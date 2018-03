Đánh giá loa Paradigm Special Edition SE 3

Loa cột Paradigm Special Edition SE3, giá tham khảo 33,6 triệu đồng một đôi.

Loa Paradigm Special Edition SE3 được thiết kế để biểu diễn âm nhạc hoàn chỉnh và dư sức đáp ứng tiêu chuẩn rạp hát tại gia. Sản phẩm được làm từ vỏ gỗ sang trọng với đường nét gọn gàng và sạch sẽ, các góc cạnh được bo tròn nhằm loại bỏ các tạp âm có thể có. Hãng Paradigm đã tổng hợp những công nghệ tốt nhất trong dòng loa monitor và studio để tạo thành Special Edition SE3, một sản phẩm có chất lượng chuyên nghiệp, hi-end nhưng mức giá trong tầm tay mọi người.

Để đáp ứng tiêu chuẩn được cả đôi đường vừa nghe nhạc hay vừa xem phim tốt, các loa Paradigm Special Edition SE3 đã sử dụng tweeter dome "ferrofluid" có dầu làm mát bằng nhôm mạ vàng theo công nghệ G-PAL, nhằm tạo cho độ cứng màng cao hơn so với treble vòm (dome) thường và viền nhún cải tiến để giúp treble phát âm chuẩn xác nhất cũng như đáp ứng được các tần số rất cao và rất mạnh trong khi xem phim.

Loa treble dome có chắn khuếch tán âm thanh tăng cường hiệu quả và loa mid/bass ứng dụng các công nghệ cao. Lỗ thoát âm phía trên ở sau lưng loa phục vụ mid/bass. Loa còn lỗ thoát âm lớn phía dưới phục vụ 2 loa bass. Công nghệ của dòng Reference Studio đã được áp dụng vào củ loa bass và mid/bass của loa SE3, như khung củ loa làm bằng nhôm đúc và màng loa làm bằng nhựa polymer do Paradigm sáng chế (GRIP). Ngoài ra, củ loa SE3 còn sử dụng màng nhún loại mới nhất bằng cao su Santoprene và nam châm ceramic/ferrite mạnh mẽ.

Driver bass 14cm hơi nhỏ nhưng SE 3 được trang bị 2 loa bass nên âm thanh vẫn đầy uy lực. Ghép loa Paradigm Special Edition SE3 với cặp xử lý khuếch đại Kenwood L-02A (sử dụng chức năng pre) và power ampli bán dẫn Bozak 929. Đầu CD là Denon DCD 3300 (dây tín hiện Oval One và dây loa Oval 12/2 của Analysis Plus). Giải pháp này mang lại âm thanh đầy đặn, mạnh mẽ, đều toàn dải với âm hình đủ rộng, sâu, cao. Đặc biệt âm bass trong CD Wieniawski - Violin Concertos Nos 1&2 + Sarasate – Zigeunerweisen – Gil Shaham rất rền, đặc, dẻo, xuống sâu.

Sau đó, sản phẩm lại tiếp tục được ghép với ampli đèn tích hợp Separo SE300I (ampli single-end chạy 2 bóng công suất 300B-98, công suất đầu ra chỉ 10 W/kênh), đầu CD Denon DCD 3300; đầu đĩa than Pioneer XL-1551, kim MM mới thay của Clearaudio. Đầu tiên, dùng dây tín hiện Oval One và dây loa Oval 12/2 của Analysis Plus. Sau, chuyển lên dùng dây tín hiệu Alpha ADL Line Plus của Furutech và dây loa Oval 9 của Analysis Plus.

Khi chạy “dây cấu hình thấp”, âm thanh được xử lý khéo léo, truyền cảm với bass tròn, dẻo, xuống sâu, mid/treble thanh dịu, dễ chịu tuy các tiếng đàn cụ thể còn một chút “khẳng khiu, gầy guộc”. Khi chạy “dây cấu hình cao”, những cảm giác chưa thật hài lòng biến mất, thay vào đó là một kết quả trọn vẹn, âm thanh đều toàn dải với bass xuống sâu, rộng, động; mid chi tiết, sáng sủa, đầy đặn và treble thanh, mịn, dịu… Ở CD Hélène Grimaud - Beethoven Concerto No5 “Emperor” – Piano Sonata No28 (Deutsche Grammophon, CDA-11884), âm nhạc tuôn ra ào ạt, đầy ắp, choán ngợp căn phòng. Tiếng trống bass nổi lên giòn giã, dàn dây trầm xuống sâu, rền và nền…, tiếng chạy piano từ đầu đến cuối của Grimaud mạnh mẽ, chi tiết, sâu, sáng, sắc, chắc. Ở CD Gitarre/Cello Faro – Robert Wolf und Fany Kammerlander, âm nhạc thính phòng hiện đại với guitar và cello làm chủ đạo có thể thoả mãn bất cứ người nghe khó tính nào. Đó là những tiếng cello gai, tròn đầy gợi cảm với những tiếng guitar "khi thì tí tách, lúc thì giật phách" thách thức và điệu nghệ… Dù là tác phẩm mở màn Our Spanish Love Song hay tác phẩm giữa đĩa La Vida Breve…, người nghe đều cảm nhận dứt khoát rằng dù ít nhạc cụ nhưng âm nhạc quá đầy đặn, no đủ, nhiều sắc màu và cung bậc. Loa SE3 đã không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

