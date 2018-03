Máy in Canon MF4450 tiện lợi cho văn phòng nhỏ

Canon MF4450. Ảnh: Market.

Xu thế sử dụng máy đa năng kiêm cả in, copy, fax và scan đang trở nên thông dụng, nhất là đối với các văn phòng vừa và nhỏ hay hộ kinh doanh. Trải từ thế hệ máy đa năng in phun, đến nay, các máy đa năng lazer đang được ưa chuộng hơn do tốc độ và chất lượng hợp lý, việc thay mực hay đổ mực cũng dễ dàng.

Canon MF4450 về mặt tính năng rất phù hợp với các văn phòng vừa và nhỏ nhờ hình dáng gọn nhẹ, tính năng phong phú và chất lượng xuất sắc. Với giao diện phần mềm trên máy tính khá đơn điệu và không thân thiện, có vẻ như MF4450 hướng nhiều tới việc sử dụng trực tiếp các tính năng trên máy hơn là thông qua phần mềm. Với giá bán lẻ tới 9 triệu đồng trong khi không hỗ trợ mạng, phiên bản này chắc chắn sẽ vấp phải sự cạnh tranh khá gay gắt từ các đối thủ như Panasonic, HP hay Brother trên thị trường Việt Nam.

Dưới đây là đánh giá chi tiết Canon MF4450, nhấn vào từng phần để xem chi tiết.

Ưu điểm - Hình dáng đẹp, màu sắc hiện đại, giao diện trên máy khá dễ hiểu.

- Tốc độ hoạt động nhanh, nhiều chức năng với chất lượng các chức năng đồng đều nhau.

- Tính năng Copy ID và chuyển đổi văn bản nhiều trang thành một bản PDF rất hữu ích. Nhược điểm - Phần mô tả tính năng trên màn hình đôi chỗ vẫn khó hiểu.

- Cơ chế nhấc nắp máy Scan kém nếu không cầm đúng chỗ.

- Giao diện fax trên máy tính không thân thiện, khó quản lý.

- Không tự động chuyển đổi chế độ Scan từ máy và từ máy tính.

Chấm điểm sản phẩm

Nguyễn Hà