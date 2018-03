Đánh giá máy tính siêu nhỏ Intel NUC

Intel NUC (Next Unit of Computing) vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm có kích thước 12 x 12 cm, cân nặng 512 gram, sử dụng 2 nền tảng chính của hãng Intel là bộ xử lý Core I thế hệ 3 kết hợp với bo mạch chủ rút gọn cũng do Intel trực tiếp sản xuất.

Máy gồm 2 mẫu: DC3217IYE (trang bị 2 cổng HDMI) và DC3217BY (một cổng HDMI) và có 2 màu để lựa chọn là đen nguyên khối hoặc đen – đỏ kết hợp.



Sản phẩm mà Số Hóa trải nghiệm thực tế là DC3217IYE có màu đen nguyên khối, sử dụng bộ xử lý Intel Core i3 3217U tốc độ 1,8 GHz, RAM 2 x 2 DDR 3 (kênh đôi), ổ cứng mini-SATA SSD 80 GB, đồ họa Intel HD Graphics 4000 dung lượng 64 MB, kết nối Wi-Fi chuẩn N và Bluetooth 3.0 cho phép truyền tải âm thanh, 3 cổng USB 2.0, 2 cổng HDMI và cổng mạng LAN Gigabit, không có kết nối USB 3.0.

Thiết kế

Sản phẩm có kích thước 12 x 12 cm, cân nặng 512 gram, nhỏ gọn trong lòng bàn tay.

Thuộc dòng máy tính nhỏ gọn nên NUC được thiết kế giống một modem ADSL thường dùng trong gia đình, dễ dàng cầm bằng một tay. Toàn thân máy là sự kết hợp giữa nhựa và kim loại với lớp vỏ mặt trên và dưới bằng nhựa, khung viền bằng kim loại, mặt bên trong có thêm một lớp kim loại bảo vệ nên sản phẩm khá chắc chắn và gọn gàng.

Sản phẩm cho phép người dùng tháo rời mặt bên dưới để nâng cấp linh kiện bên trong. Có 4 khe cắm linh kiện dành cho người dùng sử dụng gồm: 2 khe cắm RAM, mỗi khe hỗ trợ tối đa 8 GB và 2 khe PCI mini-card dùng gắn ổ cứng chuẩn mini-SATA và Wi-Fi chuẩn N kết hợp Bluetooth. Do máy dùng bo mạch chủ Intel rút gọn, nên các khe cắm linh kiện đều nhỏ gọn và xếp chồng lên nhau. Ổ cứng của máy dùng chuẩn mini-SATA chưa phổ biến, nên dung lượng cũng không nhiều và giá cũng không rẻ.

Bo mạch chủ của Intel gọn nhỏ nên các khe linh kiện xếp chồng lên nhau, bên dưới là khe cắm RAM, bên trên là khe cắm Wi-Fi (nằm dưới), ổ cứng mini-SATA (nằm trên). Mặt sau lưng tích hợp bộ xử lý Intel Core i3 cùng tản nhiệt áp sáp vỏ nhựa.

Ngoài ra, thiết kế của máy đã loại bỏ nhiều kết nối được cho là ít sử dụng. Chẳng hạn, người dùng chỉ có thể kết nối với TV thông qua cổng HDMI thì âm thanh và hình ảnh mới truyền tải trực tiếp. Máy cũng không có ngõ cắm tín hiệu màn hình analog, không có tai nghe, ngõ cắm micro hoặc đầu đọc các loại thẻ nhớ…



Kèm theo là bộ sạc và phụ kiện giúp gắn máy trực tiếp lên tường, thuận tiện cho người dùng có nhu cầu trưng bày sản phẩm hoặc muốn thiết kế lắp đặt có tính thẩm mỹ cao.



Cài đặt



Máy không có đầu đọc đĩa quang, lại không tích hợp hệ điều hành nên người dùng khi sở hữu cần thực hiện các bước cài đặt hệ điều hành Windows qua kết nối USB. Có thể dùng đầu đọc đĩa quang kết nối qua cổng USB hoặc ổ cứng di động USB đã tích hợp hệ điều hành để cài đặt.



Thử nghiệm cài đặt Windows 7 64 bit qua kết nối USB mất khoảng 20 phút, nhưng phần trình điều kiển (driver) chưa nhận đầy đủ hình ảnh, âm thanh và mạng... Do vậy, người dùng cần phải chuẩn bị sẵn các trình điều kiển tải về qua trang web của nhà sản xuất. Bộ trình điều kiển có trên trang web của Intel với từ khóa Intel Next Unit of Computing Kits.



Sau khi cài đặt đầy đủ các trình điều khiển, máy vận hành ổn định, tốc độ khởi động rất nhanh, chỉ mất khoảng 8 giây từ khi nhấn nút nguồn là màn hình desktop đã hiển thị xong. Các thao tác lướt web, truy cập mạng xã hội, xem phim, nghe nhạc trực tuyến đều xử lý rất nhanh, không bị giật hình hoặc có hiện tượng ngập ngừng xảy ra.

Máy khá nóng, thử nghiệm vắt kiệt sức với công suất 100% nhiệt độ tăng hơn 85 độ C.

Tuy nhiên, máy chạy khá nóng. Nguyên nhân là do bo mạch chủ đã tích hợp bộ xử lý Core i3 giấu kín phía sau lưng, không thể tháo rời và toàn bộ hệ thống tản nhiệt của máy áp sát mặt trên của lớp vỏ nhựa. Tản nhiệt của máy, do đó, hoạt động theo cơ chế hơi thụ động, có quạt hút và truyền nhiệt trực tiếp lên lớp vỏ nhựa khá nhiều. Nếu đặt máy ở chế độ không tải, trong môi trường 27 độ C thì nhiệt độ của máy khoảng 60 độ C. Khi Số Hóa thử nghiệm vận hành cưỡng bức hoặc chạy liên tục trong vài giờ với 100% công suất thì nhiệt độ của máy có khi đạt từ 80 đến 85 độ C (quạt hút chỉ hoạt động khi nhiệt độ trên 80 độ C), toàn bộ mặt trên của máy tỏa nhiệt rất nhiều, về lâu dài có thể làm ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của máy.

Bài và ảnh: Anh Vũ