Riêng phần trò chơi được làm phong phú thêm, với sự xuất hiện những tên tuổi quen thuộc trên smartphone như Cut The Rope, Where is my water?... bao gồm cả phiên bản miễn phí và tính phí. Sau khi tải về máy sử dụng, nếu không thích người dùng có thể xóa và tải ứng dụng giống như trên smartphone.

Các tính năng chia sẻ qua mạng DLNA, hay phát phim, nhạc xem ảnh giống như một đầu phát HD Player vẫn tương tự như trên các dòng TV thông minh và 3D thế hệ trước của LG.

LG LA6910 là một chiếc TV thông minh khá hữu dụng, tích hợp những công nghệ và tính năng tiện ích, phù hợp với nhu cầu sử dụng thông thường của phần lớn người dùng hiện nay. Sản phẩm cũng được đánh giá cao về thiết kế và chất lượng hình ảnh, tuy nhiên, mức giá ban đầu chưa cạnh tranh.

Bài và ảnh: Tuấn Anh