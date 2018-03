Đánh giá ampli đèn Magnum KT120 New

Ampli đèn tích hợp Rogue Audio Cronus Magnum KT120 New, giá 52,5 triệu đồng.

Năm 2012, bóng đèn khuếch đại công suất KT120 xuất hiện, tạo nguồn cảm hứng cho nhiều nhà chế tạo ampli đèn vì nó có nhiều ưu điểm kỹ thuật vượt trội. Bóng KT120 chạy được tối đa 60W (trong khi mức tối đa của bóng 6550 là 35W; bóng KT88 là 42W; bóng KT90 là 50W); dải tần đáp ứng của KT120 từ 5Hz đến 59kHz hơn hẳn KT88 (từ 5Hz đến 32kHz) và EL34 (từ 5Hz đến 30kHz). Độ méo âm của đèn KT120 cũng nhỏ so mọi đèn công suất thông dụng. Rogue Audio lập tức cải tiến ampli đèn tích hợp Cronus Magnum KT90 (công suất 90W một bên sử dụng 4 đèn KT90) thành Cronus Magnum KT120 (mặc dù Cronus Magnum KT90 đã đoạt giải “Ampli đèn giá rẻ hay nhất năm 2010” của tạp chí The Absolute Sound).



Magnum KT120 có công suất lớn hơn Magnum KT90, công suất đầu ra của nó lên đến 120W x 2 kênh. Hãng Rogue Audio phải dùng các biến áp lớn hơn, điện trở và tụ cao cấp hơn. Ngoài ra, Rogue Audio cũng thêm vài cải tiến cho máy KT120 như ổ cắm bóng mạ vàng và dây dẫn bên trong tốt hơn. Bóng KT120 theo máy là của hãng Tung-Sol nổi tiếng, các bóng 12AU7 của Phillips và 12AX7 của JJ Tesla. Magnum KT120 có ngõ vào phono cho kim MM và cho kim MC trở kháng cao 47 kOhm, nó có đầu ra tai nghe. Đây là các tính năng thường bị các ampli tích hợp đời mới bỏ qua.

Magnum KT120 (dùng dây nguồn rời Furutech G-20A-18), được ghép với đầu phát CD Denon DCD 3300 (dây tín hiệu Analysis Plus Copper Oval In) và mâm đĩa than Pioneer XL-1551 gắn kim MM Concept của Clearaudio. Ngoài ra, Số Hóa cũng ghép thử ampli này với 3 đôi loa: Techwood S6C - công suất 150W 8Ohm ba đường tiếng, bass 4 tấc hướng ra hông; loa Image in Grey dB10.6 - công suất 110W 8Ohm bốn đường tiếng, bass 3 tấc, độ nhạy 93dB; loa Kenwood KL-5080 - công suất 70W 8Ohm bốn đường tiếng, bass 3 tấc độ nhạy 103dB (dây loa Analysis Plus Oval 9). Mỗi phối ghép loa, Magnum KT120 lại được đối chiếu với “ampli tiền nhiệm” Magnum KT90 (cũng ghép với các thiết bị trên).

Phía sau của ampli Cronus Magnum KT120 với 4 ngõ vào, 2 ngõ ra, bộ cọc đấu dây loa đa năng và ổ cắm nguồn rời...

Dù chơi cùng đầu phát nào, Magnum KT120 và Kenwood KL-5080 đều cho chất âm tự nhiên, ấm áp, mộc mạc, mềm mại, quyến rũ; còn với Images in Grey dB 10.6 cho chất âm dày, rộng, động, ba chiều với bass xuống sâu, mid sáng và nổi, treble tơi và dịu. Trong các phối ghép trên, Magnum KT120 chơi với Techwood S6C là hay nhất, kết hợp được các ưu điểm của các phối ghép với Kenwood KL-5080 và với Images in Grey dB 10.6.

Trong đối chiếu với KT90, KT120 hơn về độ phân giải và hình khối của tiếng đàn, giọng ca cũng như hơn về độ ấm áp, tình cảm, nhưng sản phẩm mới của Magnum lại tỏ ra thua Magnum KT90 về khả năng phân biệt đường nét, chi tiết và không thể hiện lý trí được như KT90. KT120 tỏ ra "hiền hòa, đôn hậu” hơn còn Magnum KT90 thì “cứng cỏi, sắc sảo”. Ampli Magnum KT120 hiện có giá bán 2.500USD (52,5 triệu đồng), cao hơn 200USD so với KT90, mức chênh này xứng đáng với sự cải tiến.



CD Paganini For Two ghi những tiểu phẩm dành cho song tấu violin (do Gil Shaham thể hiện) và guitar (do Goran Sollscher thể hiện). Nghe CD này trên giải pháp chọn gồm đầu CD Denon DCD 3300, ampli Magnum KT120 và loa Techwood S6C, Số Hóa cảm thấy toại nguyện vì những tiếng đàn violin tròn mập, mượt mịn, mạnh mẽ, thăng hoa trên nền những tiếng guitar thủng thỉnh, khúc triết. Khi nghe, người nghe có cảm giác yên tâm hoàn toàn với phần trang thiết bị. Họ chỉ còn việc dõi theo tiến trình bản nhạc mà không phải soi xem các dải âm có bị khiếm khuyết gì không. Các trải nghiệm được liệt kê tiếp theo ở dưới đều sử dụng loa Techwood S6C.

