Đánh giá HP ProBook 4440s, 'bình cũ rượu mới' 

ProBook 4440s đánh vào phân khúc tầm trung rất thành công của HP.

Dù được HP hướng tới người sử dụng là doanh nhân nhưng ProBook lại là dòng máy tầm trung bán tốt cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau bao gồm cả sinh viên và nhân viên văn phòng thông thường. Dòng máy này có những ưu điểm thu hút như thiết kế trung tính dễ phù hợp với các "gu" thẩm mỹ khác nhau, cấu hình tốt so với giá tiền và khả năng hoạt động ổn định. ProBook 4440s là model mới nhất sử dụng màn hình 14 inch, vi xử lý Intel Core i thế hệ 3 ra mắt thị trường Việt Nam trong hè năm 2012.

Phiên bản được thử nghiệm là ProBook 4440s-A5K36AV sử dụng màn hình 14 inch độ phân giải 1.366 x 768 pixel, vi xử lý Intel Core i5-3210M tốc độ 2,5 GHz, bộ nhớ RAM 4 GB, ổ cứng dung lượng 640 GB, chip đồ họa Intel HD Graphics 4000, ổ quang đọc/ghi DVD và hệ điều hành Windows 7 được cài đặt sẵn.

Giá bán tham khảo cho sản phẩm này là 15,7 triệu đồng (đã bao gồm VAT).

Thiết kế không thay đổi nhiều so với thế hệ trước.

Thiết kế

Nếu chỉ nhìn về thiết kế, sẽ thật khó để phân biệt giữa hai dòng ProBook năm 2011 và 2012. HP vẫn trung thành với bộ khung chắc chắn bằng hợp kim ma-giê, lớp vỏ nhôm xước màu xám đặc trưng chống bám dính vân tay cũng như có nét "sang" hơn so với vỏ nhựa thông thường. Hãng vẫn sử dụng kiểu bố trí logo HP in nổi ở chính giữa nắp máy, một phần viền ngăn cách bằng màu sắc đậm hơn ở phía trên để tạo điểm nhấn, nét đặc trưng rất dễ nhận ra của dòng ProBook. Tuy nhiên, phần viền ngăn ở dòng 2012 này hẹp hơn một chút so với các model cùng kích thước màn hình trong năm 2011.

Máy khá dày nhưng giúp tản nhiệt tốt.

Trong xu hướng máy tính xách tay ngày càng mỏng nhẹ thì ProBook 4440s tiếp tục trung thành với kiểu thiết kế truyền thống bằng độ dày lên tới 2,8 cm nhưng cân nặng ở mức trung bình khoảng 2,2 kg. ProBook không được HP hướng tới xu hướng thời trang nên thiết kế dày của máy sẽ giúp hệ thống có không gian thoát nhiệt và ít bị nóng hơn so với các sản phẩm cùng loại. HP cũng khá khéo léo khi các cạnh bên có độ vát nhất định đặc biệt ở phần tản nhiệt và ổ quang nhằm tạo cảm giác máy mỏng hơn thực tế.

Bàn phím chiclet cho cảm giác gõ tốt nhưng phím điều hướng lên xuống hơi nhỏ.

Khi mở nắp máy, cách bố trí phía trong cũng ít có sự thay đổi. Vẫn là kiểu bàn phím chiclet đặc trưng, hệ thống loa phía trên cùng phím nguồn ở góc trái và góc phải là hai phím tắt. HP vẫn duy trì được chất lượng bàn phím tốt như các phiên bản trước với độ sâu vừa phải, phím cho cảm giác bấm nhẹ, chính xác và độ nảy khá tốt. Một điểm đáng tiếc là thiếu tùy chọn đèn nền để hoạt động trong đêm dù sự đòi hỏi trang bị này ở một mẫu laptop tầm trung là hơi "quá tầm".

Dù không phải dòng máy cho giải trí nhưng ProBook 4440s vẫn sử dụng các phím tắt multimedia làm phím chính trong khi các phím chức năng như F1, F2, F3.... là nút thứ cấp và khi dùng phải bấm kèm nút Fn. Hai phím điều hướng sang trái phải bên dưới bằng kích thước thông thường nhưng phím lên xuống lại hơi nhỏ khiến những người có ngón tay lớn sẽ không dễ làm quen ở quãng thời gian đầu tiên.

Touchpad có diện tích hơi nhỏ.

Sử dụng màn hình 14 inch nên diện tích bên trong khá rộng rãi nhưng HP lại thiết kế bàn di chuột có diện tích khá chật hẹp. Tuy nhiên, ưu điểm bù lại là bàn di chuột này khá nhạy và có độ nhám vừa phải giúp tay người dùng không bị trơn trượt trong quá trính sử dụng. Người dùng cần quen với việc để tốc độ di chuột nhanh hơn một chút do độ nhạy tốt và bù đắp khuyết điểm do không gian cảm ứng hẹp gây ra. Trong khi đó, hai phím bấm chuột lại khá nhạy với hành trình ngắn nhưng bấm cho cảm giác nhẹ và độ nảy tốt. Chếch bên phải của touchpad là khe nhận dạng vân tay thường thấy trên dòng ProBook nhưng vào loại "hàng hiếm" đối với các mẫu laptop tầm trung khác.

Cạnh trái máy.