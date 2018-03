Đánh giá PC 'all in one' Acer Aspire 5600U

Máy tính để bàn "tất cả trong một" Acer Aspire 5600U là sản phẩm mới ra thị trường trong tháng 11/2012 nên có nhiều cải tiến về thiết kế và cấu hình so với những sản phẩm trước đó. Cụ thể, máy tích hợp hệ điều hành Windows 8, màn hình đèn nền LED, cảm ứng 10 điểm chạm cùng lúc, độ phân giải Full HD 1.920 x 1.080 pixel, bộ xử lý Intel Core i5 3210, tốc độ 2,5 GHz, RAM 4 GB, ổ cứng 1 TB, đồ họa kết hợp Nvidia GT630M và Intel HD 4000, LAN 10/100/1000 Mb/giây, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB 3.0, HDMI, Bluetooth, đĩa Blu-ray…

Ngoài ra, máy thiết kế mỏng, gọn và màn hình không đường viền, khi đặt máy trên bàn làm việc nhìn tựa như một khung ảnh kỹ thuật số lớn. Đây cũng là máy tính "all in one" mỏng nhất có mặt tại thị trường Việt Nam, độ mỏng của máy dao động từ 3,5 cm đến 4,3 cm, cân nặng 9,2 kg nên thuận tiện vận chuyển hoặc lắp đặt.

Phần chân đế được thiết kế với góc mở lớn dao động từ 120 đến 150 độ, cho phép máy gần như “nằm bẹp” trên bàn làm việc, thuận tiện cho người dùng thao tác chạm, lướt trên màn hình cảm ứng mà không bị mỏi tay.

Hai loa ngoài được thiết kế giấu kín ở cạnh trên của màn hình, ở giữa là khe thoát nhiệt, phần này thiết kế quá hẹp nên hiệu quả thoát nhiệt chưa cao. Số Hóa thử nghiệm cho máy chạy hết công suất, CPU hoạt động 100% liên tục trong vài giờ thì nhiệt độ tăng từ 65 đến 80 độ C, nếu ở chế độ không tải, nhiệt độ luôn ở mức 50 độ C. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệt độ nằm trong mức giới hạn của nhà sản xuất (tối đa 100 độ C), thoát nhiệt lại hướng lên trên nên không ảnh hưởng nhiều đến người dùng, nhưng cần lưu ý khi lắp đặt, không nên đặt sát tường hoặc treo tường như TV vì dùng lâu ngày mặt sau máy không thoát nhiệt được, độ bền sẽ giảm.

Kèm theo máy là bộ bàn phím, chuột không dây không cần thiết bị USB nhận tín hiệu vì đã được tích hợp bên trong máy, adapter công suất 135 Watt, remote điều khiển 2 mặt (mặt trước điều khiển các tính năng và mặt sau là bàn phím nhập liệu QWERTY).

Sản phẩm trải nghiệm được tích hợp card TV nhưng lại theo chuẩn truyền hình kỹ thuật số DVB-T nên không tương thích với truyền hình tại Việt Nam. Ngoài ra, phần thiết kế những ngõ cắm tín hiệu sau lưng máy như HDMI, LAN… hơi hẹp và khá bất tiện vì được đặt theo kiểu “từ dưới cắm lên” nên khi người dùng muốn cắm dây vào phải lật úp máy hoặc xoay ngược lên thì mới có cắm vào được.

Nhìn chung, máy Acer 5600U là sản phẩm hoàn thiện khi sử dụng với Windows 8 bởi có nhiều tính năng hay để tương tác trực tiếp với người dùng. Cấu hình máy mạnh, sử dụng đồ họa rời nên đáp ứng được tất cả nhu cầu giải trí 3D tầm trung như xem phim Full HD hoặc chơi game, lướt web... xứng đáng trở thành trung tâm giải trí cho mọi thành viên trong gia đình. Máy dự kiến được bán với giá khoảng 25 triệu đồng một bộ.

Đánh giá tính năng và hiệu năng sản phẩm

Bài và ảnh: Anh Vũ