Đánh giá laptop 'lai' Lenovo IdeaPad Yoga 11

IdeaPad Yoga 11 với bộ cánh tông màu nổi bật, trẻ trung.

Kiểu dáng Yoga 11 khá giống với Yoga 13, tuy nhiên, nền tảng phần cứng lẫn phần mềm của hai mẫu IdeaPad này lại khác nhau. Cụ thể, Yoga 11 xây dựng trên nền tảng kiến trúc ARM với chip SoC (system on chip) nVidia Tegra 3 cùng hệ điều hành Windows RT trong khi Yoga 13 sử dụng kiến trúc x86, chip xử lý Intel Ivy Bridge và hệ điều hành Windows 8. Đây cũng là điểm khác biệt giữa Yoga 11 và những mẫu laptop lai khác.

Với kích thước 29,8 x 20,4 x 1,56 cm và chỉ nặng khoảng 1,27 kg, IdeaPad Yoga 11 trông gọn nhẹ hơn đáng kể so với laptop tiêu chuẩn nhưng nếu xét theo kích cỡ màn hình, cổng giao tiếp, hiệu năng tổng thể và cả sự tiện dụng trong quá trình sử dụng thì Yoga 11 không thể sánh bằng. Điều này cũng hoàn toàn bình thường vì việc kết hợp nhiều chức năng của tablet lẫn laptop trong một không gian giới hạn cũng đồng nghĩa với việc nhà sản xuất phải chọn lọc, thu gọn hoặc lược bỏ một số thành phần kém quan trọng.

Góc mở màn hình 360 độ để chuyển đổi sử dụng như một máy tính bảng.

Điểm thú vị của Yoga 11 là góc mở màn hình có thể đạt đến 360 độ nhờ hệ thống bản lề kép thiết kế đặc biệt, cho phép tùy biến sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Để thêm phần tiện dụng khi sử dụng như máy tính bảng, Yoga 11 còn được tích hợp một số nút chức năng như nút Windows chuyển nhanh giữa các chế độ màn hình, nút tăng giảm âm lượng, nút khóa xoay màn hình và cả nút nguồn ở phần viền.

Vỏ máy phủ lớp nhựa mềm bên ngoài và có thêm lớp sợi carbon bên dưới, kết cấu khung máy bằng hợp kim magiê cấu trúc tổ ong nên tổng thể máy khá nhẹ nhưng vẫn đạt được sự cứng cáp cần thiết, mang lại sự tin cậy cho người dùng.

Điểm cộng trong thiết kế Yoga 11 là bàn phím và touchpad mặc định sẽ tự động khóa khi màn hình mở một góc 180 độ trở lên, tránh việc vô tình nhấn nhầm. Ngoài ra, bàn phím và touchpad còn được thiết kế thấp hơn một chút so với thân máy và có thêm lớp đệm cao su bảo vệ, hạn chế các tiếp xúc vật lý khi xoay ngược bàn phím.

Cổng giao tiếp, khả năng nâng cấp

Cổng giao tiếp với thiết bị ngoại vi của Yoga 11 khá hạn chế.

Giới hạn về kích cỡ nên số cổng giao tiếp, kết nối với thiết bị ngoại vi của máy khá hạn chế. Cụ thể Yoga 11 hỗ trợ ngõ xuất hình HDMI, 2 cổng USB 2.0, đầu đọc thẻ nhớ "2 trong 1" và ngõ audio cùng các kết nối không dây thông dụng là Bluetooth 4.0 và Wi-Fi 802.11b/g/n.

Về khả năng nâng cấp linh kiện phần cứng theo nhu cầu người dùng là không thể do Yoga 11 sử dụng SoC (system on chip) Tegra 3 của nVidia. Các thành phần quan trọng như chip đồ họa GeForce ULP, bộ nhớ (DDR3L RAM) 2 GB và bộ nhớ flash eMMC (thay cho ổ cứng) được tích hợp trực tiếp trên bo mạch chính.

Ảnh chi tiết thiết kế IdeaPad Yoga 11

Tương tác với người dùng

Màn hình cảm ứng 5 điểm, độ phân giải WXGA cùng công nghệ màn hình IPS.

ThinkPad Yoga 11 trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 11,6 inch, độ phân giải WXGA 1.366 x 768 pixel. Công nghệ panel IPS giúp màn hình có khả năng hiển thị màu sắc trung thực, góc nhìn rộng khoảng 170 độ. Thử nghiệm thực tế trong môi trường văn phòng cho thấy hình ảnh hiển thị sắc nét, tươi sáng. Các bước chuyển màu, mức độ sáng tối cũng như sắc xám và trắng dễ phân biệt, mang lại cảm giác dễ chịu khi làm việc với các tài liệu văn bản. Việc trang bị màn hình gương có khả năng hấp thụ ánh sáng và độ sáng màn hình đạt đến 350 nit nên khi sử dụng ngoài trời, hình ảnh hiển thị vẫn sáng, rõ nét dù có sự suy giảm so với trong văn phòng.

Bên cạnh đó, Số Hóa cũng nhận thấy hầu như không có sự khác biệt giữa màn hình cảm ứng 5 điểm của Yoga 11 so với cảm ứng 10 điểm trong suốt quá trình thử nghiệm. Cảm giác trơn mịn do độ ma sát thấp giúp thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng nhẹ nhàng và chính xác, đáp ứng tốt sự chuyển động của các ngón tay. Dù vậy, kích cỡ hình ảnh hiển thị trên màn hình 11,6 inch nhỏ hơn so với màn hình 12,5 hoặc 13,3 inch ở cùng độ phân giải (1.366 x 768 pixel). Người dùng cần có thời gian làm quen để thao tác chính xác hơn với các biểu tượng, dòng lệnh trong giao diện desktop.

Đánh giá hiệu năng, chi tiết kết quả thử nghiệm

Bài và ảnh: Đông Quân