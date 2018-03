Đánh giá Windows 8 trên máy tính bảng

Trong thử nghiệm của Số Hóa, hệ điều hành Windows 8 Developer Preview (bản 64 bit) được cài đặt trên máy Acer Iconia Tab W501. Tablet PC của Acer có cấu hình bao gồm màn hình cảm ứng 10,1 inch độ phân giải 1.280 x 800 pixel, vi xử lý AMD Dual-core C-50 tốc độ 1 GHz, bộ nhớ RAM 2 GB và ổ cứng SSD dung lượng 32 GB. Mẫu máy này khi xuất xưởng được cài đặt sẵn hệ điều hành Windows 7 Home Premium.

Windows 8 được cài đặt thử trên mẫu Acer Iconia Tab W501. Ảnh: Tuấn Hưng.

Sau khi cài đặt hệ điều hành, máy nhận hầu hết các phần cứng như âm thanh, màn hình, Wi-Fi và kết nối mạng LAN nhưng không nhận kết nối Bluetooth, kết nối 3G (dùng sim). Thử nghiệm dùng file cài driver 64 bit cho mẫu máy này ở phiên bản Windows 7 vẫn sử dụng tốt trên Windows 8. Máy có thể nhận các phần cứng trên và hoạt động bình thường.

Đúng như lời hứa của Microsoft, kể cả các model có cấu hình thấp vẫn chạy mượt hệ điều hành Windows 8. Mẫu Iconia Tab W501 chạy Windows 7 khá khó khăn và không mượt mà, nhưng khi cài đặt OS mới lại chạy khá tốt. Khi sử dụng hệ điều hành cũ, máy báo thời lượng sử dụng pin còn lại là khoảng 2 tiếng 45 phút thì trên Windows 8 lên tới gần 6 tiếng.

Thời gian khởi động của máy chưa nhanh như quảng cáo của Microsoft (khoảng 8 giây) nhưng cải tiến rất nhiều so với Windows 7 với chỉ hơn 10 giây tính từ lúc logo Acer bắt đầu hiện.

Giao diện cảm ứng mượt mà tương tự như Windows Phone 7. Ảnh: Tuấn Hưng.

Thử nghiệm chạy một đoạn video chuẩn HD, Iconia Tab W501 mất khoảng 2 đến 3 giây đầu chạy khá giật sau đó trở lại bình thường. Khi thay đổi đoạn trình chiếu tình trạng xảy ra tương tự. Tuy nhiên, đây là điểm đáng khen so với một chip tốc độ 1 GHz. Các mẫu máy tính bảng tốc độ này không thể chạy video tương tự.

Trải nghiệm cảm ứng trên máy là rất tốt, tương tự như hệ điều hành Windows Phone 7 trên điện thoại. Dù phần cứng chưa được sản xuất tối ưu cho OS mới của Microsoft nhưng kết quá nhận được là rất khả quan. Máy có thể nhận cùng lúc 4 động tác chạm (sử dụng 4 ngón tay cùng lúc). Tuy nhiên, tốc độc cảm ứng khi nhận số lượng chạm lại khá khác nhau. Ví dụ, nếu chỉ sử dụng một ngón tay, máy nhận cảm ứng rất tốt nhưng tốc độ nhận này giảm dần khi sử dụng nhiều ngón cùng chạm và không nhận khi chạm cùng lúc từ 5 ngón trở lên.

Thao tác zoom và vuốt chạm trên IE 10 khá tốt. Ảnh: Tuấn Hưng.

Trong thử nghiệm với trình duyệt Internet Explorer 10, máy cho động tác vuốt, phóng to nhỏ bằng hai ngón rất mượt mà. Tuy nhiên, tính năng "pinch to zoom" (nhấp liền hai lần để phóng to) không hoạt động và cũng chưa được Microsoft đề cập đến.

Một điểm đáng tiếc là tính năng cảm ứng trong phần desktop chưa có nhiều thay đổi so với Windows 7. Nhiều khả năng đây là phần hướng đến các máy để bàn nên Microsoft không có nhiều tùy chỉnh đến cảm ứng. Để nhấp vào các biẻu tượng người dùng phải nhấp đúp hai lần như sử dụng chuột. Để nhấp chuột phải người dùng phải giữ lỳ ngón tay trên màn hình khoảng 3 giây.

Dưới đây là loạt video trải nghiệm Windows 8 trên máy tính bảng Acer Iconia Tab W501.

Tuấn Hưng