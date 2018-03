Đánh giá Asus VivoBook X202E

Thiết kế của X202E mang nhiều nét tương đồng với những mẫu VivoBook cùng dòng là S400, S500 và S550; kiểu dáng đơn giản, khoác bộ tông xám lông chuột cùng lớp vỏ bằng bằng hợp kim nhôm mang lại khả năng tản nhiệt và chống trầy xước tốt hơn. Bên cạnh kích cỡ nhỏ gọn (30,3 x 20 x 2,17 cm), nặng chỉ 1,4 kg; X202E không quá nặng với người dùng thường xuyên di chuyển.

Phần âm thanh của máy cũng được cải tiến tốt hơn với bộ loa 2.0 chất lượng cao cùng công nghệ âm thanh SonicMaster. Dù vẫn thiên về dải trung và cao như phần lớn các mẫu laptop khác nhưng chất âm X202E thể hiện khá tốt, âm thanh trong và chi tiết hơn.

Hệ thống tản nhiệt cũng được thiết kế lại nhằm tạo sự thoải mái cho người dùng. Không khí được hút vào qua bề mặt bàn phím, những khe thông gió ở mặt dưới để làm mát những linh kiện phần cứng bên trong và luồng không khí nóng được đẩy ra ngoài ở mặt sau.

Nắp đậy mặt dưới của máy có thể tháo rời dễ dàng. Do giới hạn về kích thước, khả năng nâng cấp của máy cũng khá hạn chế. Cụ thể, người dùng chỉ có thể nâng cấp ổ cứng (HDD) trong khi RAM (dung lượng 4GB) được tích hợp trực tiếp trên bo mạch chủ.

Máy trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 11,6 inch, hỗ trợ độ phân giải 1.366 x 768 pixel. Webcam chuẩn HD 720p và cả bộ đọc thẻ “3 trong 1” giúp việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các thiết bị số khác tiện dụng hơn.

Ngoài ngõ xuất tín hiệu hình ảnh VGA và HDMI tiêu chuẩn, X202E cũng hỗ trợ đầy đủ các cổng, giao tiếp thông dụng như USB 2.0, USB 3.0, kết nối không dây tốc Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11n và cổng mạng RJ-45 tốc độ 100 Mb/giây.

Dù không trang bị ổ quang nhưng X202E vẫn hỗ trợ đầy đủ các cổng giao tiếp phổ dụng hiện nay.

Màn hình, bàn phím và touchpad

Tương tự Aspire S7, độ nhạy màn hình cảm ứng của VivoBook X202E được Số Hóa đánh giá khá tốt, kết hợp cùng giao diện Modern UI của Windows 8 mang đến những trải nghiệm thú vị khi tương tác với máy tính. Với 2 game “kinh điển” Angry Birds và Plants vs Zombies, cảm giác trơn mịn do độ ma sát thấp giúp thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng nhẹ nhàng, thao tác game nhanh và linh hoạt hơn so với dùng chuột.

Bàn phím chiclet với thiết kế dạng khối liền mạch, phím nhấn êm với quãng di chuyển ngắn. Dù độ nhạy phím nhấn chưa thật tốt nhưng vẫn đủ để “lướt” trên bàn phím khi gõ nhanh văn bản.

Touchpad hỗ trợ cảm ứng đa điểm, tích hợp cả hai nút chuột (trái, phải), nút nhấn nhẹ, dễ sử dụng.

Không gian phía trên bàn phím khá thoáng, chỉ có mỗi nút nguồn do những phím chức năng như mở/tắt kết nối Wi-Fi, tùy chỉnh độ sáng màn hình, chuyển đổi trạng thái hoạt động hoặc chức năng điều khiển đa phương tiện đều được tích hợp vào nhóm phím Fn.