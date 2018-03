Đánh giá máy ảnh Sony DSC-RX100

Lần đầu tiên được giới thiệu vào trung tuần tháng 5/2012 tại Mỹ, DSC-RX100 là model máy ảnh ngắm chụp dòng Cyber-shot đầu tiên được Sony trang bị cảm biến kích thước lớn cùng ống kính Carl Zeiss cao cấp hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh tốt nhất cho người dùng.

Ngoại hình của Sony Cyber-shot DSC-RX100 gợi nhớ đến model máy ảnh PowerShot S100 của Canon được giới thiệu cách đây gần một năm. Sony Cyber-shot DSC-RX100 cũng sử dụng thiết kế vòng xoay đa năng tích hợp ngay trên ống kính zoom 3,6x; cạnh trên máy là nút nguồn, nút chụp hình nhanh tích hợp cần gạt chỉnh zoom, cùng bánh xe chức năng và đèn Flash dạng pop-up. Tuy nhiên, Sony Cyber-shot DSC-RX100 có vẻ dày mình (36mm) và cứng cáp hơn so với model Canon PowerShot S100 (chỉ dày 26,7mm).

Xem ảnh thực tế Sony Cyber-Shot DSC-RX100

Sony Cyber-shot DSC-RX100 được trang bị cảm biến Exmor CMOS kích thước đến 1 inch (độ phân giải 20,9 megapixel) hỗ trợ các khung hình tỷ lệ 1:1, 3:2, 4:3 và 16:9. Nếu so với các dòng máy Micro Four Thirds và model sử dụng cảm biến APS-C với ống kính thay đổi được, cảm biến của máy tuy vẫn nhỏ hơn – nhưng nếu so về ngoại hình, chỉ Cyber-shot DSC-RX100 mới có thể bỏ gọn vào túi áo hay túi quần jean một cách dễ dàng.

Không chỉ được trang bị cảm biến kích thước lớn, Sony Cyber-shot DSC-RX100 còn được trang bị cụm ống kính cao cấp Carl Zeiss Vario-Sonnar T* của Đức hỗ trợ khẩu độ F1/1,8 ở tiêu cự 10,4mm (tương đương tiêu cự góc rộng 28mm trên máy phim 35mm). Ngoài khả năng zoom quang học 3,6x, Cyber-shot DSC-RX100 còn hỗ trợ tính năng zoom rõ ảnh “Clear Image Zoom” đến 7,2x cùng tínhnăng ổn định hình ảnh quang học (Optical Steady Shot).

Ngoài 3 chế độ chụp ảnh Intelligent Auto, Superior Auto và Sweep Panorama truyền thống, Sony Cyber-shot DSC-RX100 cũng được trang bị đầy đủ các chế độ chụp sáng tạo như PASM và cả chế độ chụp ảnh thô RAW.

Sony Cyber-shot DSC-RX100 cũng được trang bị các cổng giao tiếp phổ biến như micro SD, micro HDMI và tương thích tốt với các định dạng thẻ nhớ như SD, SDHC, SDXC và Memory Stick.

Qua thực tế sử dụng, Số Hóa cảm thấy khá thoải mái với trọng lượng 248g (tính cả pin và thẻ nhớ) của Sony Cyber-shot DSC-RX100. Phần vỏ kim loại của máy tuy mang lại cảm giác cứng cáp khi thao tác, nhưng vẫn chưa thật thoải với người ra nhiều mồ hôi tay. Hệ thống nút điều khiển ở cạnh trên và mặt sau máy được bố trí khá hợp lý và có độ nhạy cao. Tuy nhiên, một số nút có kích thước khá nhỏ nên vẫn còn hơi khó thao tác. Số Hóa nhận thấy thao tác chỉnh zoom, khẩu độ, tốc độ với vòng xoay đa năng trên ống kính có thể thực hiện khá dễ dàng. Nút “Fn” cho phép gán đến 7 chức năng khác nhau từ menu điều khiển cũng khá thuận tiện khi người dùng cần truy xuất nhanh các tính năng thường sử dụng.

Màn hình LCD TFT kích thước 3” độ phân giải 1.229.000 điểm ảnh ở mặt sau máy có góc quan sát rộng, chất lượng hiển thị cao và ít bị chói ngay cả khi sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Người dùng chỉ có duy nhất lựa chọn ngắm – chụp qua màn hình LCD của máy do Cyber-shot DSC-RX100 không hỗ trợ gắn thêm kính ngắm điện tử (EVF). Bạn cũng có thể lựa chọn nhiều kiểu hiển thị khác nhau trên màn hình, từ đơn giản với các thông số cơ bản như ISO, tốc độ và khẩu độ cho đến cách hiển thị chi tiết với đầy đủ các thông số ở cạnh trái màn hình hay hiển thị thước đo độ cân bằng của máy.

Không chỉ được đầu tư nhiều về phần cứng, Sony Cyber-shot DSC-RX100 còn có khá nhiều cải tiến về về giao diện cấu hình máy. Giao diện mới bố trí theo dạng tab (sắp xếp theo hàng ngang) và được phân nhóm khá dễ hiểu ngay cả khi mới làm quen. Số Hóa không hề gặp bất kỳ trở ngại nào trong thao tác điều hướng qua các menu cũng như cài đặt các thiết lập khác nhau cho máy. Sony Cyber-shot DSC-RX100 cũng được trang bị nút cứng để xóa từng hình riêng biệt hay nhiều hình khác nhau bằng cách chọn xóa từ giao diện menu của máy.

