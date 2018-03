Đánh giá máy in đa chức năng Brother MFC-J220

Thiết kế

MFC J220 được thiết kế gọn gàng và hài hòa. Máy có lớp màu đen sáng bóng và các góc cạnh được bo tròn. Với kích thước 391x150x368mm, nặng 6,8kg, chiếc máy in này phù hợp không gian nhỏ để bạn làm việc tại nhà.

Thiết kế gọn gàng phù hợp với gia đình.

Màn hình 1,9inch LCD hỗ trợ trực quan được đặt giữa bảng điều khiển, cho phép bạn xem, lựa chọn ảnh trước khi bấm nút Start.

Thiết bị hỗ trợ đầu đọc thẻ nhớ SD đặt phía trước, khá tiện lợi cho những người có nhu cầu in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ mà không phải thông qua máy tính.

Máy có hệ thống cung cấp giấy kín giúp bảo vệ giấy không bị bụi bám, giữ sạch các chi tiết bên trong và giảm độ ồn. Khay đựng giấy có thể chứa được 100 tờ, gọn gàng dễ sắp xếp giấy.

Khay giấy nhựa và được đậy kín chống bụi tốt.

Ngoài ra, MFC J220 hoạt động độc lập thông qua một line điện thoại và một line kết nối với modem 14,4Kbps. Cổng USB2.0 có vị trí khá phức tạp, ở sâu trong lòng máy. Khe nạp mực được thiết kế đặt mặt trước, nhỏ gọn và dễ dàng sử dụng.

Hộp mực đặt ở mặt trước, nhỏ gọn và dễ dàng trong việc thay mực.

Cổng USB2.0 đặt sâu trong lòng máy.

Toàn cảnh máy Brother MFC-J220.

Máy in đa chức năng

Ưu điểm: In ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ. Chất lượng bản in tốt. Nhược điểm: Không có kết nối Internet, Wi-Fi.

Năng suất cao nhờ hoạt động 4 trong 1 chính là điểm sáng của thiết bị. Bạn có thể in, sao chụp, scan và fax tiện lợi, dễ dàng và tốc độ mà không cần những loại máy khác.

Chế độ in ấn

In đen trắng và in văn bản kèm hình ảnh có tốc độ trung bình 17"/trang.Chất lượng bản in thu được khá tốt. Bản in màu màu sắc hơi nhạt, những hình ảnh đi kèm nổi hạt khá nhiều,không thực sự mịn màng. Màu đen khi in màu mờ hơn so với in đen trắng, độ chênh lệch đậm nhạt tương đối đáng kể.

Màu đen khi in màu và khi in đen trắng.

Máy in đa chức năng Brother MFC-J220 Công nghệ : In phun. Độ phân giải tối đa: 6000 x 1200 dpi. Tốc độ in đen trắng: 33ppm, màu: 27ppm. Mực in: 4 hộp LC61-BK black, LC61-C cyan, LC61-M magenta, LC61-Y yellow. Hiệu suất: ~450 trang Đen trắng; ~325 trang in màu. Giá: 2.000.000 đồng - 3.000.000 đồng

Testlap sử dụng giấy in ảnh Premium Plus Glossy thử nghiệm in ảnh qua các kích thước khác nhau: 8x10inch, 4x6inch và A4.

Tốc độ in màu khá tốt, tuy nhiên chất lượng ảnh khi in tại chế độ in Plain Page chưa đạt yêu cầu, nhất là trên giấy ảnh xuất hiện các đường vân, ảnh in bị nổi nhiều hạt, màu sắc hơi mờ nhạt.

Tại chế độ in Photo và Highest, chất lượng ảnh đạt được rất tốt, sự khác biệt của 2 chế độ này không khác là bao nhiêu, quan sát kĩ mới cho thấy Highest cho độ sắc nét rất cao, các chi tiết nhỏ hiện thị tốt hơn chế độ Photo. Màu sắc cũng như độ mịn của ảnh không khác biệt so với một chiếc máy in ảnh chuyên dụng.

