Đánh giá máy in Canon Pixma E600

Canon Pixma E600.

E600 là phiên bản nâng cấp của E500 với một số tính năng mới nhưng đi kèm là thân hình cũng lớn hơn và chiếm diện tích hơn so với người tiền nhiệm. Ngoài tính năng in, quét và copy sao lưu văn bản như E500, phiên bản mới còn tích hợp thêm máy fax, phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn các sản phẩm đa năng. Ngoài ra, máy cũng có thể phục vụ nhu cầu trong gia đình với việc in các đoạn phim Full HD cùng nhiều hiệu ứng hình ảnh thú vị.

Máy có giá bán tham khảo tại thị trường Việt Nam là 3,5 triệu đồng.

Giống như phiên bản thấp hơn, Canon Pixma E600 cũng chỉ sử dụng hai ống mực, một là loại đen trắng cho photo và in văn bản thông thương và một cho in màu bao gồm PG-88, CL-98. Độ phân giải in tối đa 4.800 x 1.200 dpi, độ phân giải quét hình (scan) là 1.200 x 2.400 dpi. Máy cũng có thể quét cho ra hình ảnh màu.

Dưới đây là một số tổng hợp, đánh giá chi tiết về mẫu này (nhấp vào từng phần để xem chi tiết).

Đánh giá chung.

Ưu điểm - Chất lượng bản in tốt

- Đa tính năng với in, scan, sao chép và cả máy fax.

- Dễ sử dụng. Nhược điểm - Máy hơi to, nặng

- Hoạt động khi scan, copy gây ồn. Chấm điểm sản phẩm

Tuấn Lê