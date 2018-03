Dell Inspiron 1318 đơn giản, hiệu quả

Inspiron là dòng laptop giải trí phổ thông của Dell, hướng tới số đông người tiêu dùng. Trước đây, dòng máy này đã có những series như 1420 hay 1525 với "bộ cánh" sặc sỡ, nhưng không hiểu sao đến 1318, Dell lại chỉ giới thiệu một màu vỏ duy nhất là màu xanh biển. Mặc dù không có nhiều sự lựa chọn, nhưng khi cầm máy trên tay, bạn vẫn có thể cảm thấy hài lòng với bề mặt ngoài bóng loáng của máy. Nó vừa làm toát lên vẻ sang trọng, hiện đại, lại vừa tạo ra sự bí ẩn rất riêng.

Dell Inspiron 1318 sở hữu lớp vỏ ngoài màu xanh biển bóng loáng. Ảnh: Anh Linh.

Với màn hình 13,3 inch, Dell Inspiron 1318 nặng chỉ 2,2 kg, rất lý tưởng cho việc di chuyển. Gờ trước của máy dày chỉ 2,5 cm, là nơi bố trí giắc cắm tai nghe, micro, đầu đọc thẻ nhớ và các đèn tín hiệu. Gờ sau do phải chứa bản lề và bộ pin 6 cell nên có số đo lên tới 3,8 cm, tạo cảm giác chiếc máy này có thân hình hơi "mập mạp". Đây cũng là nơi bố trí cửa tỏa nhiệt của máy.

Bên cạnh trái, Dell trang bị cho Inspiron 1318 các cổng FireWire (IEEE 1394), USB, LAN, VGA và giắc cắm sạc. Bên cạnh phải là vị trí của khe ExpressCard, công tắc Wireless, cổng USB thứ hai, ổ khóa máy và đặc biệt là một đầu ghi đĩa DVD, được thiết kế dạng nuốt đĩa. Với những trang bị như vậy, chiếc máy này có thể đáp ứng tốt hầu hết các nhu cầu kết nối của người dùng, nhưng nếu có thêm cổng USB thứ ba thì sẽ hấp dẫn hơn.

Ở bên trong, Dell Inspiron 1318 được trang bị màn hình gương rộng 13,3 inch, độ phân giải WXGA (1.280 x 800 pixel), có khả năng hiển thị rất tốt. Phía trên màn hình là nơi bố trí camera có độ phân giải lên tới 2 Megapixel cùng micro tích hợp sẵn, giúp người dùng có thể dễ dàng thực hiện các cuộc hội thảo video từ xa hay tán gẫu kèm hình ảnh.

Gờ sau là nơi chứa bản lề và pin 6 cell nên hơi dày. Ảnh: Anh Linh.

Bàn phím và touchpad của máy là những khu vực tạo ấn tượng tốt đẹp nhất ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc. Do là cỗ máy 13,3 inch nên bộ khung của Inspiron 1318 khá nhỏ. Mặc dù vậy, số lượng và kích thước các phím bấm vẫn không hề thay đổi so ở những mẫu máy cỡ lớn hơn, do Dell đã thiết kế bàn phím tràn ra sát hai bên mép. Cùng với độ nảy vừa phải, bàn phím của Dell Inspiron 1318 mang lại sự thuận tiện tối đa cho người sử dụng, dẫu sẽ phải mất một khoảng thời gian nhất định để làm quen với việc các phím Home, End, Page Up, Page Dn được sắp xếp theo hàng dọc.

Tương tự như vậy là bàn di chuột cảm ứng (touchpad). Tuy không quá rộng lớn, nhưng bề mặt mịn của touchpad giúp mang lại cảm giác vô cùng thoải mái. Các phím chuột trái, phải cũng có kích thước to, hoạt động tốt. Cũng phải nói thêm là phần để tay ở hai bên touchpad khá rộng rãi, giúp người dùng không cảm thấy gò bó khi phải sử dụng bàn phím lâu. Dãy phím cảm ứng ở phía trên bàn phím chính cũng hỗ trợ người dùng rất tốt trong việc quản lý các chức năng đa phương tiện.

Bàn phím của máy được thiết kế tràn sang hai mép tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái cho người dùng. Cạnh phải là nơi bố trí ổ ghi DVD dạng nuốt đĩa. Ảnh: Anh Linh.

Về cấu hình, Dell Inspiron 1318 được trang bị bộ vi xử lý lõi kép Intel Core 2 Duo T5800 2,0GHz, RAM 2 GB, ổ cứng 160 GB cùng card đồ họa tích hợp Intel GMA X3100. Cùng với hệ điều hành Windows Vista Home Basic, chiếc máy này còn được cài sẵn bộ phần mềm độc quyền của Dell cùng phần mềm diệt virus có bản quyền của McAfee.

Trong quá trình dùng thử, máy chạy ổn định cùng lúc nhiều ứng dụng như xem DVD bằng Windows Media, biên tập ảnh trên Photoshop, lướt web bằng trình duyệt Internet Explorer và một số ứng dụng văn phòng mà không gây ồn và nóng máy. Pin có thể hoạt động liên tục trong khoảng 4 giờ đồng hồ.

So với các dòng máy 13,3 inch khác, bộ loa của Inspiron 1318 có âm lượng khá lớn, chất âm trong trẻo. Tuy hơi kém trong việc trình diễn các âm trầm, nhưng nếu so sánh với Lenovo IdeaPad U330, một mẫu laptop phổ thông cũng sở hữu màn hình 13,3 inch, chất lượng âm thanh của Dell Inspiron 1318 ấn tượng hơn hẳn.

Mức giá 959 USD (chưa bao gồm thuế VAT) được đánh giá là rất hấp dẫn, nếu so với những gì Dell Inspiron 1318 có thể mang lại.

Ưu điểm: - Thiết kế đơn giản, tiện dụng

- Bàn phím và touchpad hỗ trợ tốt cho người dùng

- Âm thanh to, rõ ràng hơn so với các dòng laptop 13,3 inch khác

- Pin hoạt động được trong thời gian dài Nhược điểm: - Thân máy hơi dày

- Chỉ được trang bị hai cổng USB

Anh Linh