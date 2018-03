Đánh giá Acer Aspire S7

Aspire S7 là một trong những mẫu ultrabook chạy Windows 8 đáng chú ý nhất trên thị trường hiện nay với thiết kế mỏng nhẹ, trang bị màn hình cảm ứng Full HD mang đến người dùng những trải nghiệm thú vị khi tương tác với máy tính.

Cấu trúc khung máy bằng hợp kim nhôm và magiê rất nhẹ và có độ bền cao. So với Aspire S5 từng thử nghiệm thì mẫu ultrabook mới của Acer không chỉ nhẹ mà còn mỏng hơn đáng kể (1,3 kg và 11,9 mm so với 1,36kg và 15 mm của S5). Nắp ngoài và bề mặt màn hình S7 còn có thêm lớp kính cường lực Gorilla Glass 2 có khả năng chịu lực, chống trầy xước. Như vậy, máy tính sẽ được bảo vệ tốt hơn khi có lực tác động từ bên ngoài.

Giá trị của Aspire S7 còn thể hiện qua việc trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 13,3 inch, độ phân giải 1.920 x 1.080 pixel (HD 1080p). Công nghệ panel IPS giúp màn hình có khả năng thể hiện màu sắc trung thực; gần tương đương như màn hình CRT và có góc nhìn rộng.

Về lý thuyết, màn hình độ phân giải HD 1080p sẽ mang lại không gian làm việc rộng hơn cũng như đáp ứng nhu cầu giải trí di động tốt hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy độ phân giải 1080p này chỉ thích hợp với những laptop màn hình từ 15,6 inch trở lên.

Độ mỏng của Aspire S7 hiện chỉ bằng một phần ba so với mẫu Dell Vostro 1320 cách đây 3 năm.

Tương tự những mẫu ultrabook khác, giới hạn về kích thước và cân nặng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hỗ trợ cổng kết nối của máy. Cụ thể, S7 chỉ hỗ trợ ngõ xuất tín hiệu hình ảnh micro HDMI, 2 cổng USB 3.0, bộ đọc thẻ “3 trong 1” và ngõ headphone kết hợp micro. Máy cũng đi kèm một số phụ kiện mở rộng khả năng kết nối như “USB to LAN”, cáp “micro HDMI to VGA” và cả chuột không dây.

Thiết kế nút nguồn ở cạnh trái không tiện dụng, dễ nhấn nhầm khi sử dụng.

Bộ đọc thẻ SDSC, SDHC và SDXC ở cạnh phải giúp việc kết nối, chia sẻ dữ liệu từ các thiết bị số khác dễ dàng.

Hệ thống âm thanh của S7 cũng được hãng quan tâm hơn với bộ loa 2.0 chất lượng cao cùng công nghệ âm thanh Dolby Home Theater. Dù vẫn thiên về âm trung và cao nhưng phần lớn các mẫu laptop khác nhưng chất âm của máy trong và chi tiết hơn.

Màn hình, bàn phím và touchpad

Như đã đề cập trên, S7 trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 13,3 inch, độ phân giải HD 1080p nên các chi tiết hiển thị sẽ nhỏ hơn, người dùng mới sử dụng sẽ gặp khó khăn và mất nhiều thời gian để làm quen với các thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng.

Thử nghiệm thực tế cho thấy chất lượng hình ảnh hiển thị khi sử dụng ngoài trời lẫn trong văn phòng tốt, hình ảnh sắc nét, tươi sáng, hiển thị 2 sắc màu đen và trắng chuẩn hơn, mang lại cảm giác dễ chịu khi làm việc với các tài liệu văn bản.

So với các mẫu máy tính để bàn “all in one” chạy Windows 8 từng thử nghiệm thì độ nhạy màn hình cảm ứng Aspire S7 tốt hơn hẳn, cảm giác trơn mịn do độ ma sát thấp giúp thao tác nhẹ nhàng và chính xác. Bản lề xoắn kép (dual torque hinge) giữ màn hình không bị rung khi thao tác trực tiếp trên màn hình cảm ứng.

Tương tự X1 Carbon, góc mở màn hình S7 cũng đạt 180 độ (thẳng góc với bàn phím), kết hợp cùng góc nhìn rộng (wide viewing) giúp người dùng dễ dàng làm việc cộng tác, chia sẻ những thông tin hiển thị trên màn hình hoặc sử dụng như một máy tính bảng (tablet).

Bàn phím kiểu chiclet với thiết kế liền mạch, phím nhấn có quãng di chuyển ngắn và độ nhạy tốt. Trừ nhóm phím điều hướng và phím cuộn trang (page up, page down) khá nhỏ thì những phím nhấn còn lại kích lớn, tạo sự thoải mái khi lướt nhanh trên bàn phím mà không sợ nhầm. Bàn phím tích hợp đèn nền LED, dễ sử dụng cả trong môi trường thiếu sáng.

Touchpad lớn, tích hợp cả hai nút chuột (trái, phải), hỗ trợ cảm ứng đa điểm giúp đơn giản hóa thao tác sử dụng mà không cần chuột.