"Cọc" cắm dây loa bắp chuối cho phép đấu dây đôi. Khi đó, phải tháo cầu nối tắt giữa hai bộ cọc loa. Không có gì bất ngờ khi SE3 nghe CD rất tốt thì nghe đĩa than cũng tốt. Việc nghe đĩa than không phụ thuộc vào kích thước của loa mà phụ thuộc vào chất lượng loa nói chung. Tuy bass của SE3 chỉ có đường kính rất gọn là 14cm, nhưng với công nghệ chế tạo hiện đại đồng thời bè bass được chuyển tải trên 2 loa bass và một mid/bass nên không có gì phải phàn nàn với âm trầm. Âm trung tốt là một trong các ưu thế lâu nay của các dòng loa Paradigm nhưng với SE3, âm treble cũng đủ tốt do treble dome được chế tạo với các công nghệ tinh vi, sử dụng màng chắn khuếch tán âm thanh làm cho treble tơi mịn...

SE3 là một cặp loa đặc biệt, nhỏ con nhưng sẽ "hát" rất hay như trong trường hợp đang trải nghiệm với điều kiện người dùng không được tiếc khoản đầu tư thoả đáng vào dây tín hiệu và dây loa. Ở lựa chọn "đỉnh", dây tín hiệu và dây loa cho trường hợp SE 3 có thể khiến người dùng tốn thêm khoảng 720 USD (khoảng 15,1 triệu đồng) nhưng nếu cộng với giá gốc của loa, chưa kể ampli và đầu đĩa, loa và dây sẽ ngốn khoảng 2.300 USD (khoảng 48,3 triệu đồng).

Cuối cùng, ghép Paradigm Special Edition SE3 với ampli đèn tích hợp Rogue Audio Cronus Magnum công suất 90Wpd 8Ohm, đầu CD Teac ZD-7000. Âm thanh lúc này vừa mềm mại đầy chất đèn, vừa mạnh mẽ và vạm vỡ. Giải pháp đã trở nên trọn vẹn, tiếng bass se lại, sâu, chắc; mid được xử lý nhuần nhuyễn, tinh tế còn treble thì đủ tơi, mịn. Cặp loa Paradigm Special Edition SE3 thể hiện tốt các nguồn thu với các âm hình chuẩn mực.

Trên SE3 và Magnum, CD The Great Paraguayan – John Williams Plays Barrios (CDA–6223) mang lại tiếng đàn guitar cổ điển với ánh hào quang chung quanh từng nốt, hào quang đó hơi gai nhưng vì thế mà long lanh. Một cách ngoa dụ mà nói, từng nốt nhạc mà cây guitar của Greg Smallman do Williams chơi kia như những viên kim cương… Thể hiện được cái hào quang quanh các nốt nhạc như thế quả là một kỳ tích của cặp loa khởi đầu hi-end SE3.

Xét hiệu quả âm nhạc và tính kinh tế, sự tương thích cùng khả năng tìm kiếm, lựa chọn, cung cấp…, phối ghép SE 3 với Magnum là một trong các phương án chọn tốt đẹp nhất.

Loa SE3 có màng che màu đen lịch thiệp gắn vào mặt loa nhờ lực hút nam châm. Các loa đều có chân đinh cao su chống rung, triệt nhiễu hiệu quả tháo lắp được - ảnh của hãng. Để dựng một dàn máy vừa nghe nhạc vừa xem phim chất lượng cao về thẩm mỹ và âm thanh, series loa Paradigm SE là ứng viên tốt. Khi đó, dàn âm thanh rạp hát tại gia Paradigm SE sẽ trị giá 3.700 USD (khoảng 77,7 triệu đồng) bao gồm loa cột SE 3 giá 1.600 USD (khoảng 33,6 triệu đồng) sử dụng phía trước, loa monitor SE 1 trị giá 700 USD (khoảng 14,7 triệu đồng) sử dụng phía sau, SE Center trị giá 600 USD (khoảng 12,6 triệu đồng) sử dụng trung tâm và loa SE Sub trị giá 800 USD (khoảng 16,8 triệu đồng).

Bài và ảnh: Như Dũng