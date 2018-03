Đánh giá máy in đa chức năng Canon Pixma MG3170

Canon Pixma MG3170 thuộc dòng máy in phun đa chức năng dành cho văn phòng và gia đình. Ngoài chức năng chính là in màu, máy còn có khả năng quét và sao chụp tài liệu đen trắng lẫn hình ảnh màu. Với khả năng đảo giấy in 2 mặt tự động cùng tính năng kết nối Wi-Fi, máy in MG3170 sẽ giúp bạn có thể thực hiện công tác in ấn thường ngày một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất.

Thiết kế của máy khá giống với đa số các mẫu máy in phun dòng Pixma MG trước đây của Canon. Phiên bản thử nghiệm tại Test Lab có vỏ ngoài tông màu trắng sữa bóng loáng nhưng dễ trầy xước và bám dấu tay. Pixma MG3170 hỗ trợ khổ giấy tối đa A4 với khay nạp giấy và khay đón giấy đều nằm ở phía trước. Cả hai khay này đều thuộc dạng nắp bật, có thể gập lại gọn gàng phía trước máy khi không sử dụng. Khay nạp giấy của máy có sức chứa tối đa 100 tờ loại giấy in thông thường với định lượng từ 64-105g/m2, ngoài ra máy cũng hỗ trợ các loại giấy in ảnh chuyên dụng của Canon với định lượng lên đến 300g/m2.

Máy trang bị khay quét kính phẳng nằm ở mặt trên phục vụ cho chức năng quét, sao chụp và cũng hỗ trợ khổ giấy A4 tối đa. Tuy nhiên, do không có khay nạp tài liệu tự động ADF (automatic document feeder) nên khi cần quét hay sao chụp xấp tài liệu nhiều tờ thì bạn phải mất nhiều thao tác để thực hiện.

Máy in Canon Pixma MG3170 cung cấp chức năng in ấn, quét và sao chụp đen trắng lẫn màu, hỗ trợ tối đa khổ giấy A4.

Ưu điểm: - Thiết kế đẹp. - Chất lượng in, quét và sao chụp tốt. - Sử dụng hệ thống 2 hộp mực tiện lợi và tiết kiệm chi phí. Khuyết điểm: - Tốc độ in chậm - Không có chức năng fax - Không có khay ADF

Canon Pixma MG3170 hỗ trợ in với độ phân giải tối đa 4800 x 1200 dpi, trong khi tính năng quét có độ phân giải quang học lên đến 2400 x 1200 dpi. Ngoài ra, máy còn cho phép sao chụp tài liệu và hình ảnh với hai chế độ đen trắng và màu. Máy sử dụng hệ thống chỉ có hai hộp mực, gồm mực đen PG-740 và mực màu CL-741. Thiết kế này giúp Canon Pixma MG3170 vượt trội về khả năng tiết kiệm chi phí đầu tư cho mực in hơn so với các mẫu máy in phun sử dụng hệ thống 4 hay 5 hộp mực.

Trình điều khiển của máy in Pixma MG3170 tương thích với các hệ điều hành Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.4 trở lên... Máy hỗ trợ 3 chế độ in gồm in nhanh (Fast), tiêu chuẩn (Standard) và chất lượng cao (High).

Ngoài khả năng kết nối trực tiếp với máy tính qua cổng USB 2.0 thông dụng, mẫu máy in mới của Canon còn trang bị khả năng kết nối mạng Wi-Fi. Tính năng này rất hữu ích để bạn có thể in ấn tài liệu, hình ảnh từ máy tính xách tay, điện thoại hay máy tính bảng qua mạng không dây. Quá trình cài đặt máy in với mạng Wi-Fi cũng khá dễ dàng. Thử nghiệm in ảnh từ iPhone 3Gs, Test Lab nhận thấy tính năng này thực sự dễ dùng, không yêu cầu cài đặt bất kỳ trình điều khiển hay phần mềm nào mà người dùng vẫn có thể tức thì in ảnh qua máy in.

Ngoài chức năng in ấn thông thường, máy in Canon Pixma MG3170 còn hỗ trợ in qua mạng không dây.

Nhìn chung, chất lượng in văn bản đen trắng, đồ họa và ảnh màu của mẫu máy này khá tốt. Về tốc độ in, máy chỉ đạt kết quả in được 5 trang văn bản đen trắng ở chế độ Fast trong vòng một phút. Trong khi đó, thử nghiệm in một trang văn bản đen trắng đơn giản ở mức chất lượng in Fast thấp nhất, máy mất khoảng 10 giây để hoàn thành, chất lượng chữ rõ ràng nhưng nét chữ còn hơi mảnh, nhạt và viền chữ còn hơi bị răng cưa (tuy nhiên đây cũng là một đặc điểm thường thấy ở dòng máy in phun). Chuyển sang in ở hai chế độ cao hơn là Standard và High, hiện tượng răng cưa biên chữ có phần được khắc phục, nét chữ đậm hơn, nhưng bù lại máy phải mất khá nhiều thời gian hơn để hoàn thành, lần lượt là 11 giây và 37 giây. Do vậy, với các dạng tài liệu có tính tham khảo mà không chú trọng nhiều đến chất lượng, người dùng nên chọn chế độ Fast để in nhằm tiết kiệm thời gian cũng như mực in. Chức năng in 2 mặt tự động cũng được máy hoàn thành khá tốt, mất khoảng 23 giây để in 1 tờ văn bản đen trắng ở chế độ Fast.

