Đánh giá Toshiba Satellite L840, laptop thời trang giá tốt

L840 là một trong số ít các mẫu laptop dành cho phái đẹp ở phân khúc giả hơn 10 triệu đồng.

Thuộc Series 800 bắt đầu giới thiệu tại thị trường Việt Nam hồi tháng 6, L840 có thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn khá nhiều so với phiên bản cũ L645 của năm ngoái. Cao cấp hơn một chút so với dòng C và ở tầm giá khoảng 13 triệu đồng, mẫu laptop mới của Toshiba tập trung vào phân khúc người dùng là nhân viên văn phòng nhỏ và vừa, sinh viên yêu cầu một chiếc laptop thời trang, phong cách.

Phiên bản được thử nghiệm là L840-1030W có màu trắng, màn hình kích thước 14 inch, vi xử lý Intel Core i5-3210M tốc độ 2,5 GHz, bộ nhớ RAM 2 GB, ổ cứng 500 GB, chip đồ họa Intel HD Graphics 4000 và ổ quang đọc ghi DVD. Giá bán tham khảo cho phiên bản này là 12,9 triệu đồng (chưa VAT).

Phiên bản màu trắng là mẫu hiếm hoi không có sự kết hợp của hai màu ở dòng L840.

Nếu so về phong cách thời trang thì L840 có thể chưa đẹp bằng dòng Vaio E 2012 của Sony dù còn tùy thuộc vào "gu" thẩm mỹ của từng người. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh các mẫu laptop giá rẻ hoặc tầm thấp dưới 13 triệu đồng trên thị trường, L840 là một "ngôi sao" sáng giá. Cũng chỉ làm bằng nhựa nhưng lớp vỏ trên máy sử dụng vân chìm màu trắng đục nhẹ nhàng để tạo nét hiện đại cho sản phẩm. Dù cũng như nhiều sản phẩm khác, máy khá dễ bám dính vân tay nhưng sẽ không dễ để mắt thường quan sát được những vết bẩn này.

Viền bạc ở phía trước máy tạo phong cách.

L840 thuộc dòng thời trang giống như M840 nhưng không có vỏ tráng gương và tùy chọn màu sắc cũng khác. Thông thường dòng máy này luôn có hai màu phối hợp nhưng riêng phiên bản màu trắng thì chỉ có một màu duy nhất cho cả vùng chiếu nghỉ tay lẫn bàn phím cũng như phần vỏ bên ngoài. Phần loa nhô lên ngay trước bàn phím cùng vùng touchpad được thêm viền trắng bạc để tạo điểm nhấn cũng là một cách tạo nét riêng cho sản phẩm. Một điểm trừ khá đáng tiếc là L840 cũng như nhiều model tầm trung khác, có thiết kế hơi dày và cân nặng không nổi trội, khoảng 2,1 kg.

Khe tản nhiệt ở cạnh phải, trái ngược với hầu hết các mẫu laptop hiện nay.

Cạnh trái với với sự xuất hiện của ổ quang.

L840 cũng nằm trong xu hướng thiết kế chung cho laptop của Toshiba trong năm nay khi đưa ổ quang sang bên trái và đặt khe tản nhiệt sang cạnh phải. Một thiết kế có thể khiến những người dùng chuột ngoài cảm thấy không hài lòng vì hơi nóng phả ra khi sử dụng. Máy khá đầy đủ cổng kết nối với USB chuẩn 3.0 mới nhất, HDMI, VGA, giắc cắm tai nghe, microphone và giắc nguồn ở cạnh phải. Ở cạnh trái của sản phẩm là cổng LAN, USB 2.0, USB 3.0 và khóa kensington.

Phím kích thước tiêu chuẩn.

Bàn phím chiclet êm nhưng hành trình phím hơi ngắn.

Satellite L840 sử dụng bàn phím kiểu chiclet với kích thước tiêu chuẩn nhưng hành trình hơi ngắn một chút khiến ban đầu gõ sẽ gặp cảm giác ngượng tay và mất một hai ngày để làm quen. Máy tích hợp riêng một dãy phím chức năng như Pgup, pgdn giúp lướt web và xem văn bản thuận tiện hơn dù thiết kế các phím điều hướng là hơi nhỏ.

Touchpad hơi thấp hơn một chút so với chiều nghỉ tay và tách biệt bằng lớp viền màu bạc.

Trong khi đó, touchpad của máy lại cho chất lượng khá tốt. Kích thước vùng cảm ứng không rộng nhưng không có độ trễ khi rê tay và không bị trơn trượt do có các vân nổi nhỏ trên bề mặt. Hai phím chuột bấm cũng khá nhẹ và nhạy. Tuy nhiên, do máy không có hệ điều hành được cài đặt sẵn nên người dùng sẽ phải tìm và cài đặt các bộ driver hỗ trợ thao tác đa điểm để lướt web tiện dụng hơn.

Âm thanh

Hệ thống loa đặt phía trên bàn phím.

Không giống như các dòng cao cấp được trang bị hệ thống loa hàng hiệu nhưng L840 vẫn thể hiện khá tốt về chất lượng âm thanh so với các model cùng tầm tiền. Âm lượng bộ loa của máy đủ nghe trong phòng khoảng 20 m2 cho giải trí cá nhân. Âm thanh thiên khá nhiều về âm treble và âm bass khá yếu. Chính vì vậy, sẽ chỉ phù hợp nếu người dùng nghe các loại nhạc jazz, country hoặc pop nhẹ nhàng.

Tuấn Lê