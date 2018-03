Đánh giá máy tính bảng Asus VivoTab RT 3G

Asus đặt tên cho dòng máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows của mình là VivoTab và sẽ có 3 phiên bản được ra mắt trên thị trường bao gồm: VivoTab, VivoTab RT và VivoTab Smart. Phiên bản đầu tiên ra mắt trong tháng 12/2012 tại thị trường Việt Nam là VivoTab RT TF600T.



Đây là chiếc máy tính bảng chạy hệ điều hành Windows RT (cho bộ xử lý ARM) nên hoạt động độc lập khi so với Windows 8 (cho bộ xử lý Intel) nên không thể chạy các ứng dụng của Windows truyền thống dạng .exe trên thiết bị. Do vậy toàn bộ ứng dụng của hệ điều hành này đã được tích hợp sẵn trên máy và giống hệt Windows 8 về giao diện desktop. Người dùng muốn cài đặt thêm các ứng dụng khác để tùy biến chức năng của máy thì phải vào ứng dụng Store trên máy để tải thêm.

Asus VivoTab RT. Ảnh: Asus.

Các ứng dụng cơ bản có sẵn trên máy như Bing, News, Photos, People, SkyDrive, IE 10… đều không khác biệt gì so với Windows 8 và hoàn toàn tương thích khi đồng bộ dữ liệu giữa hai hệ điều hành. Ngoài ra, trong hệ điều hành này đã được tích hợp sẵn bộ ứng dụng văn phòng Office 2013 Preview bao gồm Word, Excel, Powerpoint và OneNote cho phép người dùng có thể thao tác làm việc trực tiếp. Nhưng hiện tại chưa có ứng dụng gõ tiếng Việt cho hệ điều hành này.



So với Surface RT của Microsoft, máy tính bảng Asus VivoTab RT hoàn toàn không có nhiều khác biệt gì về cấu hình bên trong. Sản phẩm dùng bộ xử lý 4 nhân NVIDIA Tegra 3, tốc độ 1,3 GHz, RAM 2 GB DDR3, ổ cứng SSD 32 GB.



Điểm khác biệt của máy chính là thiết kế thêm bộ đế cắm kiêm bàn phím và pin phụ kèm theo giúp tạo thành một laptop di động gọn nhẹ có thời gian sử dụng khoảng 15 tiếng liên tục.

Đi kèm theo sản phẩm bộ phụ kiện gồm: bàn phím, sạc, đầu chuyển sạc thành USB. Ảnh: Minh Cao.

Thiết kế



Phần thiết kế là sự kết hợp giữa vỏ nhôm mỏng và nhựa bao bọc ở mặt sau, còn mặt trước là lớp kính chống chói và chống trầy xước chiếm toàn bộ màn hình. Đây là máy tính bảng mỏng, gọn nhất trên thị trường đối với chuẩn màn hình 10,1 inch do cân nặng là 525 gram.



Phần đế cắm với bàn phím bấm chữ hơi nhỏ, nhưng do được làm theo chuẩn chiclet nên có khoảng cách giữa các phím bấm thưa rộng lại chống bám bụi, thuận tiện khi gõ liên tục. Bên trong đế cắm bàn phím là pin phụ thứ hai giúp máy tính bảng tăng thời gian sử dụng lên gấp đôi. Pin phụ này sẽ tự động sạc nối tiếp vào pin của máy tính bảng.

Ảnh chi tiết sản phẩm

Sản phẩm theo đúng chuẩn thiết kế của những máy tính bảng Asus trước đây, nhưng để tạo ra khác biệt, phần viền màn hình được làm khá lớn để người dùng có thể thực hiện thao tác vuốt, kéo thả từ rìa màn hình ngược vào trong – một trong những điều khiển cơ bản sử dụng trong Windows RT và Windows 8.



Camera chính của máy đến 8 megapixel, có hỗ trợ đèn LED flash và được bảo vệ bởi một lớp kính chống trầy, che bụi bám vào làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Camera phụ đến 2,1 megapixel và được thiết kế hơi lệch qua bên phải nếu so với tâm chính giữa là logo Windows nằm bên dưới. Riêng 4 cạnh thì có sự phân chia phím bấm chức năng đều đặn, bao gồm: cạnh bên phải là ngõ cắm tai nghe và điều chỉnh âm lượng, bên trái là ngõ cắm micro HMDI, khe cắm thẻ nhớ, khe lắp SIM 3G, và phím bấm để tháo rời đế cắm. Cạnh trên là nút nguồn lệch về bên trái, kế bên là một lỗ nhỏ để reset lại máy. Cạnh dưới cùng là ngõ cắm sạc nguồn và 2 ngàm để kết nối vào đế cắm bàn phím.



Ngoài ra, phụ kiện kèm theo còn bao gồm một thiết bị chuyển đổi từ ngõ sạc chuẩn của Asus thành USB, cho phép người dùng cắm trực tiếp ổ cứng di động hoặc ổ đĩa quang gắn ngoài vào máy tính bảng.



Màn hình



Màn hình máy sử dụng công nghệ Super IPS nên có độ sáng cao, màu sắc tái hiện tốt, lớp kính cường lực chống va đập và trầy xước tốt nhưng dễ bám vân tay, với người dùng có mồ hôi tay hoặc sử dụng liên tục thì màn hình trong rất bẩn.



Màn hình có kích thước 10,1 inch, nhưng độ phân giải thấp 1.366 x 768 pixel, và chi tiết chữ viết trên giao diện desktop truyền thống khá nhỏ, khả năng chạm vào màn hình thỉnh thoảng không chính xác.

Màn hình có độ sáng cao, hiển thị nét rõ ràng. Ảnh: Minh Cao.

Màn hình khi nhìn ngoài trời hiển thị màu sắc tốt, góc nhìn nghiêng không sai lệch nhiều với mức điều chỉnh ánh sáng tối đa. Màn hình cảm ứng 5 điểm có độ nhạy tốt, với các thao tác duyệt web, phóng to thu nhỏ hoặc dùng các chức năng cơ bản kéo thả trong Windows RT thì máy chạy rất nhanh và ổn định.



Ngoài ra điếm nhấn khác của máy là phần âm thanh với loa ngoài 2 bên khá to và chất âm trong trẻo do máy tích hợp công nghệ âm thanh SonicMaster từ Asus, đặc biệt là phần âm trầm không bị rè dù mở lớn.

Anh Vũ