Chất lượng in này thỏa mãn được các cá nhân có nhu cầu in ảnh. Hạn chế khi sử dụng chế độ này là tốc độ khá thấp hơn 3 phút của chế độ Photo và 9 phút dành cho Highest để có một bức ảnh kích thước A4 và phải tiêu tốn tương đối lượng mực cho 1 lần in.

Ảnh in từ máy MFC-J220 với chế độ Plain Page và ảnh gốc.(Nhấp chuột vào ảnh để xem rõ hơn)

Chất lượng in ảnh của Brother MFC-J220 ở 2 chế độ Photo và Hightest không khác biệt nhiều.(Nhấp chuột vào ảnh để xem rõ hơn)

Tuy vậy, khi để máy 1 ngày không sử dụng, lần in màu đầu tiên bị nhòe và giấy in không ăn mực. Do đó, nếu lâu ngày không sử dụng, bạn nên in thử bằng lệnh Test print trong Ink management trên bảng điều khiển của máy trước khi đưa vào hoạt động.

Chế độ in ảnh trực tiếp từ thẻ nhớ cũng rất tiện lợi, tuy nhiên người dùng khá khó khăn trong việc lựa chọn hình ảnh bởi kích thước màn mình trên máy in chỉ có 1,9inch, và chất lượng hình ảnh cũng không cao.

Bảng thống kê tốc độ in của MFC-J220

Chức năng Scan

Bộ cảm biến: Contact Image Sensor (CIS) Độ phân giải: 1200 x 2400dpi Định dạng file xuất: TIFF, JPEG, BMP, MAX, HTM, PCX, DCX, PNG, FPX ,PDF Chế độ Scan : Scan to e-mail, scan to image, scan to ORC, scan to file

Scan văn bản với tính năng nhận dạng ký tự quang học OCR cho tốc độ 11s/trang nhưng khả năng nhận dạng tiếng Việt còn nhiều hạn chế.

Scan văn bản thành dạng ảnh tốc độ khoảng 12"/trang với chất lượng 300x300dpi, 24bitcolour, kích thước Letter A8 (215,9x279,4mm). Kết quả có chất lượng trung bình, màu đen lên tốt nhưng chữ bị đứt gãy, răng cưa và không tròn nét.

Scan văn bản với chất lượng cao nhất 1200x1200dpi cho thấy tốc độ scan cũng khá tốt: 40"/trang. Độ sắc nét cao hơn hẳn, tuy nhiên vẫn không thể giải quyết được tình trạng chữ bị răng cưa.

Chất lượng quét của máy Brother MFC-J220 ở 2 độ phân giải. (Nhấp chuột vào ảnh để xem rõ hơn)

Scan ảnh cho chất lượng màu sắc khá tốt. Tại chế độ mặc định của máy, độ phân giải 300x300dpi với tốc độ 15"/ảnh, tại độ phân giải 1200x1200dpi, tốc độ scan tương đối chậm: 180"/ảnh.

Cận cảnh crop 100% có thể thấy sự khác biệt về chất lượng bản scan thu được.

Chức năng sao chép

Máy cũng hỗ trợ chức năng sao chụp với độ phân giải tối đa 1200 x 1200 dpi cho các bản in đen trắng, và 600x1200dpi cho các bản in màu

Tốc độ copy của MFC-J220 tại chế độ mặc định.

Chất lượng bản in màu sau khi sao chép giảm khá nhiều so với bản gốc, và ở bản in đen trắng thì chất lượng cũng tương đối ổn định.

Chức năng Fax

Với bộ nhớ 170 trang, thiết bị có thể gửi và nhận tài liệu mà không cần kết nối máy tính. Tại tốc độ 14.4 Kbps, chức năng fax được chuyên biệt hóa với chế độ DRD(distinctive ring detection) nhận dạng âm báo có fax tới. Giao diện TAD(telephone answering devices) ngoài giúp để lại tin nhắn tự động, hiện số gọi đến, truyền tin tới 90 địa điểm khác nhau. Ngoài ra, máy tự động scan tài liệu khi đang gửi hoặc nhận fax.