Đánh giá Samsung Galaxy Camera, máy ảnh chạy Android

Galaxy Camera màu trắng nổi bật và bắt mắt.

Không phải là chiếc máy ảnh chạy Android đầu tiên trên thế giới nhưng Samsung tỏ ra "chăm chút" cho sản phẩm của mình hơn so với model S800c của Nikon ra mắt trước đó ít tuần. Sản phẩm này có cấu hình mạnh mẽ tương đương với chiếc smartphone vào loại hàng đầu của hãng là Galaxy S III trong khi phần hỗ trợ máy ảnh lại khá tốt với cảm biến 16,3 megapixel và zoom quang lên đến 21x.

Galaxy Camera có giá bán dự kiến tại thị trường Việt Nam là 12,8 triệu đồng. Một mức giá khá tốt ngay cả ở phân khúc máy ảnh compact cao cấp lẫn một thiết bị giải trí chạy hệ điều hành Android có 3G.

Kích thước hơi lớn so với hầu hết các mẫu compact khác hiện nay.

Galaxy Camera có hai màu sắc để lựa chọn là đen và trắng (phiên bản Số Hóa thử nghiệm có màu trắng). Ấn tượng đầu tiên về máy là thiết kế khá đẹp với các đường nét lượn cong giống nhiều mẫu điện thoại di động hay máy ảnh khác của Samsung. Tuy nhiên, đáng tiếc là sản phẩm tuy cầm chắc chắn nhưng hơi nặng và lớn hơn so với nhiều model compact khác trên thị trường. Sản phẩm có khối lượng 300 gram và kích thước 128,7 x 70,8 x 19,1 mm.

Vỏ ngoài của máy được làm hoàn toàn bằng nhựa với việc phủ một lớp cao su ở báng cầm giúp máy nằm chắc chắn hơn khi ở trong tay người sử dụng. Tuy nhiên, cũng chính do lớp cao su và màu trắng này mà chỉ vài ngày sử dụng phần báng cầm đã hơi dính bẩn một chút do mồ hôi tay và cần phải được vệ sinh thường xuyên. Do có màn hình lớn và ống kính zoom quang tới 21x nên model này khá dày ngay cả khi thu gọn ống kính không sử dụng.

Phím bấm cứng được tinh giản tối đa.

Nút bấm mở đèn flash dạng pop-up.

Đèn flash của máy khi bật lên.

Các phím trên Galaxy Camera cũng được tinh giản đến mức tối đa. Máy chỉ bao gồm một nút nguồn (tắt/mở màn hình tương ứng trên Android), phím chụp (nhấn lỳ tại bất kỳ giao diện nào để gọi ứng dụng chụp ảnh) và vòng chỉnh zoom (hoạt động tương tự hai phím tăng giảm âm lượng trên các mẫu di động chạy Android. Các tinh chỉnh khác cho máy hoàn toàn được điều khiển thông qua màn hình cảm ứng với một giao diện giống như vòng xoay trên ống kính khá bắt mắt. Ở phía cạnh của máy cũng chỉ còn một phím cứng khác là bật đèn flash dạng pop-up phía trên.

Phí dưới là pin, khe cắm thẻ sim, microSD và cổng microHDMI.

Galaxy Camera có cổng kết nối microUSB như một chiếc di động thông thường cho phép sao lưu hình ảnh từ bộ nhớ trong và thẻ nhớ cũng như sạc pin. Trong khi đó, cả pin, khe cắm thẻ nhớ và thẻ sim đều được bố trí ngay phía dưới bàng cầm giống như truyền thống của dòng máy ảnh compact. Chỉ khác một chút là Samsung tiếp tục sử dụng thẻ microSD thay vì SD như hầu hết các mẫu máy ảnh du lịch hiện nay. Máy cũng tích hợp một cổng micro HDMI bên trong nhưng người dùng có thể sử dụng bằng cách lật miếng cao su nhỏ thay vì phải mở cả nắp phần pin và thẻ nhớ. Ngoài ra cũng có thêm một giắc cắm tai nghe 3,5 mm ở cạnh bên để biến thành một thiết bị giải trí thực thụ.

