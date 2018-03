Đánh giá laptop 'lai' Lenovo ThinkPad Twist

Laptop “lai” tablet Lenovo ThinkPad Twist.

ThinkPad Twist là mẫu laptop “lai” mới nhất của Lenovo hướng đến giới doanh nhân cần chiếc máy tính gọn nhẹ, tính bảo mật cao và đáng tin cậy. Sản phẩm không chỉ trang bị màn hình cảm ứng mà còn có thiết kế độc đáo, sự sáng tạo thể hiện qua khả năng chuyển đổi giữa laptop và tablet, mang đến người dùng nhưng trải nghiệm thú vị khi sử dụng.

Kích cỡ và trọng lượng Twist nhỉnh hơn một chút so với Dell XPS 12 .

Ngoài sự chắc chắn, tin cậy vốn có của laptop dòng ThinkPad, Twist còn có trọng lượng khá nhẹ (1,58 kg), thích hợp người dùng thường xuyên di chuyển. Vỏ máy phủ lớp nhựa mềm bên ngoài và có thêm lớp sợi carbon bên dưới, kết cấu khung máy bằng hợp kim magiê cấu trúc tổ ong nên tổng thể máy khá nhẹ nhưng vẫn đạt được cứng cáp cần thiết, mang lại sự tin cậy cho người dùng.

Màn hình có thể lật và xoay màn hình theo phương ngang 180 độ.

Điểm thú vị của Twist là màn hình có thể xoay màn hình 180 độ giúp người dùng dễ dàng làm việc cộng tác, chia sẻ thông tin hiển thị trên màn hình hoặc sử dụng như một máy tính bảng. Để thêm phần tiện dụng khi sử dụng, máy còn được tích hợp một số nút chức năng như nút Windows chuyển nhanh giữa các chế độ màn hình, nút tăng giảm âm lượng, nút khóa xoay màn hình và cả nút nguồn ở phần viền màn hình.

Bản lề bên dưới cho phép lật và xoay màn hình để sử dụng như máy tính bảng.

Thiết kế hướng đến doanh nhân nên cơ chế bảo mật của mẫu ultrabook mới cũng được quan tâm nhiều hơn. Bộ giải pháp dành cho doanh nghiệp Lenovo Solutions for Small Business cung cấp các công cụ bảo mật và cải thiện hiệu suất cho hệ thống. Bộ công cụ trung tâm phân tích (diagnostic center) giúp người dùng quản lý mật khẩu, các bản sao lưu và khôi phục hệ thống.

Máy cũng tích hợp cả chip TPM (Trusted Platform Module) nhằm đảm bảo xác thực phần cứng, bảo vệ tiến trình khởi động và chứng thực thẻ thông minh. Một số tính năng bảo mật và quản lý từ xa của nền tảng Intel vPro cho phép người dùng cấu hình nhiều lớp bảo mật khác nhau để bảo vệ tốt hơn cho máy tính và hệ thống mạng của doanh nghiệp.

Cổng giao tiếp, khả năng nâng cấp

Không chỉ xoay ngang, thiết kế màn hình có thể mở hết cỡ thẳng góc với bàn phím.

Cũng như nhiều mẫu ultrabook khác, Twist không tích hợp sẵn ổ quang gắn trong nhưng vẫn hỗ trợ đầy đủ các cổng giao tiếp, kết nối thông dụng như ngõ xuất màn hình mini HDMI, mini DisplayPort, cổng giao tiếp tốc độ cao USB 3.0, đầu đọc thẻ nhớ "4 in 1" và cả headphone và micro. Máy còn hỗ trợ các kết nối không dây như Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11n và cả kết nối Ethernet tốc độ gigabit.

Cổng kết nối chủ yếu tập trung ở cạnh trái.

Cạnh phải có thêm một cổng USB 3.0 và ngõ xuất tín hiệu hình ảnh mini DisplayPort.

Thiết kế liền mạch giúp việc nâng cấp linh kiện phần cứng dễ dàng.

Màn hình, bàn phím và touchpad

Lớp kính cường lực Gorilla Glass bảo vệ màn hình tốt hơn trước những lực tác động bên ngoài.

ThinkPad Twist trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 12,5 inch, độ phân giải WXGA 1.366 x 768 pixel. Công nghệ panel IPS giúp màn hình có khả năng hiển thị màu sắc trung thực; gần tương đương như màn hình CRT và có góc nhìn rộng hơn so với công nghệ panel màn hình Twisted Nematic và Vertical Alignment. Bề mặt màn hình còn có thêm lớp kính cường lực Gorilla Glass có khả năng chịu lực, chống trầy xước. Nhờ vậy máy tính sẽ được bảo vệ tốt hơn khi có lực tác động từ bên ngoài.

So với các mẫu máy tính để bàn “all in one” chạy Windows 8, độ nhạy màn hình cảm ứng Twist tốt hơn hẳn, cảm giác trơn mịn do độ ma sát thấp giúp thao tác nhẹ nhàng và chính xác. Chất lượng hình ảnh hiển thị khi sử dụng trong văn phòng rất tốt, hình ảnh sắc nét, tươi sáng, hiển thị 2 sắc màu đen và trắng chuẩn hơn, mang lại cảm giác dễ chịu khi làm việc với các tài liệu văn bản. Tuy nhiên, do được trang bị màn hình LCD tán xạ ánh sáng (anti-glare) nên khi sử dụng ngoài trời hoặc nơi có ánh sáng mạnh, chất lượng hình ảnh hiển thị cũng có sự suy giảm.

Bàn phím đặc trưng với các phím nhấn có độ cong mang lại cảm giác phím tốt hơn.

Bàn phím “Precision” cũng là một trong những điểm nhấn đặc trưng của dòng ThinkPad với các phím nhấn êm, có độ cong và đàn hồi tốt mang lại “cảm giác phím” rõ ràng. Người dùng dễ dàng “lướt” trên bàn phím khi gõ nhanh văn bản mà không sợ nhầm. Đáng tiếc là bàn phím không tích hợp đèn nền LED nên không tiện dụng khi làm việc trong môi trường thiếu sáng.

Touchpad cảm ứng đa điểm, trỏ chuột nhạy, dễ sử dụng.

Tương tự các laptop cùng dòng, Twist vẫn giữ lại nút trỏ chuột đặc trưng cùng hai nút nhấn trái, phải nằm ngay dưới bàn phím mang chút phong vị “hoài cổ” kết hợp cùng nét hiện đại của touchpad cảm ứng đa điểm thông minh. Phím nhấn nhẹ và nhạy, dễ sử dụng. Cảm giác trơn mịn do độ ma sát thấp giúp chuột di chuyển chính xác, các chức năng cuộn, phóng to và xoay ảnh cũng dễ thực hiện hơn.

Bài và ảnh: Đông Quân