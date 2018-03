Đánh giá Dell Vostro 5460 với thiết kế mỏng như ultrabook

Kiểu dáng, thiết kế

Thuộc dòng laptop thông thường nhưng độ mỏng của Vostro 5460 không kém các ultrabook hiện nay.

Không nằm ngoài xu hướng thiết kế hiện nay, Vostro 5460 mới của Dell có kích cỡ mỏng gọn không kém các ultrabook hiện nay với độ dày thân máy đạt mức 1,8 cm, chỗ dày nhất là 2,1 cm và nặng 1,54 kg, thích hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Điểm cần lưu ý là Vostro 5460 có đến 2 phiên bản khá giống nhau, trong đó Vostro 5460 cấu hình tiêu chuẩn chỉ trang bị ổ cứng truyền thống (HDD) 500 GB. Phiên bản Ultrabook có thêm ổ SSD 32 GB làm cache (vùng lưu trữ tạm dữ liệu) theo công nghệ Intel Smart Response nhằm tăng tốc độ truy xuất dữ liệu cao hơn, nâng cao tính sẵn sàng và khả năng hồi đáp từ trạng thái chờ của hệ thống.

Phần vỏ ngoài và vùng đệm kê tay được phủ lớp vỏ nhôm mỏng chống trầy xước và tăng hiệu quả tản nhiệt.

Thiết kế Vostro 5460 cũng không quá chú trọng vào vẻ bề ngoài; kiểu dáng đơn giản cùng những đường nét góc cạnh mạnh mẽ, các góc cạnh thân máy được bo tròn mang lại cảm giác mỏng, nhẹ hơn. Lớp vỏ và vùng đệm kê tay còn được phủ lớp nhôm mỏng chống trầy xước và ít bám dấu vân tay hơn trong quá trình sử dụng.

Thiết kế tản nhiệt Hyperbaric với luồng không khí nóng được đẩy ra ngoài ở mặt sau.

Điểm cộng trong thiết kế mẫu laptop mới của Dell là hệ thống làm mát ứng dụng công nghệ tản nhiệt Intel Hyperbaric. Luồng không khí mát được lấy vào qua bề mặt bàn phím và những khe thông gió để làm mát linh kiện phần cứng và sau đó luồng không khí nóng được đẩy ra ngoài ở mặt sau, không gây khó chịu cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Đi kèm máy là phần mềm Dell Backup và Recovery Manager giúp sao lưu, khôi phục hệ thống và tăng cường bảo mật dữ liệu cá nhân.

Bộ loa 2.0 tích hợp ở mặt dưới với chất âm trung bình.

Bộ loa 2.0 hỗ trợ công nghệ âm thanh Waves MaxxAudio 4.0, thiết kế mặt loa hướng xuống dưới tạo hiệu ứng cộng hưởng giúp âm thanh lan tỏa tốt hơn. Dù vậy trên thực tế cho thấy chất âm loa chỉ ở mức trung bình, âm trường hẹp và thiên về âm trung và cao như phần lớn các laptop khác.

Cổng giao tiếp, khả năng nâng cấp

Tương tự những mẫu Ultrabook, để Vostro 5460 đạt được kích cỡ mỏng gọn đòi hỏi nhà sản xuất phải lược bỏ một số thành phần kém quan trọng. Cụ thể sản phẩm không trang bị ổ quang gắn trong và cổng VGA xuất tín hiệu hình ảnh analog. Bên cạnh đó, việc nâng cấp hoặc thay thế linh kiện phần cứng cũng khó thực hiện do phải tháo toàn bộ nắp bảo vệ mặt dưới, đòi hỏi người dùng phải có sự am hiểu nhất định về phần cứng máy tính.

Cổng giao tiếp ở cạnh trái thân máy.

Vostro 5460 không trang bị ổ quang và cổng xuất tín hiệu hình ảnh VGA.

Việc nâng cấp, thay thế linh kiện phần cứng khó thực hiện do phải tháo toàn bộ nắp bảo vệ mặt dưới.

Màn hình, bàn phím và touchpad

Máy trang bị màn hình thông thường nên việc tương tác với người dùng vẫn là bàn phím và touchpad.

Vostro 5460 trang bị màn hình LCD nền LED độ phân giải 1.366 x 768 pixel (chuẩn WXGA) cùng công nghệ TrueLife cho chất lượng hình ảnh hiển thị ngoài trời lẫn trong văn phòng khá tốt, ít bị chói sáng so với những laptop khác trong cùng phân khúc. Thử nghiệm thực tế cho thấy hình ảnh tươi sáng, độ tương phản tốt, thể hiện rõ sự khác biệt 2 sắc màu đen và trắng chuẩn hơn, mang lại cảm giác dễ chịu khi làm việc với các tài liệu văn bản. Tuy nhiên do góc nhìn màn hình chỉ ở mức trung bình, trong đó góc nhìn dọc hẹp hơn đáng kể so với góc nhìn ngang, đã ảnh hưởng phần nào đến việc chia sẻ nội dung hiển thị hoặc khi làm việc cộng tác.

Bàn phím chiclet, các phím nhấn kích thước lớn, độ đàn hồi tốt giúp dễ dàng lướt nhanh khi gõ văn bản.

Bàn phím kiểu chiclet ‘full size’ với các phím nhấn êm, hành trình ngắn cùng độ đàn hồi tốt mang lại cảm giác phím khi lướt với tốc độ nhanh. Trừ 2 phím điều hướng (lên, xuống) khá nhỏ thì những phím nhấn còn lại kích thước lớn, khoảng cách giữa các phím hợp lý, phù hợp với cả người dùng có cỡ tay lớn.

Touchpad lớn, tích hợp cả hai nút chuột (trái, phải) và hỗ trợ cảm ứng đa điểm.

Touchpad rộng, hỗ trợ cảm ứng đa điểm, trỏ chuột di chuyển chính xác nhưng không được nhẹ nhàng do lực ma sát cao. Hai phím nhấn chuột cũng được tích hợp, phím nhấn nhẹ, dễ dùng.

Bài và ảnh: Đông Quân