Màn hình cho màu sắc trong và khá trung thực.

Màn hình là điểm mạnh nhất của Galaxy Camera mà hiện tại không máy ảnh du lịch nào có được. Với kích thước lớn tới 4,8 inch độ phân giải đạt chuẩn HD cho hình ảnh sáng sắc nét và góc nhìn rất rộng. Thậm chí còn cho người dùng cảm giác màu trong và chuẩn xác hơn so với mẫu di động Galaxy S III có cùng cấu hình. Tốc độ phản ứng và độ chuẩn xác cảm ứng cũng tương đương với S III. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, nếu Galaxy Camera có màn hình nhỏ hơn một chút có thể mọi thứ sẽ dễ dàng hơn từ việc sử dụng bằng một tay hay dễ đút túi quần hơn so với thiết bị hiện tại.

Trải nghiệm trên chiếc Galaxy Camera không có nhiều khác biệt so với một chiếc di động chạy Android thông thường với màn hình cảm ứng lớn và ba phím đều là cảm ứng tích hợp thẳng vào màn hình (giống các dòng máy Nexus). Sản phẩm cũng có thể cài đặt hầu hết phần mềm chạy Android. Tuy nhiên, một số loại phần mềm hỗ trợ tính năng thoại như Viber, Whatsapp... không thể cài trực tiếp từ kho ứng dụng (thông báo không hỗ trợ thiết bị) mà phải cài đặt ngoài bằng cách chép file cài đặt vào máy. Các game của máy nặng đều chạy tốt do cấu hình khá mạnh giống Galaxy S III. Nhờ chạy hệ điều hành, Galaxy Camera đã hơn hẳn các mẫu compact khác về khoản hỗ trợ hiệu ứng bởi rất nhiều phần mềm miễn phí có thể tìm thấy trên Play Market như Instagram, Camera 360, Camera+...

Chạy hệ điều hành Android với nhiều phần mềm hỗ trợ chỉnh sửa ảnh là ưu điểm lớn của Galaxy Camera.

Một điểm đặc biệt là khi sử dụng Galaxy Camera là máy cho người dùng đăng ký một tài khoản Dropbox với dung lượng lên đến 48 GB. Khi cài đặt, máy hỗ trợ toàn bộ dữ liệu sẽ được đồng bộ lên "mây" qua kho Dropbox trong khi vẫn giữ lại file gốc trên máy. Đây là một tính năng khá thú vị nhưng do dung lượng mỗi file ảnh lớn nên nếu người dùng có thói quen chụp quá nhiều ảnh sẽ khiến việc tải lên gặp nhiều khó khăn cả với mạng 3G mà máy hỗ trợ lẫn Wi-Fi.

Báng cầm có phủ lớp cao su khiến máy dễ dính bẩn.

Pin của Galaxy Camera có dung lượng là 1.650 mAh, hơi nhỏ so với kích thước màn hình tới 4,8 inch trong khi máy trên lý thuyết sẽ tốn pin hơn do các công đoạn chụp ảnh cần nhiều điện năng như cảm biến lớn, hệ thống cơ học cho zoom. Samsung cho biết máy có thể chụp được khoảng 370 kiểu sau mỗi lần sạc. Tuy nhiên, thời lượng sử dụng thực tế không đạt được như vậy bởi máy hầu hết để ở thời gian chờ để mở lại nhanh chóng do khởi động từ đầu khá lâu. Trong khi đó, sản phẩm lại được sử dụng nhiều mục đích khác như lướt web, chơi game, nghe nhạc hay đồng bộ mail.... Trong thử nghiệm với mức trung bình, chụp khoảng hơn 100 tấm và lướt web khoảng 2 tiếng, chơi game gần 1 tiếng còn lại phần lớn để chế độ nghỉ thì máy dùng được khoảng một ngày.

Bài và ảnh: Tuấn Hưng