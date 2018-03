Đánh giá loa Totem Acoustic Model-1 Signature

Totem Acoustic Model-1 Signature, giá tham khảo tại Việt Nam khoảng 46,2 triệu đồng một đôi.

Sản phẩm là nâng cấp tiếp theo của dòng loa Totem Model-1 huyền thoại có giá trị vượt thời gian trên 20 năm qua. Nó được thiết kế hai đường tiếng, thùng có lỗ hơi phản xạ, sử dụng củ loa treble vòm màng nhôm nổi tiếng của SEAS 2,75cm và củ loa mid/bass 14cm khung gang đúc, cuộn dây 7,6cm, màng cao su đúc nguyên miếng của Dynaudio. Thùng loa sử dụng mộng nối và thanh giằng đóng theo cách làm thùng đàn… Linh kiện siêu hạng và bộ phân tần đặc biệt giúp Totem Model-1 Signature biểu diễn đĩnh đạc vững vàng như một cặp loa lớn.

Loa Totem Acoustic Model-1 Signature được trải nghiệm với đầu CD Denon DCD 3300 cùng các ampli tích hợp bán dẫn Marantz Esotec Series PM-5; ampli đèn tích hợp Separo SE 300I (sử dụng dây nguồn Power Oval Pro, dây tín hiệu Oval One và dây loa Oval 12/2 của Analysis Plus) và đặc biệt là ampli đèn tích hợp mới xuất xưởng tháng 10/2012 của PrimaLuna là Dialogue Premium (dây nguồn Furutech FP-3TS762; dây tín hiệu Copper Oval In và dây loa Oval 9 của Analysis Plus) chơi với đầu CD đèn thượng hạng PrimaLuna Prologue Premium.

Loa Totem Model-1 Signature không khó phối ghép, có thể chơi với nhiều ampli khác nhau.

Cả 3 lựa chọn ampli đều cho kết quả âm thanh đỉnh cao. Trong trường hợp PM-5, tuy là ampli bán dẫn nhưng có chế độ class A và được nâng cấp cầu chì audiophile Quantunm Fuse SR20, kê chân chống rung, triệt nhiễu Viprapod Cone nên chất âm vẫn rất mềm mại và sâu, rộng, động. Trường hợp này cũng như trường hợp ampli Separo SE 300I, chất âm thanh tao, diễn đạt uyển chuyển, điêu luyện và người nghe vẫn bị lôi cuốn bởi chất âm đầy quyến rũ mặc dù âm hình qua PM-5 và Separo SE300I mảnh mai hơn so với ampli Dialogue Premium của PrimaLuna. Khi kết hợp với đầu CD dùng đèn PrimaLuna Prologue Premium và ampli đèn Dialogue Premium, loa Totem Acoustic Model-1 Signature biểu diễn mạnh mẽ, "trực diện" với những tiếng nhạc đầy đặn, dày dặn hơn so với các trường hợp đã kể.

Paganini For Two do Gil Shaham (violin) và Goran Sollscher (guitar) là một CD hòa tấu đơn giản nhưng rất hay vì ngoài sự hay cố hữu của âm nhạc cho violin và guitar của Nicolo Paganini (1782 – 1840), tài nghệ của các nghệ sĩ, thì nhạc cụ mà các nghệ sĩ chơi đều thuộc hàng đỉnh, đồng thời màn biểu diễn của họ đã được thu thanh với chất lượng cao nhất. Loa Totem Acoustic Model-1 Signature nhỏ gọn và phù hợp nhất với thể loại nhạc biên chế gọn từ độc tấu, hòa tấu đơn giản, đơn ca, tốp ca, ban nhạc đến dàn nhạc thính phòng hai ba chục nhạc công trở lại. Nghe CD Paganini For Two với Totem Model-1 Signature thật mãn nguyện, dù là với ampli nào trong số đã kể. Tuy nhiên, vì là các ampli đã kể đủ khác xa nhau nên mỗi lần đặt nghe Paganini For Two là một lần nghe mới, cuốn hút từ đầu đến cuối.

Totem Model-1 Signature chỉ thua các dòng loa lớn 'bass 4 tấc' ở một số tiết mục đòi hỏi bass cực mạnh.

