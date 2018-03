Đánh giá máy in ảnh mini Canon Selphy CP810

Thiết kế

Ấn tượng đầu tiên của Test Lab đối với máy in ảnh di động Canon Selphy CP810 là máy có kích thước rất nhỏ gọn. Với kích thước 178 x 127 x 60,5mm và cân nặng chỉ 810g (không tính các khay giấy và cuộn mực), chiếc máy in này có thể bỏ vừa vặn vào túi xách để mang theo bên mình. Máy có vỏ ngoài toàn bộ màu trắng sữa bóng loáng nhưng cũng dễ trầy xước, đặc biệt là phần nắp bật phía trước.

Khi cần in ảnh, bạn phải gắn khay nạp giấy phía trước và khay chống bụi phía sau. Lúc này, tổng chiều sâu mà bạn cần phải bố trí đặt máy lên đến khoảng 50cm.

Khay nạp giấy đồng thời cũng là khay giấy ra thiết kế rất tiện lợi, hỗ trợ tối đa khổ giấy in ảnh 10 x 15 cm chuyên dụng của Canon cũng như các loại giấy in bưu thiếp (postcard), giấy nhãn dán (sticker)... Khay giấy này có sức chứa 18 tờ giấy in ảnh 10 x 15cm, có thể tháo lắp bằng tay dễ dàng.

Selphy CP810 sử dụng nguồn 24V với adapter đi kèm. Ngoài ra, Canon cũng cung cấp pin sạc rời (mua riêng) để bạn có thể sử dụng in ấn ở những nơi không có nguồn điện. Khay chống bụi phía sau để chứa ảnh in tạm thời trong quá trình in, cũng có thể tháo rời dễ dàng. Bạn có thể không cần sử dụng khay này mà máy vẫn có thể in bình thường. Tuy nhiên, do Selphy CP810 sử dụng cơ chế in 4 lượt với 4 màu in khác nhau cho mỗi lượt, sau khi in xong 1 màu giấy in sẽ tạm di chuyển ra phía sau để tiếp tục cuốn lại vào máy và in màu tiếp theo. Khi đó, trong quá trình in nếu môi trường có nhiều bụi sẽ dễ ảnh hưởng đến chất lượng bản in cũng như ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy in.

Màn hình LCD màu 2,7-inch có thể lật lên xuống 45 độ và dãy phím điều khiển ở mặt trên. Cạnh trước của máy có khe đọc thẻ CF và thẻ SD/MMC riêng biệt.

Cạnh phải của máy có lỗ khóa Kensington chống mất máy, cổng mini USB để kết nối với máy tính và cổng USB chuẩn A để kết nối với máy ảnh theo chuẩn PictBridge hay kết nối với thiết bị lưu trữ USB gắn ngoài. Canon Selphy CP810 chỉ hỗ trợ định dạng FAT hay exFAT đối với các thiết bị lưu trữ USB.

Canon Selphy CP810 sử dụng công nghệ in nhiệt thăng hoa (thermal dye sublimation) với mực in loại ribbon dạng cuộn, mỗi cuộn mực có thể in được 36 ảnh 10 x 15cm.

Chất lượng in

Được thiết kế với chức năng chính là in ảnh di động, máy in Canon Selphy CP810 có thể đọc và in định dạng tập tin ảnh JPEG từ các thiết bị lưu trữ như thẻ nhớ, máy ảnh và bút lưu trữ USB, giúp bạn có thể in ảnh mọi lúc mọi nơi mà không cần phải kết nối với máy tính.

Màn hình màu LCD 2,7-inch của máy chỉ đủ lớn để bạn xem và chọn hình ảnh. Tuy nhiên, mẫu máy in này lại không hỗ trợ chế độ xem ảnh ở dạng thumbnail (ảnh nhỏ) cho toàn bộ ảnh trong thiết bị lưu trữ. Thay vào đó, người dùng phải duyệt qua từng ảnh để chọn ra ảnh muốn in. Điều này gây nhiều bất tiện nếu bạn có một số lượng lớn ảnh lưu trong thiết bị lưu trữ và chỉ cần chọn một số ảnh để in.

Ngoài ra, Canon Selphy CP810 cũng cho phép thực hiện một số hiệu chỉnh cơ bản trước khi in như cắt cúp ảnh, chỉnh độ sáng, loại bỏ hiện tượng mắt đỏ, chèn ngày tháng vào ảnh, làm mịn da, đổi tông màu của ảnh... Máy cũng có chế độ Image Optimize giúp tự động tối ưu chất lượng ảnh in. Trình đơn tùy chọn của máy cũng cho phép bạn có thể nhanh chóng in khổ ảnh thẻ CMND hay hộ chiếu.

Thử nghiệm in với bộ kit giấy và mực in KP-108IN mà Canon cung cấp, Test Lab nhận thấy máy in Selphy CP810 cung cấp chất lượng ảnh in rất xuất sắc, không sử dụng các hiệu chỉnh chất lượng trên máy mà tông màu vẫn tươi, chi tiết rõ nét.

Canon Selphy CP810 sử dụng công nghệ in nhiệt với ribbon 4 màu Yellow (vàng), Magenta (hồng), Cyan (xanh) và cuối cùng là lớp phủ màu trắng. Lớp phủ này có tác dụng chống nước và chống phai màu theo thời gian rất hiệu quả. Test Lab cũng đã thử nghiệm cho nước lên bề mặt ảnh in từ Selphy CP810 và nhận thấy màu sắc hoàn toàn không bị lem hay phai.

Về tốc độ in, do sử dụng cơ chế in 4 lượt, Canon Selphy CP810 mất khoảng gần 1 phút để hoàn thành mỗi ảnh in kích thước 10 x 15cm, cũng không chậm hơn nhiều so với thời gian in của hầu hết các máy in ảnh sử dụng công nghệ in phun.

Ngoài khả năng in ảnh trực tiếp từ máy ảnh, thẻ nhớ và thiết bị lưu trữ USB, Selphy CP810 cũng có thể kết nối để in ảnh từ máy tính. Với tiện ích Selphy Photo Print đi kèm, Test Lab có thể dễ dàng chọn và in ảnh chỉ với 3 bước đơn gian, có nhiều kiểu mẫu độc đáo để tùy chọn, trong đó có cả kiểu in lịch (Calendar Print) và in hình thẻ (ID Photo Print) khá tiện lợi.

Theo Canon, máy in ảnh Selphy CP810 hiện được bán với giá 2,89 triệu đồng (đã bao gồm VAT), trong khi bộ kit KP-108IN gồm 3 cuộn mực in và 108 tờ giấy in ảnh khổ 10 x 15cm được bán với giá 590.000 đồng (đã bao gồm VAT). Với giá bộ kit giấy và mực in như vậy, tính ra mỗi ảnh in sẽ tốn khoảng 5.500 đồng. Mức giá này cao hơn so với chi phí rửa tại các tiệm ảnh. Tuy nhiên, nếu xét về chất lượng ảnh in cũng như khả năng di động thì mẫu máy in Canon Selphy CP810 vẫn là một giải pháp đáng để đầu tư.