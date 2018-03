Đánh giá loa mành trầm Magnepan DWM

Loa mành trầm Magnepan DWM, giá 15 triệu đồng.

Magnepan là một hãng chuyên về loa mành âm thanh trung thực và tự nhiên. Về cơ bản, DWM là một phần mành bass của dòng loa mành lớn nhất Magnepan MG 20.7. DWM có giá bán lẻ 700 USD, khoảng 15 triệu đồng một chiếc. Nếu bạn đang sở hữu đôi loa mành loại nhỏ như MG1.7, MG12, MMG, Mini Maggie… mà thấy thiếu bass thì tuỳ thể tích phòng nghe, có thể bổ sung một hay hai loa mành trầm DWM mà không sợ vấn đề tương thích.

Loa mành trầm DWM lúc đó sẽ làm vai trò mở rộng diện tích mành loa chính, góp thêm âm bass vào 2 loa chính. Các loa này cũng có thể ghép chung với các dòng loa bookself nhỏ vốn thường bị thiếu âm trầm, tuy nhiên, hoạt động tốt nhất là ghép với loa mành cùng hãng để có sự đồng điệu.

Trường hợp sử dụng một chiếc loa mành trầm, loa mành trầm mắc song song với các loa mành chính.

Loa DWM đã được Số Hóa trải nghiệm kỹ theo nhiều sơ đồ kết nối:

Đầu tiên, mắc DWM nối tiếp với loa chính MG12 cho chơi cùng ampli Technics SU-V100D công suất 150 watt 6 ohm, rồi mắc DWM song song với loa chính MG12 cho chơi cùng ampli Technics SU-V100D. Giải pháp DWM mắc song song MG12 chỉ để đối chiếu với giải pháp nối tiếp, không nghe lâu vì Technics SU-V100D không xuống được 2 ohm.

Sau đó, DWM mắc nối tiếp với loa chính MG12 chơi cùng bộ monoblock (chọn chế độ trở kháng tối thiểu bằng 4 ohm) rồi DWM mắc song song với loa chính MG12 chơi với bộ monoblock Bryston 7B (chọn chế độ trở kháng tối thiểu bằng 1 ohm).

Cuối cùng là cho mành trầm DWM chơi cùng ampli bán dẫn Technics SU-V100D, còn loa chính chơi cùng ampli đèn Separo SE300I (tín hiệu lấy từ 2 ngõ ra của đầu CD Denon DCD 3300 đưa vào hai ampli trên).

Trường hợp sử dụng một loa mành trầm, loa mành trầm mắc nối tiếp với các loa mành chính.

Các trường hợp mắc nối tiếp hay mắc song song loa mành trầm DWM với loa chính MG12 đều cho chất âm không khác nhau nhiều. Khi mắc nối tiếp, tiếng nhạc se đặc, gọn gàng hơn một chút so với khi mắc song song. Nhưng khi mắc song song, bản nhạc không bị gò bó, âm thanh quyến rũ hơn. Cả hai trường hợp kết nối này đều tốt và áp dụng trong thực tế tuỳ theo khả năng đáp ứng trở kháng của ampli chơi cùng.

Các trường hợp sử dụng ampli bán dẫn tích hợp Technics SU-V100D hay bộ monoblock Bryston 7B chơi một hoặc hai loa mành trầm và hai loa mành chính, sân khấu âm thanh rộng, động, sáng, chi tiết với nền âm sạch; bass tròn chắc, trung và cao chân thật, chi tiết, tơi mịn. Giải pháp loa mành trầm DWM phối hợp với loa mành nhỏ MG12 như ở đây có thể thay thế các giải pháp loa đắt tiền tới 5.000 USD.

Trường hợp sử dụng ampli Technics và ampli đèn Separo tỏ ra hay hơn do phối hợp được các ưu điểm của đèn và bán dẫn. Những đặc tính xử lý nhanh, mạnh, gọn của ampli bán dẫn khiến Technics được chọn chơi các loa mành trầm DWM còn những đặc tính nồng ấm, mềm mại, quyến rũ của ampli đèn thì khiến cho Separo được chọi chơi các loa mành chính.

Việc dùng ampli mạnh chơi dải trầm và dùng ampli công suất hạn chế hơn chơi các dải trên cũng tuân thủ đòi hỏi của tháp âm thanh (ampli công suất nhỏ hơn thường có ưu thế xử lý chi tiết trong khi dải trầm luôn đòi hỏi nguồn công suất lớn).

Sử dụng hai loa mành trầm, các loa mành trầm mắc song song với các loa mành chính tương ứng.

Với số lượng nhạc cụ và ca sĩ hạn chế, một bộ loa gồm 2 MG12 và 2 DWM có khả năng thể hiện thật trọn vẹn, CD Duos For Violin & Guitar ghi các tiết mục song tấu violin và guitar nhạc của Paganini và Giuliani cho thấy rất rõ điều đó. Từng nhạc cụ (violin hay guitar cổ điển) đều hiện lên rõ nét với những sở trường, sở đoản so với nhạc cụ đối tác hoặc so với các nhạc cụ khác nói chung.

Khi có loa mành trầm DWM, các dải trung và cao như là nét hơn do nền âm đã được làm đậm hơn. Do đó, âm sắc của các nhạc cụ đã được bộ dàn hỗ trợ tối đa, không có những nhầm lẫn nhỏ giữa âm sắc của các nhạc cụ thuộc cùng một bộ (như dây, hơi…). Shostakovich – Piano Concertos No1 & 2 và khác là CD cung cấp những khái niệm về nhạc đàn piano rõ nét do chất lượng biểu diễn và dàn nhạc, chất lượng thu thanh đều rất cao. CD này đưa người nghe từ cuộc sống thực tại vào với thế giới âm thanh lãng mạn, ấn tượng, hiện đại… một cách tự nhiên cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc. Nhờ có “dải trầm nối dài” những nốt trầm dưới cùng của piano được dịp thể hiện đầy đủ, trọn vẹn hơn và người nghe như theo dõi một cách chặt chẽ hơn các đoạn chạy rền vang xuống dưới của cây đàn piano khổ lớn.

Không chỉ hỗ trợ piano, loa mành trầm DWM đặc biệt hỗ trợ cello và contrabass, điều được thể hiện rất rõ trong CD Shostakovic – Cello Concertos Nos 1 & 2 và London Symphony Orchestra. Ngay từ những nốt staccatto trên cello đầu tiên đã thấy, trầm của cello không chỉ được hỗ trợ xuống sâu mà còn vo tròn. Trong khi đó, trầm của dàn contrabass thì “trải đều, nén chặt” rất sâu và chắc… Nghe CD này hay bất kỳ CD hoặc nguồn âm nào khác với loa mành MG12 và DWM, nếu người nghe không phải là người quen “nghe toàn dải” thì tốt nhất là nên tập trung dõi theo những diễn biến tinh tế ở các dải âm trung và cao vì ở âm trầm, bộ dàn đã xử lý quá tốt.

Bài và ảnh: Như Dũng