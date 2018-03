Đánh giá iPad thế hệ thứ 4

iPad thế hệ 4 của Apple.

iPad 4 là cách gọi khác của “iPad màn hình Retina”, được ra mắt sau 7 tháng so với New iPad (iPad 3). Về cơ bản, iPad 4 chỉ nâng cấp cấu hình để tăng hiệu suất cao hơn so với thế hệ iPad trước và đây chưa hẳn là một sản phẩm đột phá của Apple.

iPad 4 sở hữu màn hình Retina 9,7 inch, camera iSight 5 megapixel, tốc độ xử lý gấp đôi so với iPad 3. Máy sử dụng chip A6X dual-core mới nhất với xung nhịp 1,4 GHz, chip xử lý đồ họa 4 nhân PowerVR SGX554MP4.

Tuy được trang bị cấu hình mạnh mẽ nhưng theo Apple, thời lượng dùng pin của thiết bị vẫn đạt mức 10 tiếng. Camera trước được nâng cấp lên 1,2 megapixel có khả năng quay video HD (720p) và phục vụ thoại video FaceTime.

iPad 4 được chào bán bằng giá với thế hệ đàn anh iPad 3, cụ thể phiên bản Wi-Fi 16 GB có giá 499 USD; bản Wi-Fi + 4G LTE 16 GB giá 629 USD. Tại Việt Nam, sản phẩm có giá dao động từ 10,9 tới 18,7 triệu đồng - hàng xách tay tại Haloshop (TP HCM).

Thiết kế

iPad 4 có khối lượng 662 gram và kích thước 241,2 x 185,7 x 9,4 mm tương tự như sản phẩm tiền nhiệm. Về cơ bản, Apple giữ nguyên thiết kế cũ với phiên bản iPad cuối năm này.

Thiết kế không thay đổi so với các phiên bản cũ.

Mặt sau của iPad 4 nổi bật với logo quả táo.

Nút điều chỉnh âm lượng và khóa xoay màn hình được bố trí ở bên hông phải máy.

Giắc cắm 3,5 mm và nút nguồn được đặt 2 đầu mép cạnh trên, chính giữa là khe micro chống ồn.

Khi cầm trên tay, thật khó phân biệt đây là iPad 4 hay iPad 3.

Người dùng sẽ gặp lại những đường nét chắc chắn trong bộ khung nhôm nguyên khối, viền đen (hoặc trắng) bo quanh màn hình như trên iPad 2/3. Thiết kế này giúp người dùng cầm nắm thiết bị tương đối dễ dàng mà không sợ chạm tay vào màn hình cảm ứng. Máy sẽ rất dễ bị xước và móp nếu va chạm mạnh.

Tại mặt trước, iPad 4 vẫn sử dụng nút Home truyền thống, các nút bấm vật lý cứng cáp được bố trí quanh viền máy như nút nguồn, phím chỉnh âm lượng. Camera 5 megapixel hỗ trợ quay video Full HD 1080p được bố trí phía sau lưng máy, tuy vậy máy vẫn chưa được Apple trang bị đèn flash.

Camera chính của iPad 4 vẫn giữ nguyên độ phân giải 5 megapixel như trên iPad 3.

Camera phía trước có khả năng quay video HD 720p tốc độ 30 khung hình/giây.

Cổng kết nối Lightning mới khá gọn nhưng không tương thích với các dòng iPhone hay iPad cũ.

Một trong những thay đổi lớn nhất là cổng kết nối Lightning thay thế cổng kết nối 30 pin nằm ở cạnh đáy của iPad 4. Cổng Lightning nhỏ hơn 80% so với cổng 30 pin. Nếu người dùng muốn sử dụng cáp kết nối cũ trên dòng iPad này thì phải trang bị thêm một bộ chuyển chuyên dụng hiện đang được bán trên Apple Store.

Bài và ảnh: Minh Cao