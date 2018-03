Đánh giá máy quét cầm tay Wolverine Pass200

Với người dùng gia đình không am hiểu nhiều về công nghệ khi cần quét hình ảnh trên album cũ hoặc sách báo tạp chí sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng loại máy quét lớn kết nối máy tính do nhiều thao tác, cài đặt phần mềm phức tạp, thời gian nạp và quét hình ảnh lâu… Do vậy máy quét cầm tay Wolverine Pass200 được nhà sản xuất cải tiến và nâng cấp từ phiên bản cũ trước đó đã khắc phục được những nhược điểm nêu trên.

Tổng quan

Máy được thiết kế thon gọn nên dễ dàng sử dụng với một tay. Sản phẩm có lớp vỏ ngoài bằng nhựa có màu xanh lá làm chủ đạo, phần tay cầm cũng là nơi đặt 2 pin tiểu AA bên trong. Mặt trên của máy gồm 3 phím điều khiển đơn giản là: phím chọn độ phân giải từ 300 dpi đến 600 dpi, phím chọn lựa chế độ quét màu hoặc trắng đen và phím thực hiện quét kết hợp chức năng tắt/mở nguồn.

Cạnh bên trái có khe cắm thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ Micro-SD đến 32GB, ngõ cắm Mini USB và 2 nút dấu bên trong để chỉnh thời gian, ngày tháng và định dạng cho thẻ nhớ. Phần cạnh bên phải và 2 đầu còn lại không có thêm chức năng hoặc ngõ cắm nào khác. Mặt dưới là đèn quét ảnh đặt ở giữa, có kính trong suốt bảo vệ phía ngoài, 2 bên hông là hệ thống con lăn bằng cao su đặt song song giúp rê trên mặt phẳng thuận tiện.

Khi sử dụng, người dùng chỉ cần bấm nút quét ảnh rồi cầm máy rê từ từ theo chiều dài mặt phẳng cần quét.

Chẳng hạn đặt sách báo tạp chí trên mặt bàn, bấm quét ảnh rồi kéo máy theo chiều ngang từ trái qua phải hoặc từ trên xuống thì tự động hình ảnh sẽ được lưu vào máy quét.

Những ưu điểm

Thực tế sử dụng, máy chạy ổn định, êm ái không phát ra tiếng ồn như các loại máy quét lớn, không mất thời gian khởi động để nạp phần mềm. Chức năng thao tác trên máy cũng đơn giản, chỉ cần chọn độ phân giải từ 300 dpi đến 600 dpi hoặc chọn chế độ màu thành trắng đen và bấm nút quét ảnh rồi kéo rê là hoàn tất.

So với phiên bản cũ Pass100 trước đây, máy được cải tiến, nâng cấp từ 1 thành 2 hệ thống con lăn cao su nằm dưới máy nên dễ dàng di chuyển kéo rê trên mặt phẳng không bị trượt khi quét ảnh. Do máy dùng thẻ nhớ loại Micro SD nên rất dễ dàng tháo lắp, hỗ trợ tối đa đến 32GB và có cổng mini USB hỗ trợ cả hai hệ điều hành Windows hoặc Mac khi cần sao chép hình ảnh vào máy tính.

Đối với kích thước và dung lượng của hình ảnh quét, máy có thể lưu vào bộ nhớ tập tin ảnh như sau:

- Nếu đặt máy ở mức 300 dpi, ảnh màu, độ phân giải hỗ trợ tối đa mà máy quét có thể thực hiện là: 2560 x 15872 pixels, tương ứng một hình ảnh có kích thước 22 cm x 140 cm, dung lượng ảnh dao động từ 3MB đến 5MB/ảnh, nếu quét trắng đen thì dung lượng ảnh thấp hơn, chỉ khoảng 1/3 dung lượng nêu trên.

- Nếu đặt máy ở mức 600 dpi, ảnh màu, độ phân giải tối đa là 5120 x 15872 pixels, tương ứng hình ảnh có kích thước là 22 cm x 70 cm. Dung lượng ảnh dao động từ 7 MB đến 9 MB/ảnh.

Như vậy với một thẻ nhớ dung lượng 1GB, máy có thể quét và lưu trữ được khoảng 200 tấm ảnh tùy theo độ phân giải. Máy chỉ sử dụng loại pin tiểu AA chuyên dùng như pin sạc hoặc pin Alkaline (còn gọi là pin kiềm) tương ứng từ 50 – 100 lần quét ảnh liên tục, không sử dụng được loại pin tiểu phổ thông giá rẻ (loại pin carbon kẽm).

