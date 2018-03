Đánh giá máy in đa chức năng Fuji Xerox WorkCentre 3210

Máy in đa chức năng WorkCentre 3210 thuộc dòng máy in laser hỗ trợ khổ giấy tối đa A4. Bên cạnh khả năng in ấn truyền thống, Fuji Xerox WorkCentre 3210 còn có thêm chức năng quét, sao chụp và fax chuyên nghiệp. Theo hãng Fuji Xerox, mẫu máy đa năng này đủ khả năng đáp ứng công suất in đến 30.000 trang/tháng cho văn phòng.

Thiết kế, tính năng

Máy có thiết kế vuông vắn và nặng đến 13,8kg, vỏ ngoài có màu trắng sữa truyền thống của Fuji Xerox.

WorkCentre 3210 có khay nạp giấy chính dạng hộc kéo với sức chứa 250 tờ. Ngoài ra, Fuji Xerox cũng cho phép gắn thêm một khay giấy 250 tờ (mua riêng) vào máy in WorkCentre 3210, nhằm tăng tổng sức chứa của máy lên đến 500 tờ.

Khay phụ nạp tay 1 tờ dạng nắp bật mặt trước của máy.

Khay giấy ra dạng hộc nằm kín đáo ở ngay phía trên, chứa được 150 tờ.

Khoang chứa hộp mực nằm phía trước, giúp người dùng dễ dàng thay thế khi hết mực.

Phía trước máy còn có cổng USB cho phép người dùng in trực tiếp từ bút lưu trữ USB, hay cũng có thể quét và lưu vào bút USB.

Bảng điều khiển của WorkCentre 3210 nằm trải dài theo bề ngang của máy với màn hình LCD đơn sắc, các phím số và phím chức năng được bố trí trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác các chức năng quét, sao chụp và fax từ máy in mà không cần máy tính. Đặc biệt hơn, nút điều hướng còn được thiết kế với đường viền đèn xanh ấn tượng, hoàn toàn khác với vẻ khô khan của các máy in truyền thống trước đây giúp tạo thêm cảm hứng trong công việc.

Mặt trên của máy là khay nạp tài liệu tự động 50 tờ phục vụ các chức năng quét, sao chụp và fax.

Và khay kính phẳng để quét, sao chụp tài liệu dạng sách.

Ngoài cổng USB phía sau để kết nối với máy tính, WorkCentre 3210 còn trang bị cổng ethernet cho phép chia sẻ các chức năng cho người dùng trong mạng và 2 cổng tín hiệu điện thoại vào/ra cho chức năng fax.

Người dùng có thể nâng cấp bộ nhớ mở rộng cho máy nhờ khoang lắp bên hông.

Nút nguồn nằm bên hông giúp người dùng dễ dàng thao tác hơn.

Xem tiếp trang 2