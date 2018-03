Đánh giá laptop 'lai' MSI SlideBook S20

Thiết kế MSI SlideBook S20 trông giống máy tính bảng cỡ lớn và chỉ nặng 1,18 kg.

Tương tự Sony Vaio Duo 11 và Toshiba U920t, vẻ ngoài MSI SlideBook S20 cũng khiến nhiều người nhầm tưởng đây là chiếc máy tính bảng cỡ lớn. Tuy nhiên, về bản chất, S20 vẫn là chiếc ultrabook mỏng, gọn với màn hình cảm ứng cỡ lớn, bàn phím chicklet, hệ điều hành Windows 8 cùng cấu hình phần cứng đủ cho nhu cầu làm việc lẫn giải trí di động.

Bên cạnh đó, S20 còn là một trong những mẫu laptop lai có kiểu dáng mỏng gọn và trọng lượng nhẹ nhất trong các mẫu laptop Số Hóa từng thử nghiệm với các ‘số đo’ 30 x 19,7 x 1,98 cm và chỉ nặng 1,18 kg. Máy có màn hình dạng trượt với thanh ray ở mỗi cạnh bên. Dù vậy, thiết kế này không tiện dụng và chắc chắn như Vaio Duo 11 do màn hình dễ bị lật về phía sau khi có lực mạnh tác động.

Ảnh chi tiết MSI SlideBook S20

Tương tác với người dùng

Màn hình cảm ứng đa điểm, độ phân giải Full HD cùng công nghệ màn hình IPS.

SlideBook S20 trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 11,6 inch, độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixel). Công nghệ panel IPS giúp màn hình có khả năng hiển thị màu sắc trung thực; gần tương đương như màn hình CRT và có góc nhìn ngang lẫn dọc lớn hơn nhiều so với công nghệ panel LCD Twisted Nematic và Vertical Alignment.

Thử nghiệm thực tế trong môi trường văn phòng cho thấy hình ảnh hiển thị sắc nét, tươi sáng. Các bước chuyển màu, mức độ sáng tối cũng như sắc xám và trắng dễ phân biệt, mang lại cảm giác dễ chịu khi làm việc với các tài liệu văn bản. Tuy nhiên, do trang bị màn hình tán xạ ánh sáng (anti-glare) và độ sáng thấp hơn Vaio Duo 11 nên khi sử dụng ngoài trời hoặc nơi có ánh sáng mạnh, chất lượng hình ảnh hiển thị cũng có sự suy giảm.

Thử nghiệm độ nhạy màn hình cảm ứng và khả năng tương tác người dùng với 2 game “kinh điển” là Angry Birds và Plants vs. Zombies, cảm giác trơn mịn do độ ma sát thấp giúp thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng nhẹ nhàng và chính xác, thao tác game linh hoạt hơn so với khi dùng touchpad hoặc chuột gắn ngoài.

Điểm cần lưu ý là kích cỡ hình ảnh hiển thị trên màn hình 11,6 inch độ phân giải Full HD (1.920 x 1.080 pixel) sẽ nhỏ hơn đáng kể so với màn hình 12,5 hoặc 13,3 inch độ phân giải 1.366 x 768 pixel. Vì vậy, người dùng cần có thời gian làm quen để thao tác chính xác hơn cả trong giao diện Modern UI lẫn giao diện truyền thống.

Bàn phím

Bàn phím nhỏ, quãng di chuyển phím ngắn phần nào ảnh hưởng đến tốc độ nhập liệu.

Tương tự những mẫu laptop lai khác, việc kết hợp nhiều chức năng của tablet lẫn laptop trong một không gian giới hạn cũng đồng nghĩa với việc nhà sản xuất phải chọn lọc, thu gọn hoặc lược bỏ một số thành phần kém quan trọng. Chẳng hạn SlideBook S20 đã loại bỏ hoàn toàn touchpad nên tương tác với người dùng chủ yếu dựa trên màn hình cảm ứng và bàn phím.

Cổng giao tiếp, khả năng nâng cấp

S20 hỗ trợ cổng giao tiếp micro HDMI nhưng không có phụ kiện chuyển đổi đi kèm. Người dùng cần mua bổ sung tùy nhu cầu cá nhân.

Như đề cập trên, giới hạn về kích cỡ và trọng lượng của laptop lai cũng ảnh hưởng đến số lượng cổng giao tiếp, kết nối với thiết bị ngoại vi. Cụ thể, S20 chỉ hỗ trợ cả ngõ xuất hình micro HDMI, 2 cổng USB 3.0 và đầu đọc thẻ nhớ "2 trong 1". Ngoài ra, còn có các kết nối không dây như Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11b/g/n và kết nối mạng Ethernet 1 Gb/giây thông qua cổng RJ-45.

Đánh giá hiệu năng, chi tiết kết quả thử nghiệm

Bài và ảnh: Đông Quân