Đánh giá Mark Levinson No531H monoblock

Với bốn model khác nhau, dòng 500H của Mark Levinson kế thừa dòng 400 vốn đã đạt nhiều thành công. Về cơ bản, No531H có thiết kế mạch điện tương tự như 532H, nhưng được tách rời làm 2 khối monoblock để có thể đem lại công suất lớn hơn.

Thiết kế kỹ thuật

Cả bốn model trong dòng No500H đều được phủ một lớp sơn đen với hai mặt hơi cong lên ở hai bên, nên thoạt nhìn chúng hầu như giống hệt nhau. Với kích thước cao 18cm, rộng 45cm và sâu tới hơn 50cm, đây là một chiếc ampli khá lớn, nhưng trọng lượng khá nhẹ (khoảng 24kg) so với các ampli thế hệ trước của hãng. Toàn bộ phần vỏ được thiết kế nhằm hỗ trợ mục đích tỏa nhiệt, bởi chiếc ampli này không sử dụng quạt hoặc tản nhiệt lộ ra ngoài. Cũng giống như các các sản phẩm khác của Mark Levinson, No531H sử dụng cơ chế tản nhiệt đối lưu.

Thông số kỹ thuật: Công suất: 300W/8 ohm Dải tần: 10 – 20.000Hz Độ méo: dưới 0,5% (ở công suất danh định) Kích thước: 177 x 451 x 50.4mm Trọng lượng: 23,8kg

Mặt sau của No531H có một bộ cọc loa sử dụng đầu vặn truyền thống của hãng, tín hiệu vào có thể chọn một trong hai kiểu kết nối balance XLR hoặc RCA. Sản phẩm sử dụng dây nguồn tháo rời, một cổng trigger 12 volt và cổng Ethernet, giúp tương thích với các hệ thống âm thanh hiện đại sử dụng kết nối internet. Mức công suất là 300W/kênh ở mức 8Ω (cao hơn dòng No400 tới 100W), điểm đặc biệt của 531H là độ méo THD cực thấp ngay ở mức công suất tối đa (dưới 0,5%), cũng như tỷ số tín hiệu/ tạp âm và dải tần phẳng từ 10Hz tới 20kHz.

Mặt trước và sau của Mark Levinson No531H monoblock.

Về bản chất, No531H cũng như toàn bộ dòng No500H đều sử dụng mạch điện khuếch đại cân bằng hồi tiếp dòng điện (CFA – Current Feedback Amplifier) độc quyền của Mark Levinson. Hồi tiếp âm (negative feedback) là một mạch điện được phát minh và ứng dụng trong các thiết bị khuếch đại ngay từ những năm 30 của thế kỷ trước. Hồi tiếp dòng điện và hồi tiếp điện áp là hai chế độ được ứng dụng rộng rãi trong các ampli hi-end. Với mạch CFA, độ khuếch đại của No531H được kiểm soát dễ dàng mà không bị ảnh hưởng đến dải tần, và tốc độ xử lý tín hiệu siêu nhanh chính là ưu điểm nổi bật của mạch CFA so với các mạch hồi tiếp điện áp VFA (Voltage-Feedback Amplifier) thông thường.

Thay vì dùng một vài con tụ lớn và nối dây vào bo mạch công suất, ampli No531H dùng khá nhiều tụ nhỏ hơn đấu song song để cung cấp điện dung cần thiết cho ampli. Nhờ vậy, các con tụ có thể được gắn ngay trên mạch công suất, thích hợp cho những trường hợp đòi hỏi cung cấp năng lượng ngay lập tức. Cũng bởi thiết kế này mà các ampli trong series No500H có thể đem lại chất âm đồng nhất hơn giữa các model với nhau.

Thử chất lượng âm thanh

Thử ampli No531H với cặp loa Everest K9900 của JBL. Không gian âm thanh do chiếc ampli này tạo ra có chiều sâu đáng nể, đồng thời nó lại đẩy được giọng hát của người nghệ sĩ về phía trước, tới gần người nghe, tạo cảm giác trung thực hơn. Tiếng bass của No531H đầy đặn tự nhiên, với độ chi tiết cao, đạt được chiều sâu mà không cần tới sự hỗ trợ của loa sub mà không lấn áp phần khác của dải âm. Dải tần cao có sự cải thiện rõ rệt so với dòng 400 của hãng.

Giá tham khảo No531H: 300 triệu đồng cho 2 monoblock.

Khả năng tái hiện giọng hát của No531H chân thực, tinh tế và truyền cảm. Thay vì người nghe phải vặn mức âm lượng lên cao để bộc lộ độ động thì No531H cho âm thanh bùng nổ mạnh mẽ không giới hạn hoàn toàn dứt khoát, rành mạch. Nó đáp ứng cực nhanh với tốc độ của những bản nhạc phức tạp, nhưng chất âm của ampli thì không “áp đảo” người nghe mà khá tinh tế. Đặc biệt, âm thanh được cải thiện ở hai phía đầu dải tần: cực trầm và cực cao.

(Nguồn: Thanh Tùng Audio)