Bảng biểu màu in ở 3 chế độ có chất lượng và thời gian in khác biệt lớn. Trong đó, bản in ở chế độ Fast cho màu sắc còn hơi nhạt và bị hạt nhiều, nét còn bị "gãy". Ở chế độ này, MG3170 mất khoảng 16 giây để hoàn thành. Chất lượng dần được cải thiện ở chế độ Standard và High, nhưng thời gian in có sự chênh lệch lớn, tương ứng là 24 giây và 1 phút 21 giây. Bảng biểu in ở chế độ Standard có chất lượng tương đối tốt, màu sắc tươi nhưng nhìn kỹ vẫn còn bị sọc ở các vùng màu. Trong khi đó, bản in ở chế độ High có chất lượng rất xuất sắc, màu đậm và mịn hơn, các nét đồ họa đều và liền lạc hơn. Theo Test Lab nhận thấy, với các bản in bảng biểu đồ họa màu không cần thiết đến mức quá chuyên nghiệp thì tùy chọn in bằng chế độ Standard là một lựa chọn thích hợp cả về chất lượng lẫn thời gian.

Bảng biểu màu in ở 3 chế độ có chất lượng và thời gian in khác biệt lớn.

Trong thử nghiệm in ảnh màu bằng loại giấy in Semi Glossy SG-201 do Canon cung cấp, hầu hết ảnh in màu bằng chế độ High cao nhất đều được nhóm thử nghiệm đánh giá cao. Chất lượng ảnh in rất xuất sắc, thể hiện rõ ràng các chi tiết, màu sắc tươi và tự nhiên. Để có được chất lượng bản in màu tốt như vậy, Pixma MG3170 phải mất 1 phút 39 giây để cho ra một ảnh 10 x 15 cm. Dù sao, phải hy sinh thời gian chờ đợi lâu nhưng kết quả sẽ có được một bức ảnh đẹp thì hầu hết người dùng đều có thể chấp nhận được.

Ảnh in màu bằng chế độ High có chất lượng in xuất sắc.

Thử qua chức năng sao chụp, Test Lab nhận thấy Pixma MG3170 đáp ứng tốt nhu cầu sao chụp cơ bản cho văn phòng lẫn gia đình. Máy cho phép người dùng lựa chọn hai chế độ đen trắng và màu đơn giản ngay từ bảng điều khiển của máy. Bản sao văn bản từ mẫu máy này cho chất lượng khá với chữ rõ ràng, đều nét; trong khi ảnh màu sao chụp có chất lượng gần như tương đương bản gốc, màu sắc đẹp, còn xuất hiện tình trạng bị sọc ở một số vùng màu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chung. So với các mẫu máy in đa năng khác, Canon Pixma MG3170 có tốc độ sao chụp nhanh, tương đương 10 giây cho bản sao văn bản đen trắng và 41 giây cho bản sao ảnh màu.

Mẫu máy in đa năng này cũng hỗ trợ chức năng quét tài liệu và hình ảnh. Phần mềm Canon MP Navigator đi kèm cho phép quét với độ phân giải tối đa lên đến 600 dpi. Chất lượng bản quét của MG3170 tốt, văn bản rõ ràng, hình ảnh thể hiện đầy đủ chi tiết, màu sắc trung thực. Tốc độ quét của máy cũng khá nhanh, trong đó văn bản đen trắng quét ở độ phân giải chuẩn 200 dpi mất 11 giây, còn ảnh màu 10 x 15 cm và ảnh A4 quét ở độ phân giải tối đa 600 dpi mất lần lượt 18 giây và 42 giây.

Bảng kết quả thử nghiệm thời gian in.

Bảng kết quả thử nghiệm thời gian sao chụp.

Bảng kết quả thử nghiệm thời gian quét.

Các thông số chính:

- Chức năng chính: in, quét và sao chụp

- Khổ giấy tối đa: A4

- Độ phân giải in tối đa: 4800 x 1200 dpi

- Độ phân giải quét tối đa: 2400 x 1200 dpi

- Khay giấy chính: 100 tờ

- Khay quét: Khay kính phẳng

- Số hộp mực: 2 hộp (đen và màu)

- Dài: 449mm; Rộng: 304mm; Cao: 152mm: Nặng: 5,5kg

Giá tham khảo: 2.910.000 đồng

Hình ảnh chi tiết thiết kế của máy in Canon Pixma MG3170:

Máy in Canon Pixma MG3170 có kích thước 449 x 304 x 152mm, nặng khoảng 5,5kg.

Máy trang bị khay nạp giấy và khay đón giấy dạng nắp bật ở phía trước.

Màn hình hiển thị và toàn bộ các nút điều khiển tập trung ở mặt trên máy.

Khay kính phẳng khổ giấy tối đa A4 phục vụ cho việc quét và sao chụp.