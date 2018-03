Đánh giá card đồ họa AMD Radeon HD 7750

Thiết kế

Thiết kế mẫu Radeon HD 7750 mới dựa trên nền tảng bộ xử lý đồ họa (GPU) Radeon HD 7750 (tên mã Cape Verde Pro), sử dụng cùng kiến trúc đồ họa Graphics Core Next (GCN Architecture) như hai mẫu card đồ họa cao cấp Radeon HD 7970 và 7950.

So với kiến trúc đồ họa cũ VLIW4 của GPU Radeon HD 5700 và 6700 series (tên mã Juniper), kiến trúc GCN mới giúp cải thiện khả năng xử lý đa luồng của GPU, có thể tận dụng tốt hơn năng lực xử lý đồ họa với nhiều ống lệnh cùng lúc mà không ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng tổng thể. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ sản xuất 28nm còn cho phép thu nhỏ khoảng cách giữa các kết nối transistor (bóng bán dẫn), nhờ đó các GPU mới có tốc độ xử lý nhanh hơn, tiêu thụ điện năng thấp và mát hơn khi hoạt động.

Thiết kế Radeon HD 7750 mới có nhiều nét tương đồng với Radeon HD 7770 nhưng được lược bỏ một số thành phần linh kiện nhằm có mức giá cạnh tranh, phù hợp với đa số người dùng hơn. Hình minh họa trên cho thấy cả hai mẫu card Radeon HD 7750 mới và HD 7770 sử dụng cùng cỡ bo mạch (PCB), quạt tản nhiệt, ngõ xuất tín hiệu hình ảnh và cả vị trí đường cấp nguồn +12V PCIe 6 chân.

Radeon HD 7750 có 8 đơn vị xử lý (compute unit) với tổng cộng 512 đơn vị xử lý dòng (stream processing unit), 32 đơn vị phủ vân bề mặt hình ảnh (texture unit) và 16 đơn vị ROP màu (color ROP unit). So với phiên bản cũ được AMD giới thiệu hồi đầu năm thì mẫu card Radeon HD 7750 Test Lab nhận được có mức xung nhịp cao hơn, đạt 900MHz so với 800MHz của mẫu cũ. Tốc độ phủ vân hình ảnh đạt 28,8 GT/s đồng thời mức điện năng tiêu thụ cũng cao hơn, 75W so với 55W của mẫu cũ. Bên cạnh đó, card còn được trang bị bộ nhớ 1GB GDDR5, xung nhịp (mem clock) 1.125MHz và giao tiếp bộ nhớ 128bit.

Công nghệ, tính năng hỗ trợ

Như đã đề cập ở trên, mẫu card đồ họa Radeon HD 7750 sử dụng cùng kiến trúc đồ họa Graphics Core Next như hai mẫu card đồ họa cao cấp Radeon HD 7970 và 7950. Vì vậy, HD 7750 vẫn hỗ trợ đầy đủ thư viện đồ họa DirectX 11.1 và OpenGL 4.2 cũng như tối ưu khả năng xử lý đa luồng, chế độ khử răng cưa 24 mẫu và lọc vân bề mặt 16 mẫu, Enhanced Quality Anti-Aliasing (EQAA) và Morphological Anti-Aliasing (MLAA) nâng cao chất lượng khử răng cưa hình ảnh trong lúc dựng và sau khi dựng nhằm mang đến người dùng những hình ảnh “nét” nhất.

Radeon HD 7750 còn có khả năng hỗ trợ hiển thị hình ảnh 3D theo công nghệ AMD HD3D. Công nghệ AMD Eyefinity cho phép ghép nối 4 màn hình cùng lúc (DVI, HDMI 1.4a và 2 mini DisplayPort) để hiển thị những hình ảnh với độ phân giải lên đến 4096x2160 (4K support) khi chơi game, trình chiếu phim ảnh hoặc làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc.

Bên cạnh công nghệ quản lý điện năng thông minh AMD PowerPlay tiết giảm điện năng tiêu thụ ở trạng thái không tải, mẫu card đồ họa này cũng được trang bị công nghệ mới AMD PowerTune, chủ động điều chỉnh giá trị TDP (mức điện năng tiêu thụ) nhằm đẩy xung nhịp GPU lên mức cao hơn, mang lại hiệu năng cao nhất trong những ứng dụng đồ họa chuyên ngành hoặc các game “sát thủ phần cứng”.

Một số hình ảnh chi tiết AMD Radeon HD 7750