Ngoài ra, do sử dụng máy theo kiểu rê ngang, quét dọc nên không “ngán” các loại mặt phẳng nào, chỉ cần đạt được độ bằng phẳng vừa đủ để “bánh xe” con lăn cao su ở mặt dưới chạy qua, không vướng víu là máy có thể quét và lưu giữ được hình ảnh vào thẻ nhớ. Chẳng hạn, Testlab cho thử nghiệm máy quét qua bề mặt bàn phím máy tính xách tay, máy cũng lưu giữ được ảnh quét, tỉ lệ đạt 90% so với hình thật. Một thử nghiệm khác khó hơn là cho máy quét chạy ngang qua màn hình máy vi tính đang hoạt động thì máy vẫn lưu giữ được hình ảnh tuy nhiên nét thì rõ nhưng màu sắc thì bị nhiễu chỉ đạt 70% so với hình thật.

Mặt khác, nhà sản xuất còn hỗ trợ cho máy quét phần mềm miễn phí nhận dạng chữ in sau khi quét ảnh. Để tải phần mềm người dùng truy cập vào trang web http://www.wolverinedata.com/index.php/site/pages/support/ để tải về phần mềm nhận dạng chữ in đa ngôn ngữ NimoDoc Lite (dung lượng 134MB) nhưng chưa có hỗ trợ nhận dạng tiếng Việt.

… và khuyết điểm

Do máy được thiết kế di động gọn nhẹ, nên chất lượng độ phân giải khi quét ảnh bị giới hạn ở mức 600 dpi. Trong khi đó, cùng sản phẩm tương tự của nhà sản xuất khác là Vupoint MagicWand có thể đạt đến 900 dpi.

Khi sử dụng quét ảnh, thao tác quét phải kéo rê từ từ, nếu kéo quá nhanh thì máy sẽ báo lỗi, nếu gặp mặt phẳng ghồ ghề, con lăn chạy không êm, thao tác kéo rê ngập ngừng thì hình ảnh quét thu được sẽ có hiện tượng chồng ảnh. Testlab thử nghiệm quét hình ảnh ở hai tạp chí đặt nối đuôi nhau, khi máy quét chạy hết chiều dài tạp chí thứ nhất và bị mắc kẹt không thể di chuyển qua tạp chí thứ hai, nhấc máy lên di chuyển qua thì hình ảnh quét tự động báo lỗi, ngưng quét tiếp.

Máy có thiết kế vỏ nhựa bao bọc sản phẩm và bị giới hạn ở 2 đầu bằng kí hiệu (thụt vào khoảng 1,5 cm) nên khi quét sách nhiều trang hoặc tạp chí khổ lớn có thể bị mất ở phần biên ở hai bên.

Trước khi quét lần đầu tiên nên thực hiện thao tác định dạng thẻ nhớ thì hình ảnh quét thu vào thẻ mới đạt chuẩn từ 5 MB đến 9 MB, nếu không định dạng thẻ thì máy chỉ lưu trữ hình ảnh với dung lượng vài trăm KB tối đa.

Máy bị phụ thuộc vào pin tiểu AA, nếu lỡ tay tháo pin ra thì không tự động lưu nhớ ngày tháng hoặc phải chỉnh lại độ phân giải đang có nhu cầu sử dụng nếu không mặc định của máy đưa về thời điểm ngày tháng của năm 2009.

Kết luận

Nhìn chung, máy quét ảnh cầm tay Wolverine Pass200 hữu dụng với người dùng có nhu cầu, đặc biệt là khi cần quét ảnh nhanh, riêng tư thì máy đáp ứng tốt bởi không tạo ra âm thanh. Nhờ hệ thống hai con lăn cân bằng hai bên nên máy chạy tốt trên mọi mặt phẳng, hỗ trợ cả 2 hệ điều hành Windows và Mac để chuyển hình ảnh, có ứng dụng nhận dạng chữ in miễn phí do nhà sản xuất.

Tuy nhiên máy lệ thuộc vào “sức mạnh” của pin khá nhiều nên khi có nhu cầu sử dụng cần trang bị một cặp pin tiểu AA loại sạc, loại pin kềm khó lòng đáp ứng trong vài giờ sử dụng liên tục. Ngoài ra, máy không có bộ nhớ lưu thời gian và tùy chọn chức năng bên trong, bị giới hạn chiều ngang 2 đầu của máy quét nên khi gặp sách to, hoặc tạp chí lớn thì khó xoay xở để quét hết phần biên.