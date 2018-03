Đánh giá Galaxy Note 8.0, đối thủ đáng gờm của iPad Mini

Samsung Galaxy Note 8.0.

Galaxy Note 8.0 là thiết bị dòng Note thứ 4 của Samsung được bán ra tại Việt Nam sau hai di động màn hình lớn và một chiếc tablet 10,1 inch. Sản phẩm này có thể coi là đối thủ trực tiếp của iPad Mini ở thị trường trong nước. Máy đi kèm đầy đủ các tính năng của dòng điện thoại Galaxy Note như bút viết đi kèm, tính năng nhắn tin và gọi điện. Đây cũng có thể coi là các ưu điểm mà hãng hướng tới nhằm thu hút người dùng so với thiết bị của Apple.

Galaxy Note 8.0 có giá bán tại thị trường Việt Nam là 1 1,9 triệu đồng, tương đương giá của iPad Mini phiên bản có cùng dung lượng và kết nối 3G.

Máy sử dụng chất liệu nhựa quen thuộc với Samsung.

Samsung tiếp tục sử dụng chất liệu nhựa truyền thống trên sản phẩm mới của mình tương tự như nhiều dòng máy Galaxy. Thiết kế các góc bo tròn hơn khá nhiều so với dòng Note 10.1 hay Tab 10.1 trước đó khiến máy có cảm giác nhìn "mập mạp" và dễ dàng thu hút sự chú ý của nữ giới. Tuy nhiên, Note 8.0 cho cảm giác cầm khá nhẹ, dễ dàng sử dụng bằng một tay mà không bị mỏi trong thời gian dài như đọc sách hay xem video.

Sử dụng kiểu màn hình tỷ lệ 16:10, Note 8.0 dài hơn so với iPad Mini với tỷ lệ 4:3 dù kích thước tương đương là 8 inch và 7,9 inch. Khi đặt sản phẩm của Apple bên trên, Note 8.0 lớn hơn một chút so với đối thủ.

Note 8.0 dài hơn một chút so với iPad Mini.

Note 8.0 nặng hơn so với iPad Mini (330 gram so với 312 gram) nhưng thực tế cầm trên tay khó cảm nhận được sự khác biệt. Viền màn hình hai bên dày hơn so với iPad Mini nên khi cầm, phần ngón tay cái không bị chạm vào màn hình cũng như không che khuất các chi tiết hiển thị vùng dưới. Chất liệu nhựa có thể gây ra đôi chút sự tranh cãi về độ sang trọng nhưng ưu điểm dễ nhận thấy là thoải mái khi cầm và không bị trơn trượt bởi mồ hôi tay như vỏ nhôm của iPad Mini. Hơn nữa, người dùng máy tính bảng thường sử dụng các loại vỏ bao nên đây cũng không hẳn là những chi tiết quá quan trọng.

Mặt sau bằng nhựa với các chi tiết được tối giản hóa.

Dù mang danh là máy tính bảng nhưng Note 8.0 thừa hưởng khá nhiều thiết kế và bố trí từ dòng Note II cũng như Galaxy S III. Máy sử dụng ba phím cơ bản với một phím Home vật lý và hai phím menu, back ở hai bên. Nút nguồn của máy cũng được đặt ở cạnh bên giúp thuận tay với hơn là để trên đỉnh như các mẫu iPad Mini. Samsung bố trí loa thoại trong ở phía trên cùng cảm biến ánh sáng cũng như camera trước. Dù là tablet nhưng với loa thoại trong, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi thông thường mà không cần phải thêm tai nghe. Tuy nhiên, có lẽ sẽ không nhiều người sử dụng tư thế nghe điện thoại này.

Bài và ảnh: Tuấn Hưng