Model máy ảnh ngắm chụp này mất khoảng 2,2 giây để khởi động và chụp bức ảnh đầu tiên. Khi chụp ảnh JPEG ở chế độ ưu tiên tốc độ (S Mode), Sony Cyber-shot DSC-RX100 có thể chụp liên tục 10 khung hình/giây. Tuy nhiên, cũng với chế độ này, nếu thiết lập chụp ảnh RAW, bạn sẽ phải mất gấp đôi thời gian để chụp liên tục 10 khung hình.

Với thiết lập độ phân giải hình ảnh ở mức 18M (tỷ lệ khung hình 4:3), chất lượng hình ảnh ở mức tốt (Fine), ảnh chụp từ Cyber-shot DSC-RX100 có kích thước 4.864 x 3.648 pixel, dung lượng trung bình khoảng 5 MB/ảnh. Thử chụp hình ở chế độ Superior Auto và sử dụng các thiết lập hình ảnh như trên, Số Hóa nhận thấy kết quả thu được rất khả quan. Trong điều kiện đủ sáng, Sony Cyber-shot DSC-RX100 cho hình ảnh có độ chi tiết cao, màu sắc trông tự nhiên. Với ống kính cao cấp Vario-Sonnar T*, hiện tượng viền tím ở các vùng ảnh có độ tương phản cao được cải thiện mạnh mẽ.

Cũng trong chế độ chụp này, Sony Cyber-shot DSC-RX100 khá “thông minh” trong việc phân tích các bối cảnh chụp khác nhau. Tuy nhiên, nếu muốn chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng mà không cần flash hay chân máy, người dùng nên lựa chọn một trong các chế độ như Night Scene, Hand-held Twilight để chụp phong cảnh đêm; hay Night Portrait để chụp chân dung ban đêm. Số Hóa nhận thấy các chế độ này hoạt động khá ổn và không hề bị nhòe hình trong điều kiện chụp thiếu sáng.

Tuy cụm ống kính zoom quang 3,6x còn khá hạn chế trong các cảnh chụp từ xa, nhưng với chất lượng ảnh chụp rõ nét, màu sắc hình ảnh trung thực ở tiêu cự tele (tương đương tiêu cự 100mm) cùng khả năng chống rung tốt thì đây cũng không phải là một điều đáng phàn nàn.

Trong các thử nghiệm về khả năng khử nhiễu, Sony Cyber-shot DSC-RX100 cũng cho kết quả rất ấn tượng với dải ISO từ 80 đến 6400 mà máy hỗ trợ. Mức độ nhiễu hạt được kiểm soát rất tốt từ mức ISO 6400 trở xuống – điều này có nghĩa là người dùng có thể chụp ảnh ngay cả trong những môi trường thiếu sáng nhiều mà vẫn đảm bảo được chất lượng hình ảnh như mong muốn.

Về khả năng quay phim, Sony Cyber-shot DSC-RX100 hỗ trợ ghi hình Full HD với 2 định dạng phổ biến hiện nay là MP4 và AVCHD ver.2.0. Nếu ghi hình ở định dạng AVCDH người dùng có 2 tùy chọn là Full HD60p hay Full HD60i. Sony Cyber-shot DSC-RX100 cũng hỗ trợ zoom số và chụp ảnh ngay trong khi đang ghi hình. Qua thử nghiệm ghi hình ở định dạng AVCHD ở chế độ tự động (Program Auto), các cảnh quay đều rất mượt và sắc nét. Chất lượng âm thanh trong các cảnh quay cũng ở mức khá, nhiễu âm nền thấp ngay cả trong môi trường nhiều gió. Cụm ống kính zoom hoạt động khá êm và không hề để lại bất kỳ tiếng động nào trong lúc đang ghi hình. Thử sử dụng tính năng zoom số, chất lượng video của Sony Cyber-shot DSC-RX100 có phần giảm nhẹ độ chi tiết.

Clip quay từ Sony DSC-RX100.

Mặc dù vẫn chưa phải là model máy ảnh ngắm chụp có cảm biến lớn nhất trên thị trường (Canon PowerShot G1 X được trang bị cảm biến kích thước đến 18,7x14mm), nhưng Sony Cyber-shot DSC-RX100 vẫn có nhiều ưu thế do hội tụ nhiều điểm mạnh như tốc độ lấy nét nhanh, khả năng tạo độ sâu trường ảnh như những model máy ảnh ống kính rời và chất ảnh đẹp.

Các điểm đáng chú ý của Sony DSC-RX100

- Cảm biến Exmor CMOS 20,2 megapixel (kích thước 13,2 x 8,8 mm).

- Ống kính Carl Zeiss Vario-Sonnar T* zoom 3,6x.

- Tiêu cự ống kính 28 - 100mm (tương đương phim 35mm).

- LCD 3 inch độ phân giải 1.229.000 điểm ảnh.

- Dải tần nhạy sáng ISO 80 - 6400.

- Độ phân giải video 1080i, 1080p.

- Cổng giao tiếp micro USB, micro HDMI.

- Thời lượng pin khoảng 330 ảnh.

- Kích thước 102 x 59 x 36mm.

- Trọng lượng 248g (tính cả pin và thẻ nhớ).

Bài và ảnh: Quỳnh Lâm