Đánh giá Asus FonePad - 'điện thoại' 7 inch giá rẻ

FonePad có kích thước tương đương Nexus 7.

Không giống như Samsung gọi tính năng gọi điện trên tablet 7 inch chỉ là phụ trợ, Asus xác định rõ FonePad là chiếc di động lai máy tính bảng ngay từ tên gọi. Người dùng có thể gọi đây là chiếc điện thoại phóng lớn hoặc máy tính bảng có thể gọi điện đều hợp lý.

FonePad csở hữu màn hình kích thước 7 inch độ phân giải 1.280 x 800 pixel. Sản phẩm sử dụng chip xử lý Intel Atom Z2420 tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong với 2 phiên bản 8 hay 16 GB.

Sản phẩm của Asus được trang bị đầy đủ các kết nối 3G, Wi-Fi và có khả năng thực hiện cuộc gọi, đây là điểm nổi bật của Fonepad so với các tablet giá rẻ khác như Nexus 7 hay Slate 7 mới ra mắt của HP.

Bỏ qua yếu tố về độ bất tiện khi mang theo, FonePad là một thiết bị giải trí hấp dẫn, đặc biệt là với mức giá đề xuất 6 triệu đồng. Một số cửa hàng và đại lý hiện đang bán với giá 5,5 triệu đồng.

Cùng do Asus sản xuất nhưng FonePad với lớp vỏ nhôm sang trọng hơn vỏ nhựa phủ cao su của Nexus 7.

Khi cầm trên tay FonePad, điều đầu tiên với nhiều người dùng là so sánh với mẫu Nexus 7. Điều này là không thể tránh khởi bởi chiếc tablet của Google là model nổi bật nhất với kích thước 7 inch. Hơn nữa Nexus 7 cũng do Asus sản xuất. Kích thước là gần tương đương nhau về cả độ mỏng cũng như các chiều ở mặt trên và dưới. Tuy nhiên, về điểm thiết kế thì FonePad lại tỏ ra vượt hơn nhờ lớp vỏ nhôm cao cấp, cho cảm giác sang trọng hơn so với Nexus 7 phủ cao su và ngay chính mức giá khá rẻ của máy.

cạnh dưới với cổng microUSb và giắc cắm tai nghe 3,5 mm.

Phím nguồn và tăng giảm âm lượng thuôn theo cạnh bên.

Loa ngoài ở vị trí khá giống iPad Mini.

Với vỏ kim loại, máy cho cảm giác cầm đầm tay hơn nhưng không chắc chắn và có độ bám như Nexus 7. Dù vậy, khi cầm bằng một tay, thiết bị cũng ít gây sự khó chịu ngay cả khi sử dụng lâu. Máy có cân nặng khoảng 340 gram. Nhìn chung, máy có kiểu dáng gọn nhẹ, rất phù hợp với những người có nhu cầu di chuyển nhiều và cảm thấy những chiếc tablet 10,1 inch hay iPad là hơi nặng nề.

Màn hình 7 inch nên cầm trên tay khá dễ dàng.

FonePad đơn giản tối đa các phím bấm. Mặt trước máy không có phím cứng hay cảm ứng nào mà tất cả được tích hợp bên trong màn hình giống như hệ điều hành gốc. Ở cạnh bên có hai phím tăng giảm và một phím nguồn.

Tính năng được Asus nhấn mạnh nhiều nhất trên FonePad chính là gọi điện. Hãng tỏ ra chăm chút với việc trang bị loa thoại như các mẫu di động thông thường. Người dùng có thể áp máy lên sát tai để nghe điện thoại tiện dụng dù tư thế không hề quen mắt với người sử dụng. Chất lượng cuộc gọi ở mức khá, tiếng trong và rõ ràng nhưng khi ở nơi công cộng, khả năng khữ nhiễu và tiếng ồn chưa thực sự tốt. Một lựa chọn khác cho tính năng đàm thoại là sử dụng tai nghe kèm microphone hoặc tiện dụng hơn là sử dụng tai nghe bluetooth.

FonePad là chiếc điện thoại phóng lớn.

Khe cắm microSIM và thẻ nhớ microSD ở phía trên.

Giao diện trên máy cũng không khác một chiếc điện thoại khi phần gọi điện và nhắn tin được đặt ngay ở thanh dock phía dưới. Thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ xuất hiện trong menu kéo xuống. Cách thao tác tìm danh bạ hay bấm số gần như tương tự trên mẫu Nexus 7.

Asus ưu ái đặt chữ "Fone" đầu tiên trong tên của mẫu máy tính mới nhưng khó có thể coi đây là tính năng quan trọng nhất trên sản phẩm. Người dùng nếu có sẽ chỉ dùng sim phụ trên máy hoặc những người ít phải di chuyển. Một chiếc di động màn hình tới 7 inch là quá lớn. Máy chỉ bỏ được túi quần của cánh mày râu và cũng chỉ trong thời gian hoặc quãng đường ngắn bởi sẽ gây khó chịu và không hề tiện dụng.

Bài và ảnh: Tuấn Hưng