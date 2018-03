Đánh giá laptop ‘lai’ tablet Sony Vaio Duo 11

Vẻ ngoài Vaio Duo 11 khiến nhiều người nhầm tưởng là chiếc máy tính bảng cỡ lớn.

Thiết kế Vaio Duo 11 đã dần xóa mờ được ranh giới giữa laptop và tablet; thậm chí trong thời gian tới có thể xuất hiện những mẫu laptop lai có nhiều nét tương đồng với máy tính bảng hơn. Dưới sức ép ngày càng mạnh của tablet và sự phát triển công nghệ, laptop lai đang dần trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn và hiệu năng tổng thể tốt hơn.

Một số nhận xét cho rằng laptop lai vẫn còn kém hơn so với tablet về trọng lượng, độ mỏng gọn và thời gian dùng pin. Tương tự, laptop lai cũng không thể sánh bằng laptop tiêu chuẩn nếu xét theo kích cỡ màn hình, cổng giao tiếp, hiệu năng tổng thể và cả sự tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Điều này cũng hoàn toàn bình thường vì về cơ bản, máy tính lai vẫn là máy tính xách tay được thiết kế lại sao cho mỏng nhẹ và gọn hơn. Việc tích hợp nhiều chức năng của máy tính bảng (tablet) lẫn máy tính xách tay (laptop) trong một không gian giới hạn đòi hỏi nhà sản xuất phải chọn lọc, thu gọn hoặc lược bỏ một số thành phần kém quan trọng.

Hình ảnh chi tiết thiết kế Vaio Duo 11

Tương tác với người dùng

Vaio Duo 11 là một trong số ít mẫu laptop có màn hình cảm ứng tốt nhất mà Số Hóa từng thử nghiệm.

Vaio Duo 11 trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 11,6 inch, độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Lớp kính cường lực Gorilla Glass bên ngoài tăng cường khả năng chịu lực, chống trầy xước, nhờ vậy màn hình sẽ được bảo vệ tốt hơn khi có lực tác động. Công nghệ VAIO Display Plus cùng tấm nền (panel) OptiContrast cải thiện độ sáng và độ tương phản mang lại hình ảnh sáng rõ và rực rỡ cả khi sử dụng ngoài trời hoặc nơi có ánh sáng mạnh. Các bước chuyển màu, mức độ sáng tối cũng như sắc xám và trắng hiển thị trên màn hình cũng dễ dàng phân biệt rõ ràng.

Bên cạnh đó, Duo 11 là một trong số ít mẫu laptop có màn hình cảm ứng tốt nhất mà Số Hóa từng thử nghiệm. Khi kết hợp cùng giao diện Modern UI của Windows 8, sản phẩm mang đến những trải nghiệm thú vị. Với 2 game “kinh điển” là Angry Birds và Plants vs Zombies, cảm giác trơn mịn do độ ma sát thấp giúp thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng nhẹ nhàng và chính xác, thao tác game linh hoạt hơn so với khi dùng touchpad hoặc chuột gắn ngoài.

Dù vậy, cũng cần lưu ý kích cỡ hình ảnh hiển thị trên màn hình 11,6 inch độ phân giải Full HD sẽ nhỏ hơn đáng kể so với màn hình 13,3 inch của Acer Aspire S7. Điều này cũng phù hợp với thực tế là độ phân giải Full HD này chỉ thích hợp với những laptop màn hình từ 15,6 inch trở lên.

Bàn phím và bút cảm ứng

Bên cạnh màn hình cảm ứng đa điểm, người dùng có thể tương tác với máy tính qua chiếc bút digitizer stylus.

Việc kết hợp nhiều chức năng của tablet lẫn laptop cũng đồng nghĩa với việc nhà sản xuất phải thu gọn bàn phím, sử dụng trỏ chuột cảm biến quang (optical pointer) thay cho touchpad. Nét sáng tạo trong thiết kế Duo 11 là chiếc bút cảm ứng (digitizer stylus) tiện dụng hơn trong việc ghi chú, xử lý hình ảnh hay tạo mẫu đồ họa.

Thử nghiệm thực tế cho thấy các phím nhấn êm, độ nhạy tốt mang lại cảm giác phím rõ ràng. Bàn phím trang bị đèn nền LED tiện dụng hơn trong môi trường thiếu sáng. Tuy nhiên, với các phím có kích thước nhỏ hơn đáng kể so với tiêu chuẩn, người dùng cần có thời gian làm quen trước khi có thể “lướt” trên bàn phím mà không sợ nhầm.

Cổng giao tiếp, khả năng nâng cấp

Ngõ VGA tiêu chuẩn giúp Duo 11 có thể kết nối với cả màn hình LCD phổ thông.

Khác với những mẫu laptop lai cùng dòng, giới hạn về kích thước dường như ảnh hưởng không đáng kể đến số cổng giao tiếp, kết nối của Vaio Duo 11. Cụ thể, máy hỗ trợ cả ngõ xuất hình VGA lẫn HDMI tiêu chuẩn, đầu đọc thẻ nhớ “4 trong 1”, ngõ headphone và 2 cổng USB 3.0 trong đó có một cổng tích hợp tính năng “power share” giúp sạc nhanh cho thiết bị di động ngay cả khi tắt máy.

Ngoài kết nối Ethernet tốc độ 1 Gb/giây và những kết nối không dây phổ biến như Bluetooth 4.0, WiFi 802.11b/g/n, Duo 11 còn hỗ trợ các giao tiếp không dây đầy tiềm năng như Wireless Display 3.0 (WiDi 3.0) chia sẻ hình ảnh, video giữa máy tính và HDTV. Giao tiếp không dây phạm vi hẹp NFC (Near Field Communication) có khả năng trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu hoặc chuyển tải hình ảnh, tin nhắn khi đặt gần nhau (khoảng cách từ 4 đến 10cm) hoặc thanh toán điện tử.

Thiết kế dạng trượt với bản lề ở mỗi cạnh bên.

Bài và ảnh: Đông Quân