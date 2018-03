Đánh giá loa Indra của Avalon Acoustic

Mỗi dòng loa Avalon đều có sự kế thừa phẩm chất âm thanh của các dòng lớn hơn và Indra cũng không nằm ngoài quy luật này. Từ thiết kế thùng loa, kết cấu loa con, cho đến bộ phân tần độc quyền… nhìn cặp loa Indra, có thể thấy ngay bóng dáng của những đôi Avalon Sentinel hay Isis.

Loa Indra có kích thước 1.040 x 260 x 410 mm.

Indra là cặp loa kết tinh những thành công mà Avalon đã đạt được về tốc độ đáp ứng, dải tần và cân bằng âm thanh. Đôi loa này đã tái hiện âm nhạc một cách vượt trội trên góc độ âm thanh trung thực so với các cặp loa trong cùng tầm giá. Không chỉ trong trẻo, giàu chi tiết và mạnh mẽ, âm nhạc do Indra đem lại còn có một đặc điểm mà ít loa đạt được đó là khả năng tạo ra một không gian âm thanh ba chiều hoàn toàn tự do, vượt qua mọi giới hạn của vị trí đặt loa. Người nghe dễ dàng cảm nhận được những chi tiết nhỏ nhất và tinh tế nhất... Cũng như những cặp loa Avalon khác, Indra còn làm người nghe phải bất ngờ với độ động tuyệt vời và độ méo tiếng thấp tới mức không thể nhận ra.

Giá tham khảo khoảng 490 triệu đồng.

Đánh giá chi tiết, nhấn vào từng phần để xem.

Nhận xét chung.

Ưu điểm -Không gian âm thanh xuất sắc: rộng và rất sâu.

- Âm sắc đẹp, tiếng bass sâu một cách ngạc nhiên.

·-Chất âm giàu nhạc tính, rất thư giãn, nghe được lâu. Nhược điểm - Với một số người, kích thước của Indra là hơi nhỏ. Chấm điểm sản phẩm

(Nguồn: Thanh Tùng Audio)