Violin và guitar đều không “giàu trầm” nên đã được xử lý mỹ mãn trên Totem Model-1 Signature. Vậy với piano và cello có “nhiều trầm” hơn thì Model-1 Signature xử lý thế nào? Với CD Brahms Cello Sonatas do Jacqueline du Pré (cello) và Daniel Barenboim (piano), Model-1 Signature đã không phụ công người hâm mộ ca ngợi khả năng xử lý trầm với củ loa bass 14cm khiêm nhường của nó. Tất cả những nốt trầm, gằn sâu nhất của cello và piano trong các sonata của Brahms đều “lên” hết, nghe sởn gai ốc. Cả Cello Sonata No1 lẫn Cello Sonata No2 của Brahms đều nổi tiếng, thường được trích diễn, giới thiệu trong bộ sưu tập âm nhạc cho người nghe đại chúng. Tuy nhiên, những người "nghe cao" cũng vẫn sẽ có những "phát hiện" mới khi nghe với Model-1 Signature, đúng như việc nghe trên mỗi cấu hình đã kể đều mang lại những cảm nhận tươi mới.

CD Stockfisch Records – Closer To The Music với các giọng ca vàng của dòng nhạc country và jazz thế giới như Allan Taylor (Beat Hotel, Wheel Of Fortuner); Sara K. (Turned My Upside Down, The Painter); Chris Jones (Set ‘Em Up’ Joe, No Sanctuary Here)… cũng giúp chứng tỏ loa Model-1 Signature hỗ trợ tốt vocal. Đó là do dải mid của đôi loa toàn dải này rất hay. Ca sĩ như ở ngay trước mặt và tiếng hát của họ giữ nguyên sự truyền cảm. CD của Stockfisch Records thiên trầm nhưng điều đó chưa đến mức gây khó khăn cho đôi loa Model-1 Signature.

Totem Model-1 Signature là loa nhỏ, gọn và đẹp cả phía trước lẫn phía sau.

CD The Eagles – Hell Freezes Over với bài Hotel California phiên bản thu thanh 1994 cũng không hề gây khó cho loa Model-1 Signature, kể cả tiếng trống bass dập mạnh và sâu, mạnh mẽ trong bài Hotel California đều được chuyển tải tốt đẹp. Công bằng mà nói, tiếng trống bass này cần có sự hỗ trợ điều chỉnh tone của ampli mà Marantz Esotec Series PM-5 có chức năng này. Đồng thời, dù mọi thứ đã “lên hết” nhưng để nghe những bài như Hotel California cho thỏa chí, người nghe nên bổ sung một hoặc một đôi loa siêu trầm (sub) loại tốt. Loa Sub T-5 (700 USD một chiếc - công suất 200W) hay đôi loa Sub T-Zero (500 USD một chiếc - công suất 150W) của REL Acoustics (Anh) có thể đáp ứng rất tốt nhu cầu này. Khi đó, tổng mức đầu tư cho bộ dàn sẽ lớn hơn nhưng về loa, người nghe có thể hoàn toàn không còn phải lo nghĩ nữa.

Loa Totem Model-1 Signature không dừng bước cả ở những đĩa than ghi dàn nhạc lớn như Giao hưởng số 9 “From The New World” E-minor của Dvorak. Từng tiếng nhạc cụ độc tấu cũng như những lúc toàn dàn nhạc chơi tổng lực (tutti) đều được tái hiện rõ ràng, nhạc cụ nào ra nhạc cụ đấy, tình huống nào ra tình huống đấy. Số Hóa đánh giá Totem Model-1 Signature có năng lực rất cao.

Loa này nghe rất tốt trong các phòng nghe vừa và nhỏ.

Totem Model-1 Signature chỉ chứng tỏ cần sự hỗ trợ của loa siêu trầm (sub) khi nghe đĩa than bản Giao hưởng thơ Also Sprach Zarathustra của Richard Strauss trong bộ sưu tập 100 LP nhạc cổ điển hay nhất mọi thời của Sony Records. Ở phần mở đầu của bản giao hưởng dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của triết gia Đức Friedrich Nietzsche, Richard Strauss sử dụng hiệu ứng rung động mạnh của âm vực siêu trầm để mô phỏng cảnh mặt đất rung chuyển (ngữ cảnh Zarathustra ‘xuống núi’ sau hàng chục năm tu hành). Ở phần này, Totem Model-1 Signature chỉ chuyển tải tốt nội dung âm nhạc, chưa truyền được năng lượng rung động thực đến người nghe. Nếu có một loa sub tốt, việc này sẽ không thành vấn đề.

Bài và ảnh: Như Dũng