Được như vậy cũng là do nhiều yếu tố, trong đó có cả việc đảm bảo nguồn điện sạch (biến áp cách ly ACME và lọc điện APC), dây dẫn tốt (dây nguồn Furutech G-20A-18 giá 480 USD, dây tín hiệu Analysis Plus Copper Oval In giá 300 USD, dây loa Analysis Plus Oval 9 giá 500 USD), đĩa âm thanh nguồn quý, thiết bị phối ghép hoàn hảo. Tuy nhiên, phần quan trọng vẫn phụ thuộc vào chính ampli đèn tích hợp đời mới nhất Cronus Magnum KT120.

Tham gia trải nghiệm Cronus Magnum KT120 có đầu CD Denon DC300; mâm đĩa than Pioneer XL-1551; ampli Cronus Magnum KT90 và các đôi loa Techwood S6C; Kenwood KL-5080, Images in Grey dB10.6.

CD Beethoven: Piano Concerto No5 “Emperor” & Piano Sonata No28 ghi âm Helene Grimaud (piano) chơi cùng dàn nhạc Staatskapelle Dresden và nhạc trưởng Vladimir Jurowski là một trong những CD nghe thử hay nhất. CD chứa không quá nhiều nhưng cũng không quá ít chi tiết đặc trưng để so sánh. Đó là các thuộc tính âm sắc, cường độ, trường độ và cả cao độ. Cách diễn đạt của Helene Grimaud và dàn nhạc cũng không quá màu mè nhưng đủ cá biệt. Đó là thứ diễn xuất mạnh mẽ khiến cho dòng nhạc ào ạt chảy với ít khúc quanh, điểm dừng để có một màn trình diễn cuốn hút từ đầu đến cuối. Những tiếng dồn nhấn của đàn piano hay trống bass trong CD đều thể hiện rất tốt âm sắc và âm lượng. Trong khi, những tiếng dàn dây cùng các bộ nhạc cụ khác giúp người nghe dễ dàng định vị chi tiết đa dạng của bản nhạc. Giải pháp với Magnum KT120 đã vượt qua tất cả các vị trí đặc biệt trong bản nhạc (vốn thường được dùng để cân nhắc, đánh giá khả năng thể hiện của trang thiết bị) một cách dễ dàng, trôi chảy với kết quả tốt, cho thấy đây đúng là một ampli cuốn hút.

Cronus Magnum KT120 không hoàn toàn vượt trội so với Cronus Magnum KT90 khi nghe đĩa than.

Việc nghe Magnum KT120 với các CD ca nhạc chọn lọc như Linn Records – The Super Audio Collection Volume 5 hay Stockfisch Records – Closer To The Music, gặp lại các giọng ca nổi tiếng như Sara (Barb Jungr), Alann Taylor (Beat Hotel), giúp người nghe yên tâm hoàn toàn với ampli đèn tích hợp Magnum KT120. Để nghe các tiết mục với thành phần ban nhạc đơn giản, ít nhạc cụ, giọng ca thì KT120 “dễ thương” hơn KT90 nhiều.



Cronus Magnum KT120 cũng đã được nghe kiểm tra mạch phono với đĩa than John Denver’s Greatest Hits. Nhiều giải pháp đã được kiểm tra bằng đĩa than này nên có nhiều cơ hội để so sánh mạch phono của KT120 với các giải pháp chơi đĩa than khác. Kết quả là, chất âm từ mạch phono của Cronus Magnum KT120 rất tốt, một phần do kim MM Concept của Clearaudio mới thay nhưng chủ yếu vẫn do mạch phono trên máy Cronus Magnum KT120 và bản thân phần khuếch đại dùng bóng KT120 của máy là tốt. Chất lượng các bài hát như Take Me Home, Country Roads, Rocky Mountain High… đã đạt tới “một chín – một mười” so với các giải pháp trải nghiệm đĩa than cao cấp hơn trước đây. Chúng đều toát lên một vẻ chân thật, hồ hởi, hồn hậu của người ca sĩ đồng quê nổi tiếng nước Mỹ và thế giới.



So sánh với Cronus Magnum KT90 ở tính năng nghe đĩa than đối với Cronus Magnum KT120 là một việc khó. Ưu điểm của KT120 lại cũng chính là nhược điểm của nó: chất âm dày, ấm áp, giàu tình cảm sản phẩm chịu thua KT90 về độ chi tiết, sắc nét. Khi nghe nhạc bằng đĩa than, chất âm “analog thuần” thường đủ dịu nên những tính chất như ấm áp, truyền cảm có khả năng trở nên dư thừa.

Bài và ảnh: Như Dũng