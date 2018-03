Pixma Pro-100 – máy in ảnh cho dân chuyên nghiệp

Thiết kế của máy in Pixma Pro-100 tương tự như các máy in dòng Pixma khác tuy nhiên kích thước của máy khá lớn. Vỏ máy được làm bằng nhựa với 2 màu đen và xám nhìn chắc chắn và cứng cáp.

Pixma Pro 100 với thiết kế 2 màu đen và xám cứng cáp.

Máy có 2 khay nạp giấy ở phía sau và 1 khay đón giấy ở phía trước. Pixma Pro-100 cho phép in ảnh trên các chất liệu từ giấy thường, giấy ảnh chuyên nghiệp,… với các kích cỡ từ A4, A3 và A3+, thậm chí in được cả nhãn đĩa CD-R.

Hai khay lấy giấy phía sau và 1 khay đón giấy phía trước phù hợp với nhiều kích thước giấy.

Các loại giấy phổ biến hiện nay như Luster, giấy Plus Glossy II, giấy ảnh dính, giấy Matte… thường rất kén máy in và cần có profile về loại giấy đó đi kèm. Nếu không phải là máy phù hợp hoặc không có profile của loại giấy đó, hình ảnh khi in sẽ bị nhòe, màu sắc bị thay đổi. Pixma Pro-100 với điểm mạnh về khả năng tương thích với các loại giấy phổ biến trên giúp người sử dụng có được những bản in chất lượng.

Phù hợp với nhiều loại giấy khác nhau.

Canon Pixma Pro-100 hỗ trợ dữ liệu đầu vào lên đến 1200 ppi để cho ra những tấm ảnh với độ phân giải 4800 x 2400 DPI, cao hơn nhiều so với các máy in bình thường hiện nay trên thị trường có chỉ số DPI chỉ khoảng 1000 đến 2000 DPI. Máy sử dụng 8 hộp mực riêng rẽ loại CLI-42 với tổng 6144 vòi phun, giọt mực tối thiểu 3pl đảm bảo chất lượng màu hiển thị tốt nhất mà vẫn tiết kiệm mực.

Hình có độ nét cực cao cùng khả năng tiết kiệm mực.

Canon Pixma Pro-100 cũng sử dụng thêm hộp màu xám giúp tăng độ bóng và đảm bảo độ sâu cho ảnh một cách tinh tế và hiệu quả. Công nghệ in tiên tiến trong việc điều chỉnh liên tục lượng mực phun ngay khi in cho phép Pixma Pro-100 chỉ mất khoảng 51 giây để hoàn thành bản in màu A4 và 1 phút 30 giây để hoàn thành bản in màu A3+. Điều này giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian cho các photographer, đặc biệt là tại các studio ảnh cưới. Không mất thời gian chờ đợi, khách hàng có thể xem, chọn ảnh, chỉnh sửa và có được bản in ngay tức thì.

Bộ mực in gồm 8 hộp mực riêng rẽ.

Màu sắc cũng là điều quan trọng khi in ảnh. Để có màu sắc sinh động, hình ảnh thực, mực in phải có chất lượng, tốt nhất là nên sử dụng loại mực in chính hãng để đảm bảo tuổi thọ máy in cũng như chất lượng bản in. Số lượng vòi mực càng nhiều thì khả năng pha màu càng chất lượng, đảm bảo màu hiển thị đúng nhất.

Máy với hệ thống nút bấm đơn giản tất cả đều được quản lý thông qua phần mềm chuyên dụng.

Một trong những cải tiến đáng giá khác trên dòng Pro-100 là khả năng in wifi, người dùng có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh hoặc laptop để in trực tiếp bằng máy Pixma Pro-100 thông qua kết nối không dây.

Ngoài kết nối mạng LAN, USB thì máy còn có thể in ảnh qua kết nối Wi-Fi.

Đối với nhiếp ảnh chuyên nghiệp, việc in ảnh cần có thêm phần mềm hỗ trợ để người sử dụng thiết lập các thông số in ấn sao cho phù hợp với mục đích. Đi kèm Pixma Pro-100, Canon cung cấp cho người dùng bộ phần mềm dành cho cả hai hệ điều hành Mac OS và Windows để người dùng quản lý mực dễ hơn và có thể chọn lựa kiểu in, chế độ màu và một số hiệu ứng đẹp mắt khác.

Canon hỗ trợ phần mềm chuyên nghiệp cho máy.

Phần mềm Print Studio Pro được thiết kế riêng cho người sử dụng dòng máy in Pixma, cho phép người dùng thiết lập các chế độ in khác nhau. Bện cạnh đó Print Studio Pro còn tương thích với các phần mềm xử lý ảnh của Adobe như Photoshop hay Light Room giúp người dùng chủ động và dễ dàng hơn trong việc xử lý ảnh.

Một phần mềm hữu dụng khác là Canon Color Management Tool Pro cho phép người dùng thiết lập các thông số trước khi in về canh lề giấy, cỡ giấy và chất lượng ảnh mang lại những hiệu quả khác nhau khi in ra một bức ảnh.

Bài và ảnh: Huy Đức