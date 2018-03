Đánh giá máy in không dây đa chức năng Canon Pixma MG3170

MG3170 có ba màu sắc trẻ trung.

MG3170 hướng tới người dùng cá nhân trong gia đình hoặc các doanh nghiệp nhỏ với ưu thế về kiểu dáng gọn nhẹ và đặc biệt là có tới ba màu sắc để lựa chọn. Sản phẩm này cũng đi theo xu hướng kết nối di động với Wi-Fi tích hợp nhằm kết nối với các máy tính trong mạng nội bộ mà không cần dây dẫn cũng như in hoặc lấy ảnh scan trực tiếp từ các thiết bị di động mà không khó khăn trong khâu cài đặt.

Canon Pixma MG3170 có thể in đen trắng hoặc in màu, scan và photo văn bản kích thước tối đa A4 và hiện có giá tham khảo là 2,9 triệu đồng.

Ba màu sắc lựa chọn của MG3170.

Chiếc máy in mới của Canon có kích thước khá nhỏ gọn 449 x 304 x 152 mm và cân nặng 5,5 kg phù hợp để cạnh máy tính trên bàn mà không gây ảnh hưởng lớn tới không gian làm việc của người sử dụng. Máy được Canon tung ra thị trường với ba màu sắc khác nhau bao gồm đỏ, trắng và đen và là một trong số rất ít các mẫu máy in trên thị trường đa dạng về màu sắc để lựa chọn.

Thiết kế gọn nhẹ dễ bố trí trên bàn làm việc.

Phiên bản được thử nghiệm có màu đỏ phù hợp với nữ giới. Tuy nhiên, người dùng cũng cần cẩn thận trong việc sử dụng bởi máy khá dễ bị xước nhỏ trên bề mặt vỏ nhựa bóng cũng như bám dính vân tay (màu đen sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn). Thiết kế của máy khá gọn với khay giấy đôi ở phía trước có thể gập gọn khi không sử dụng trong khi phía sau chỉ có duy nhất cáp kết nối và dây nguồn. Phía trên bề mặt cũng được chia phần lớn cho phần scan trong khi bảng điều khiển nằm gọn gàng bên trái.

Phía trên với phần để tài liệu scan và photocopy.

Canon bố trí cả hai khay giấy nhận và ra đều ở mặt trước của máy với số giấy có thể để tối đa ở khay là khoảng 100 tờ A4 thông thường. Với loại giấy có độ phân giải cao như HR-101N thì số lượng này giảm xuống 80 tờ. Các loại giấy in ảnh platin chuyên nghiệp số lượng cũng giảm còn 20 tờ với khổ 4 x 6 inch và 10 với giấy 8 x 10 inch. Một điểm thú vị là với chế độ in hai mặt, máy có thể tự động đảo mặt giấy khi in xong mặt thứ nhất thay vì phải làm thủ công.

Các phím điều chỉnh đơn giản tối đa.

Đèn báo tín hiệu Wi-Fi.

Với bảng điều khiển đơn giản tối đa, người dùng sẽ dễ dàng sử dụng hơn nhưng sẽ gây ra một khiếm khuyến nhỏ với lần cài đặt kết nối Wi-Fi đầu tiên. Khi bắt đầu sử dụng với một mạng Wi-Fi mới hoặc đơn giản là mạng đang sử dụng đổi mật khẩu, người dùng cần cài đặt phần mềm của Canon sau đó tiến hành các bước cài đặt để máy in có thể truy nhập. Ở các công đoạn đầu tiên này, máy tính cần phải được kết nối bằng dây, sau đó mới có thể sử dụng kết nối không dây thông thường. Đối với những người dùng chỉ yêu cầu kết nối dây thì máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows 8 cũng như Mac OS X 10.7 trở lên có thể nhận dạng thiết bị và hoạt động ngay.

Khay mực với hai hộp dễ thay thế với nắp mở ngay phía trước.

Tính năng in không dây của máy thực sự gây được những ấn tượng tốt. Với mức giá dưới 3 triệu đồng, việc có thêm kết nối Wi-Fi đã giúp người dùng chỉ cần cài thêm phần mềm nhỏ vào điện thoại di động hoặc máy tính bảng do Canon phát hành là có thể in trực tiếp. Thử nghiệm với một số mẫu Android và iOS mới, các model này thậm chí có thể nhận dạng thiết bị và in ngay mà không cần cài đặt thêm phần mềm. Duy nhất một điều kiện là tất cả đang cùng truy cập vào một mạng Wi-Fi.

Tốc độ in qua mạng còn phụ thuộc vào tốc độ mà bộ phát Wi-Fi hỗ trợ cũng như lưu lượng sử dụng các máy trong gia đình. Tuy nhiên, các thử nghiệm cho thấy tốc độ in qua kết nối này và USB 2.0 thông thường không có sự khác biệt quá lớn trong khi các máy trong mạng cùng có thể sử dụng mà không cần một máy chính luôn bật như các loại máy in cũ trước đây.

Duy nhất một hộp mực màu CL-741.

Canon Pixma MG3170 có thể in ảnh với độ phân giải tối đa được hỗ trợ là 4.800 x 1.200 dpi, sao chụp tài liệu và hình ảnh (scan) với độ phân giải quang học là 2.400 x 1.200 dpi. Do ở dòng máy tin tầm trung nên sản phẩm cũng chỉ sử dụng hai hộp mực là đen PG-740 và mực màu CL-741 cho phép tiết kiệm chi phí đầu tư hơn nhưng chất lượng ảnh in màu sẽ kém hơn so với các loại máy in phun sử dụng hệ thống 4 hoặc 5 hộp mực.

Tuấn Lê