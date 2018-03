Đánh giá laptop Samsung Ultra 535 chip AMD

Thuộc dòng series 5 Ultra với thiết kế chuyên dùng cho di động và Samsung phân biệt với các laptop dùng bộ xử lý AMD với tên gọi là Ultrathin, có mã số là 535 để so với những máy dùng bộ xử lý Intel thường được gọi là ultrabook hoặc Ultra Touch với mã số là 530 và 540 khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Do vậy phiên bản dùng bộ xử lý AMD mà Số Hóa đánh giá sẽ có thiết kế bên ngoài không có khác biệt nhiều so với mẫu Utra Touch đã thử nghiệm trước đó.

Do giống nhau và chỉ khác cấu hình bên trong nên phiên bản dùng bộ xử lý AMD có màn hình 13,3 inch, độ phân giải 1.366 x 768 pixel, vi xử lý AMD APU 2 nhân A6-4455M, tốc độ 2,1 GHz, RAM tích hợp 4 GB, ổ cứng SATA 500 GB. Máy có giá bán tham khảo là 13,3 triệu đồng.



Nhờ cấu hình AMD nên máy cân nặng 1,46 kg nhẹ hơn so với máy dùng bộ xử lý Intel là 1,69 kg và giá thấp hơn một nửa, 13,5 triệu đồng, so với 26,5 triệu đồng của Intel. Tuy nhiên, so sánh về giá giữa hai sản phẩm có phần hơi khập khiễng bởi máy dùng bộ xử lý Intel có cấu hình mạnh hơn nhiều, tốc độ xử lý vượt trội, trang bị màn hình cảm ứng và đã tích hợp hệ điều hành Windows 8. Trong khi đó máy dùng bộ xử lý AMD chỉ đủ dùng cho ứng dụng văn phòng, đồ họa giải trí 3D tầm trung và không tích hợp hệ điều hành Windows, người dùng phải tự cài đặt thêm.



Thiết kế



Như đã nói, sản phẩm có thiết kế hoàn toàn giống Ultra Touch đã đánh giá trước đó nên toàn bộ chi tiết bên ngoài bao gồm các cổng kết nối, bàn phím, phần rê chuột, độ mỏng, lớp vỏ nhôm kết hợp nhựa không có nhiều thay đổi vị trí hoặc các lắp đặt nên Số Hóa sẽ tập trung giới thiệu những điểm nổi bật khác.

Chẳng hạn, trong thiết kế máy đã dùng RAM 4 GB tích hợp sẵn trên bo mạch chủ nên ở mặt dưới đã thiết kế sẵn một khe trống để người dùng nâng cấp, lắp thêm một thanh RAM 4 GB nữa để cải thiện tốc độ máy.

Máy có một vùng rê chuột - touchpad điều khiển theo kiểu đa điểm tương tự như cách thức trên Macbook của Apple. Tuy nhiên, người dùng muốn kích hoạt được điều khiển đa điểm cần phải tải về trình điều khiển chuột từ Samsung với dung lượng khoảng 212 MB. Trình điều khiển này sau khi cài đặt sẽ có những bước hướng dẫn cho người dùng thực hiện các thao tác điều khiển chuột bằng một ngón tay hoặc dùng 2 ngón tay để kéo rê khi đọc văn bản dài và 3 ngón tay để lật hình, chuyển trang…

Máy cũng có khuyết điểm là phần thoát nhiệt đặt ngay giữa phần bản lề gập mở laptop, gồm 2 ngõ thoát nhiệt nằm lệch về bên trái nên hơi kín gió và hẹp làm ảnh hưởng khá nhiều đến nhiệt lượng máy tỏa ra khi vận hành liên tục.

Khi thử nghiệm cho máy chạy liên tục với 100% công suất trong vài giờ với nguồn điện trực tiếp, nhiệt độ của máy có khi đạt đến 90 độ C, toàn bộ bề mặt bên dưới của laptop nóng ran, không thích hợp khi đặt trên đùi hoặc để trên nệm. Còn phần trên, khu vực những phím bấm nằm gần vị trí thoát nhiệt cũng bị ảnh hưởng lan truyền, tỏa nhiệt nhiều nhưng không ảnh hưởng nhiều đến người dùng. Trong trường hợp đặt máy ở chế độ không tải, nhiệt độ của máy lập tức lui về mức 50 độ C (trong điều kiện phòng làm việc 27 độ C). Tuy là nhiệt độ cao như vậy, nhưng vẫn nằm trong mức cho phép của nhà sản xuất quy định bởi thiết kế vỏ nhôm của máy chính là điều kiện để máy truyền dẫn nhiệt và tán nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nếu người dùng cân nhắc lựa chọn sản phẩm, muốn tăng độ bền nên mua thêm một đế tản nhiệt laptop có quạt thổi giúp tán bớt nhiệt cho máy.



Còn khi dùng pin, bộ xử lý AMD tự động hạ xung nhịp xử lý xuống thấp nên nhiệt độ mát hơn rất nhiều, ở chế độ chạy 100% liên tục thì nhiệt độ chỉ ở mức từ 65 độ C tối đa, không tải đạt khoảng 40 độ C nên không ảnh hưởng nhiều đến người dùng. Nhưng ở mức xung nhịp thấp một số tính năng máy sẽ bị ảnh hưởng, chẳng hạn như khả năng bắt tính hiệu Wi-Fi của máy hoạt động không ổn định, có tình trạng tín hiệu chập chờn xảy ra.



Màn hình



Do không có màn hình cảm ứng, nên máy được trang bị một màn hình tăng cường độ sáng SuperBright đạt đến 300 nit nên khi dùng ngoài trời hoặc nhìn nghiêng màu sắc hiển thị khá tốt, các chi tiết hiển thị rõ ràng. Tuy nhiên, màn hình này có khuyết điểm là tạo nên độ tương phản màu sắc quá lớn, khiến những hình ảnh có những tông màu nhạt như màu da người hoặc vàng nhạt sẽ bị chuyển sang “trắng sáng” mất hẳn màu gốc như thật.



Ngoài ra, máy dùng đồ họa rời ATI Radeon 7500G nên có thể cạnh tranh ngang ngửa với đồ họa tích hợp Intel HD 4000 trên Ultra Touch, đáp ứng được các nhu cầu giải trí 3D tầm trung. Cụ thể, trong phần trình điều khiển của ATI Radeon 7500G cho phép can thiệp vào màu sắc và tốc độ xử lý của màn hình giúp hiển thị hình ảnh đẹp hơn khi xem các đoạn phim trên mạng hoặc qua Youtube, cải thiện khả năng khử nhiễu với những đoạn phim chất lượng thấp…



Bên cạnh đó, trình điều khiển này còn giúp tăng tốc lướt web bằng cách sử dụng đồ họa rời hỗ trợ xử lý, cụ thể khi người dùng mở các trang web bằng trình duyệt như IE, Firefox, Chrome… máy tự động phân chia xử lý tính toán ra làm nhiều phần: các hiển thị văn bản là do vi xử lý đảm nhiệm còn các hình ảnh tĩnh, động hoặc flash thì đồ họa tích hợp sẽ can thiệp và hỗ trợ xử lý, như vậy tốc độ hiển thị web nhanh hơn. Trước đây phần xử lý này còn lệ thuộc vào phần cứng máy tính, với nền tảng AMD APU mới thì trình điều khiển đã tích hợp vào và tương thích với mọi trình duyệt đang dùng trên máy tính.

Đánh giá hiệu năng và pin

