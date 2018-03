Đánh giá ultrabook 'lai' tablet Dell XPS 12

Dell XPS 12 có thiết kế mỏng, sử dụng chất liệu sợi carbon và hợp kim nhôm nên máy khá nhẹ, đồng thời vẫn tạo được sự chắc chắn và có độ bền cao.

Điểm thú vị trong thiết kế XPS 12 là màn hình có thể xoay một góc 180 độ giúp người dùng dễ dàng làm việc, chia sẻ thông tin hiển thị trên màn hình hoặc sử dụng như một máy tính bảng (tablet).

Giá trị XPS 12 còn thể hiện qua việc trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 12,5 inch, độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel (full HD). Công nghệ panel IPS giúp màn hình có khả năng thể hiện màu sắc trung thực; gần tương đương như màn hình CRT và có góc nhìn rộng hơn so với công nghệ panel màn hình Twisted Nematic (TN) và Vertical Alignment (VA). Bề mặt màn hình còn có thêm lớp kính cường lực Gorilla Glass có khả năng chịu lực, chống trầy xước. Như vậy, máy tính sẽ được bảo vệ tốt hơn khi có lực tác động từ bên ngoài.

So với các mẫu máy tính để bàn “all in one” chạy Windows 8 thì độ nhạy màn hình cảm ứng XPS 12 tốt hơn hẳn, cảm giác trơn mịn do độ ma sát thấp giúp thao tác nhẹ nhàng và chính xác. Chất lượng hình ảnh hiển thị khi sử dụng ngoài trời lẫn trong văn phòng rất tốt, hình ảnh sắc nét, tươi sáng, hiển thị 2 sắc màu đen và trắng chuẩn hơn, mang lại cảm giác dễ chịu khi làm việc với các văn bản.

Bàn phím kiểu chiclet tích hợp đèn nền LED tiện dụng hơn khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Trừ nhóm phím điều hướng (←, ↑, ↓, →) khá nhỏ thì các phím nhấn còn lại lớn, tạo sự thoải mái khi gõ nhanh trên bàn phím mà không sợ nhầm.

Đáng tiếc, touchpad đôi lúc không đáp ứng tốt thao tác người dùng. Nguyên nhân có thể do tính tương thích của trình điều khiển (driver) với hệ điều hành.

Giới hạn về kích cỡ cũng ảnh hưởng đáng kể đến số cổng kết nối của máy. Cụ thể XPS 12 chỉ có ngõ xuất hình mini DisplayPort, ngõ headphone kết hợp micro và 2 cổng USB 3.0 trong đó có một cổng tích hợp tính năng “power share” giúp sạc nhanh cho thiết bị di động ngay cả khi tắt máy.

Thiết kế các nút chức năng ở cạnh phải tăng tính tiện dụng khi sử dụng thiết bị như máy tính bảng.

Lớp đệm cao su ở mặt dưới chạy suốt bề ngang thân máy có tác dụng chống trượt và hấp thụ chấn động tốt hơn.

Bài và ảnh: Đông Quân