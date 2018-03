FinePix Z700EXR thêm tính năng nhận diện chó mèo

Các dòng máy siêu mỏng, để duy trì được thiết kế thường phải ứng dụng kiểu ống kính ẩn trong thân, do đó hay bị phàn nàn là cho chất lượng ảnh không cao. Vì thế, điểm đáng kể nhất của phiên bản Z700EXR là đã được Fujifilm cải tiến bằng cách ứng dụng cảm biến mới Super CCD EXR vốn được sử dụng trên các đời F200EXR hay F80EXR được đánh giá cao về chất lượng.

Một số thông số cơ bản của máy bao gồm cảm biến 12 triệu điểm ảnh, ống kính tương đương 36 - 180 mm, màn LCD 3,5 inch 460.000 điểm ảnh, cơ chế chống rung cảm biến và quay phim HD 720p.

Mặt trượt của Z700EXR được thiết kế lượn sóng.

Không đi theo kiểu thiết kế của Z300fd, mặt trượt của Z700EXR được thiết kế lượn sóng với công năng kiểu Sony, vừa là che ống kính, vừa là công tắc tắt nguồn. Tuy nhiên việc lựa chọn lớp sơn phủ bóng khiến cho bề mặt của máy rất dễ bị hằn dấu vân tay.

Là phiên bản cảm ứng nên các nút bấm được tối giản tối đa, chỉ gồm có nút chụp ảnh, zoom và xem ảnh trên mặt trên. Toàn bộ mặt sau là màn hình cảm ứng 3,5 inch với các biểu tượng xếp bên tay trái cho phép lựa chọn chế độ chụp ảnh (như vòng chỉnh chế độ trên máy thường), còn menu điều chỉnh các thông số khác như ISO hay kích cỡ được bố trí nằm ở góc dưới màn hình. Màn hình độ phân giải khá cao 460.000 điểm ảnh, cho hình ảnh rõ nét khi xem lại.

Giao diện của Fujifilm không có gì đột phá. Ảnh: Cnet.

Giao diện của Fujifilm cũng không có gì đột phá, vẫn sử dụng kiểu chạm để chụp luôn mà không cần bấm nút chụp ảnh. Tuy nhiên, hãng này đã đưa được một cải tiến nhỏ với tên gọi giao diện hai chiều (Dual Direction GUI). Khi quay dọc máy ảnh, hệ thống menu cũng quay theo để tiện cho người chụp điều chỉnh, tương tự như ở smartphone hiện nay.

Khắc phục điểm yếu của Sony dòng T, giao diện của Z700EXR được cải tiến với hệ thống biểu tượng to hơn, dễ bấm hơn. Cảm biến điều hướng xoay cả giao diện cho phép thao tác dễ dàng bằng một tay dù ở chế độ chụp hay xem lại ảnh.

Một trong các tính năng thú vị của Z700EXR là nhận diện chó mèo. Thử nghiệm cho thấy công nghệ nhận diện này tương đối tốt. Nhưng đáng tiếc là không cho phép nhận diện cả người và vật trong cùng một cảnh.

Một số chế độ điều chỉnh khác của Z700EXR cũng có những bất tiện nhất định, chẳng hạn như ở chế độ yên lặng, máy sẽ tự động tắt tiếng nhưng đồng thời tắt luôn cả đèn flash tích hợp. Nếu vừa muốn có đèn, vừa muốn yên lặng, người chụp phải chuyển về chế độ thường rồi tắt tiếng bằng cách điều chỉnh âm lượng.

Chế độ Dual Direction GUI. Ảnh: Cnet.

Về mặt tốc độ, có thể nói Z700EXR chỉ thuộc hàng chấp nhận được với độ trễ cửa trập khoảng 0,05 giây và tốc độ chụp liên tục khoảng 2,5 khung hình/giây. Tuy nhiên, thời gian khởi động lại khá tồi, kéo dài tới 4 giây (trong khi thông thường các máy khác là 2 giây) và thời gian để ghi ảnh vào thẻ ở chế độ chụp liên tục mất khá lâu. Tốc độ 2,5 khung hình/giây chỉ duy trì được đến 5 ảnh đầu tiên (tức chỉ được 2 giây).

Chế độ lấy nét của Z700EXR khá chính xác, nhưng cơ chế lấy nét vẫn theo kiểu cổ điển là bấm nhá nút chụp ảnh, căn khung và chụp, thay vì cơ chế mới chạm vào màn hình để lấy nét như một số đời máy cảm ứng gần đây.

Chức năng nhận diện chó mèo. Ảnh: Cnet.

Chất lượng ảnh của Z700EXR thuộc hàng trung bình trên thị trường. Với ISO ở 100, hình ảnh khá trong, ít nhiễu. ISO 200 vẫn chấp nhận được cho đến mức 400 với chỉ một số nhiễu hạt nhỏ khiến ảnh có vẻ mịn hơn, nhưng mầu vẫn chưa bị vỡ. Tuy nhiên, cũng tương tự như các máy du lịch khác, chất lượng bắt đầu suy giảm hẳn kể từ ISO 800 đến 1.600 do sự can thiệp hơi quá của giải thuật giảm nhiễu. Bù lại, độ trung thực màu được giữ khá ổn định trong cả dải ISO. So với thế hệ đàn anh F200EXR, phiên bản này xử lý kém hơn hẳn dù cùng công nghệ cảm biến. Tất nhiên, một trong những nguyên nhân chính cũng phải kể đến là cảm biến trên F200EXR to hơn.

Z700EXR hỗ trợ khả năng quay phim HD 720p tốc độ 30 khung hình/giây với chất lượng cũng chỉ thuộc hàng trung bình. Khi hình ảnh có những cảnh lia, hiện tượng răng cưa hiện lên khá rõ. Dung lượng video cũng khá lớn, ở khoảng mức một phút 180MB, vì thế, nếu là người thích quay video, người dùng phải trang bị thẻ nhớ dung lượng cao.

Về đại thể, Fujifilm FinePix Z700EXR trông khá thời trang, sành điệu, đủ đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dùng. Dù cũng ứng dụng cảm biến thế hệ mới nhưng chất lượng hình ảnh và video của phiên bản này chưa đạt đến trình độ xuất sắc. Thêm vào đó là lớp vỏ dễ bám vân tay và thiếu ống kính góc rộng nên ngoài yếu tố giá hợp lý và khả năng nhận diện chó mèo, còn thì khó tạo được ấn tượng đặc biệt nào với người dùng trong "rừng" máy ảnh du lịch tiên tiến hiện nay.

Chấm điểm sản phẩm

Nguyễn Hà